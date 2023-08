AMLO se lanza contra Greg Abbott, gobernador de Texas: es un 'mal cristiano'

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador criticó al gobernador de Texas, Greg Abbott, tras dos muertes de migrantes registradas en la barrera de boyas flotantes instaladas en el río Bravo para impedir la migración por el político estadounidense.

Desde Palacio Nacional, el presidente declaró que el gobernador estadounidense está actuando como un mal gobernante, un mal ciudadano y mal cristiano aunque sin mencionar directamente la instalación de boyas en el río Bravo.

¿Qué dijo AMLO sobre Greg Abbott?

Durante su conferencia ‘mañanera’, el presidente López Obrador acusó al gobernador de Texas de ser mal gobernante, ciudadano e incluso cristiano después de que se hallaron cuerpos sin vida en la barrera de boyas flotantes en el río Bravo, la más reciente medida antimigrantes de Abbot.

AMLO aseguró que no es posible debatir con quien no tiene conocimiento de la condición humana y no les importa conocer los motivos que hacen migrar a una persona.

“En sus iglesias los van a cuestionar, sus pastores evangélicos, los sacerdotes católicos, sus hermanos de religión porque además de que están actuando como malos gobernantes y malos ciudadanos, están actuando también como malos cristianos”, indicó.

“Pero yo creo que la gente se da cuenta de que son actos contrarios a la fraternidad al amor al prójimo”, sostuvo López Obrador.

AMLO critica a Greg Abbott, gobernador de Texas

Las declaraciones de AMLO se dan al día siguiente de que el vocero de Abbott, Andrew Mahaleris, responsabilizó a los gobierno de México y Estados Unidos, encabezado por Joe Biden, de las muertes de migrantes en el río Bravo y tener “imprudentes políticas de frontera abierta”.

“Las imprudentes políticas de frontera abierta del presidente Biden y el presidente López Obrador [...] Si realmente se preocuparan por la vida humana, harían su trabajo y asegurarían la frontera”, afirmó.

El año pasado, AMLO criticó a Greg Abbott por hacer campaña política promoviendo el odio a migrantes mexicanos.

López Obrador critica al Gobernador de Texas, Greg Abbot, por hacer campaña política usando el odio a migrantes mexicanos.



AMLO responde que no permitirá esas declaraciones ¿haciendo campaña? pic.twitter.com/wwGcnEHCVn — ?? Momento Financiero (@FinancieroM) May 5, 2022

Migrantes mueren en barrera de boyas en río Bravo

Esta semana dos cuerpos sin vida fueron hallados en el Río Bravo, en la frontera con Estados Unidos, uno de ellos encontrado en la barrera de boyas flotantes instalada por decreto del gobernador de Texas, Greg Abbott.

El miércoles, 2 de agosto, el Departamento de Seguridad Pública de Texas dijo en un comunicado que recibió un reporte sobre “una posible víctima ahogada florando río arriba” del apodado “muro flotante”.

Hallan cuerpos en el Río Bravo, frontera con EE.UU.

Dicho departamento de seguridad tejano notificó a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos y el consulado de México sobre el cuerpo sin vida.

“La información preliminar sugiere que este individuo se ahogó río arriba de la barrera marina y flotó hacia las boyas”, indicó Steve McCraw, director del Departamento de Seguridad Pública.

“Hay personal apostado en la barrera marina en todo momento en caso de que algún migrante intente cruzar”, agregó.

México confirmó que el martes el consulado en Eagle Pass fue notificado sobre un cadáver en el Río Bravo. Al momento la causa de muerte e identidad de los dos cuerpos sin vida aún es investigada por las autoridades mexicanas.