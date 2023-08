Xóchitl Gálvez es divertida e inspiradora, señala Washington Post

CIUDAD DE MÉXICO.- "Divertida, profana e inspiradora", así describió el periodista David Ignatius a la senadora Xóchitl Gálvez, tras entrevistarla para el Washington Post, donde el columnista afirma que el presidente Andrés Manuel López Obrador tiene razón en temer a Xóchitl. A través de un recorrido por su historia de vida, Ignatius señala que la candidata de oposición a la presidencia es una de las principales candidatas para suceder a López Obrador.

"Vestida con un sencillo vestido bordado durante una entrevista aquí, es a la vez divertida, profana e inspiradora", señaló.

La panista narró uno de los hechos catárticos en su vida, pues detalló que, tras sufrir un intento de violación a sus 17 años, logró defenderse y evitar el abuso lo que la llevó a sentirte como una "mujer valiente" y no parar o tener miedo.

"Cuando le gané a ese tipo, me di cuenta de que era una mujer valiente. Desde entonces, nunca he tenido miedo de nadie", declaró para el Washington Post.

Xóchitl Gálvez ha declarado en más de una ocasión "tener los ovarios" para enfrentar al crimen organizado e incluso no ha perdido oportunidad de criticar la estrategia de seguridad de AMLO, tachándola de ineficaz o de no ser más que una ocurrencia.

Ignatius detalló que pese a estas declaraciones e incluso a algunos de los "ataques" del presidente como ha sido denunciarla o exponer sus registros comerciales y acusarla de ser una "herramienta de la élite política", Gálvez parece no tenerle miedo.

"Ciertamente no parece temerle a López Obrador, ni a los generales, políticos corruptos y capos de la droga que respaldan en silencio a su gobierno", señaló.

De acuerdo con el periodista del Washington, mucha de la popularidad de la panista se debe en parte a los ataques del presidente lo que ha provocado que el reconocimiento de su nombre se dispare, aunado a que como la misma senadora declaró en el pasado foro del Frente Amplio por México, las encuestas arrojan una posibilidad de ganar la presidencia.

"Ha ganado popularidad debido a su excentricidad: andar por la ciudad en una bicicleta eléctrica o disfrazarse de Tyrannosaurus rex para dramatizar los cambios propuestos por López Obrador a la ley electoral que, según ella, traen de vuelta la "era jurásica". Pero ella sabe que su misión es mortalmente seria", explica David.

¿Las 'corcholatas' tienen posibilidad contra Xóchitl?

Otro de los invitados a la entrevista fue Jorge Castañeda, exsecretario de Relaciones Exteriores de México, quién aseguró que aunque AMLO no pueda postularse para otro mandato, sería él quien siga moviendo los hilos. Sin embargo, tanto él como otros analistas políticos mencionan que ninguno los posibles sucesores por parte de AMLO, (Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard, Adán Augusto) no cuentan con el carisma del presidente.

"Nuestro presidente es capaz de cualquier cosa. Él no tiene límites", respondió Gálvez. "Soy rebelde... nadie puede controlarme", declara Xóchitl recordando lo sucedió recientemente en una de las 'mañaneras' del Ejecutivo, cuando al ser cuestionado sobre lo sucedido con los 5 jóvenes secuestrados de Lagos de Moreno, donde después de un chiste y una retirada por parte de López Obrador, es un hecho que es una problemática a la que se enfrentara el siguiente en el poder

La senadora fue cuestionada sobre qué haría con este hecho, a lo que respondió que "necesitamos defender la democracia a toda costa" y explicó que ella "va a basar su gobierno en el estado de derecho". Mencionó que uno de los problemas es la corrupción e ineptitud policial, y que tiene un plan "innovador", pero no ahonda en los detalles. Finalmente, a modo de conclusión el periodista aseguró que Gálvez es un experimento de algo que no se ve a menudo en estos días: "Un populismo de centro. Los anteriores reformadores de centro-derecha en México quedaron atrapados en la corrupción. Ella parece menos vulnerable. "Soy rebelde", me dice. "Nadie puede controlarme".



