Caso Ariadna Fernanda: ¿Por qué detuvieron a Uriel Carmona, Fiscal de Morelos?

CIUDAD DE MÉXICO.- El vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara informó que esta tarde fue detenido el fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, por cumplimiento de una orden de aprehensión por el delito de retardo de la justicia en el caso de Ariadna Fernanda.

En un mensaje a medios dijo que agentes de la PDI se trasladaron hasta Cuernavaca, Morelos, en donde se cumplió la orden.

Mensaje de la Fiscalía de la CDMX en su cuenta de Twitter

"Uriel Carmona realizó manifestaciones públicas falsas que no correspondían a las investigaciones", destacó Ulises Lara.

Recordó que el fiscal dijo que no había violencia en el cuerpo de Ariadna Fernanda, y que eso afectó la imagen de la víctima. El vocero precisó que no encubren a ningún servido público y que no se trata de un asunto político. ¿Qué pasó con el caso Ariadna Fernanda?

En octubre del 2022, fue hallado el cuerpo de la joven Ariadna Fernanda, a un costado de la autopista La Pera-Cuautla. El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, afirmaba que, conforme a la necropsia de ley, la causa de muerte de Ariadna fue por una congestión alcohólica, mientras que una segunda autopsia ordenada por la Fiscalía General de la CDMX arrojó que el fallecimiento fue por trauma múltiple.

Por este caso la entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum acusó al fiscal de Morelos, Uriel Carmona Gándara, de tratar de encubrir el feminicidio por un presunto vínculo entre él y Rautel "N", el presunto homicida, al descartar feminicidio y apuntar que la muerte de Ariadna fue por intoxicación alcohólica.

Al respecto, en entrevista con Radio Fórmula, Uriel Carmona denunció a Claudia Sheinbaum y al gobierno de la 4T del operativo donde fue detenido.

EXCLUSIVA El fiscal de Morelos, Uriel Carmona, acusa a @Claudiashein y a la 4T del operativo que se lleva a fuera de su casa con elementos de la Marina y la policía estatal para detenerlo: "Es un operativo para proteger a Cuauhtémoc Blanco". #FórmulaNoticias con @lopezdoriga pic.twitter.com/TaQDvCRK5h — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) August 4, 2023