Sin represalias arancelarias

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— Para la secretaria de Economía, Raquel Buenrostro Sánchez, no hay duda de que los especialistas que conformen el panel de solución de controversias contra el decreto del gobierno mexicano para no usar maíz transgénico para consumo humano le darán la razón al país y no habrá represalias arancelarias de Estados Unidos.

En entrevista con El Universal, asegura que tampoco se llegará a otro panel contra México luego de que EE.UU. y Canadá solicitaron en julio de 2022 iniciar consultas con México en relación con varias disposiciones que favorecen a Pemex y la Comisión Federal de Electricidad.

El jueves pasado, la Representación Comercial estadounidense (USTR, por sus siglas en inglés) solicitó establecer un panel de solución de controversias contra la prohibición mexicana al maíz transgénico para consumo humano, para que determine si se cumple o no con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), argumentando que no hay evidencia científica de que produzca daños y porque afecta a sus exportadores.

Ante ello, Raquel Buenrostro dice que se propondrá que sean panelistas “los mejores especialistas a nivel científico, de investigación, salud, medio ambiente y biodiversidad”. Además, confió en que el gobierno de Estados Unidos no podrá demostrar una afectación comercial “porque no estamos violando el T-MEC”.

“Lo que parecería que es una violación al tratado es que nosotros no estemos considerando bases científicas, lo cual es falso. Solamente hay que leer el decreto en donde viene el mismo texto del T-MEC, y, fuera de eso, (los estadounidenses) no tienen otra cosa”, afirma.

El tema de un posible daño a la salud no es comercial, señala, además de que “no prohibimos la importación, que ha estado creciendo”.

Se propuso integrar un grupo de científicos para analizar si hay o no daños al ser humano al consumir maíz transgénico, pero “EE.UU. no ha querido participar” y no da argumento de por qué no lo hace, dice.

Con la confianza de que México ganará el proceso sobre el maíz transgénico, afirma que también “se desactivó” la posibilidad de tener un panel contra México en materia de energía porque ya se atendieron las preocupaciones de Estados Unidos y Canadá al respecto.

“Nosotros creemos que está desactivada la posibilidad de un panel en materia energética (contra México), y más bien estamos en pláticas para implementar el mecanismo que permitirá bajar formalmente la discusión energética de los paneles”, añade.

“Había una presunción de discriminación, pero obedecía a un rezago (en trámites) por el Covid-19. Lo que buscamos es un acuerdo de las partes para dar seguimiento y ese rezago se abata, no como consulta o amenaza de panel, por así decirlo, sino simplemente como un mecanismo de coordinación y seguimiento del trabajo”, acota.

“Estamos viendo cómo podría ser el acuerdo entre los tres países para ya poder bajar el tema energético de la discusión”.

Raquel Buenrostro menciona que hubo temas en los que se acusó discriminación en el trato a empresas estadounidenses, así que “en los puntos que tenían razón de que había un trato desigual, simplemente se les da el mismo trato y ya nada más queda el abatimiento del rezago de los trámites”.

Por ejemplo, había “presunciones que creaban algún tipo de irritación comercial”, y por ello se eliminaron las excepciones para Pemex y CFE, y se da el mismo tratamiento al sector privado, dice.

“Políticamente puede pasar cualquier cosa, pero técnicamente no. Aunque nos vayamos a panel, siempre hay un tercero imparcial y objetivo que tiene que resolver conforme a la técnica y el derecho”, explica.

La funcionaria destaca que el esquema de solución de diferencias comerciales que se incluyó en el T-MEC, como cualquier mecanismo, es imperfecto o perfectible.

“Lo que tenemos que asegurar es que, mientras ese sea el mecanismo que se definió (para solucionar conflictos), nos tenemos que apegar a él para dar certidumbre jurídica, para que todas las personas puedan realizar transacciones comerciales”, destaca.

Sin embargo, si en algún momento el mecanismo no llega a ser lo suficientemente eficaz, “para eso tenemos reuniones de evaluación del tratado, y también viene la revisión de 2026. Si se tiene que hacer algún perfeccionamiento, ahí se verá. Así son las cosas, no hay mecanismos perfectos”.

En enero pasado se anunció el fallo favorable para México y Canadá de un panel contra Estados Unidos por diferencias de interpretación del método de cálculo de las reglas de origen para estimar el contenido regional de los automóviles.

Aunque el sector privado asegura que sigue sin aplicarse el fallo, Raquel Buen-rostro dice que aumenta el contenido regional de los automóviles y autopartes y se está presionando para que haya un protocolo que defina cómo estimarlo.

“Ya hay una resolución y se aplica, nosotros vemos que la estamos aplicando. Lo que se sugiere es bajarlo a nivel de reglamento, nada más para que los operativos que ven importaciones y exportaciones puedan hacer los mismos cálculos”, detalla.