Feminicidios en México en 2022: Recuento de los casos más mediáticos

MÉRIDA.- El 2022 será el año con mayor registro de delitos de violencia de género de acuerdo con cifras oficiales del Gobierno de México. Tan solo en los primeros 11 meses de 2022, se han registrado más de 3 mil asesinatos de mujeres, sin embargo, son menos de mil los que se han investigado como feminicidios.

De acuerdo con información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, hasta noviembre de 2022 se han contabilizado 858 casos de feminicidio en todo el país.

La mayoría de las mujeres asesinadas son mayores de 18 años, seguidas por mujeres de edades no especificadas y después menores de 17 años. Los estados del país que acumulan más registros de feminicidios son Estado de México (131 casos), Nuevo León (85), Ciudad de México (70) y Veracruz (63). Mientras que los que menos registros tienen son Nayarit (2), Tlaxcala (3), Yucatán (4) y Baja California Sur (6).

En México diversos colectivos feministas, activistas y defensores de los derechos humanos explican que la violencia de género podría atribuirse a un machismo cultural arraigado en el país; así como a una deficiencia en el sistema de seguridad pues muchas veces los policías no aceptan denuncias sobre mujeres desaparecidas, y cuando lo hacen las investigaciones se ven entorpecidas por malas decisiones, mientras que los fiscales y jueces en muchos casos revictimizan a las mujeres.

Son tantos los casos de muertes violentas de mujeres en México que la mayoría recibe poca atención, sin embargo, cada día hay más de una familia llorando y pidiendo justicia para la o las integrantes que fueron privadas de la vida.

Detrás de cada una de las estadísticas antes mencionadas, se encuentra la vida de una persona, todas con una historia distinta: madres de familia, mujeres trabajadoras, amables, talentosas, activistas, educadoras, con todo un futuro por delante, jóvenes que estudiaban para lograr sus sueños, o que buscaban salir adelante. Niñas que solo dejaron su casa para jugar y otras que no salieron de su casa.

Si bien quisiéramos poder nombrar a todas y cada una de las mujeres que durante todo el 2022 fueron víctimas de feminicidios, no todas las historias llegan a conocerse. Aquí presentamos un recuento de algunos de los casos más mediáticos registrados este año.

Debanhi Escobar, el feminicidio más mediático de 2022

Debanhi Susana Escobar Bazaldua desapareció la madrugada del 9 de abril después de salir de fiesta con sus amigas, la última foto de la joven, sola en medio de la carretera es una de las imágenes más recordadas del año.

Las amigas de Debanhi, Ivonne y Saraí, después de una serie de contradicciones, dijeron que la joven sola del lugar de la fiesta y tomó un taxi. Luego de ello su paradero se declaró como desconocido. Durante la investigación salieron a la luz vídeos de los últimos minutos de la joven.

La noche del jueves 21 de abril, personal de la Fiscalía de Nuevo León llevó a cabo un operativo en el que localizaron un cuerpo en una zona aledaña al Motel Nueva Castilla, en una cisterna. El padre de Debanhi confirmó ese mismo día la muerte de su hija. Debanhi Escobar

En primera instancia la Fiscalía de Nuevo León informó que Debanhi Escobar murió por una contusión profunda de cráneo. Después se reveló que Debanhi Escobar murió por asfixia por sofocación, entre el tercero y quinto día de su desaparición. Hasta la fecha no hay personas detenidas por el caso.

María Fernanda Contreras y Yolanda Martínez

Lo mediático del caso Debanhi Escobar, fue en parte impulsado por la impotencia generada alrededor de la muerte de María Fernanda Contreras; Debanhi, a su vez, destapó lo que ocurría con Yolanda Martínez. Los tres casos ocurrieron en una misma época y en el mismo estado: Nuevo León.

María Fernanda Contreras desapareció el 3 de abril; tras varios días de búsqueda el 8 de abril fue localizada sin vida. La joven de 27 años fue ubicada en el domicilio de un supuesto amigo, en el municipio de Apodaca. La Fiscalía confirmó que la causa de muerte de María Fernanda fue contusión profunda en el cráneo.

Durante el primer día de búsqueda el padre de 'Mafer' llamó a la policía desde una casa en Apodada, y pidió que la cateran pues era la última ubicación del teléfono celular de su hija. Pero la policía no aceptó su solicitud; cuatro días después se obtuvo una orden de cateo para ingresar a la casa antes mencionada: Ahí estaba el cuerpo de la joven. Por este hecho detuvieron a Raúl Alfredo "N". Yolanda Martínez y María Fernanda Contreras

Yolanda Martínez era una joven madre de familia, tenía 26 años, que desapareció el 31 de marzo, días antes de María Fernanda y Debanhi.

El padre de Yolanda junto a familiares y amigos emprendieron largas jornadas de búsqueda, hasta que el 8 de mayo las autoridades confirmaron la encontrada sin vida en un terreno baldío de la colonia Los Huertos, en el municipio de Juárez.

Aunque la Fiscalía había determinado que la principal línea de investigación era el suicidio; pero su padre insistió y tras un segundo peritaje se supo que su hija había sido asesinada al suministrarle sustancias tóxicas. A la fecha no se han revelado mayores avances de este caso.

Cecilia Monzón y una iniciativa contra feminicidas

Cecilia fue asesinada a balazos la mañana del sábado 21 de mayo en su natal San Pedro Cholula, Puebla. Fue un ataque directo. El feminicida de la activista contra la violencia machista fue su expareja Javier López Zavala, excandidato del PRI a la gubernatura de Puebla.

El político habría ordenado a su sobrino matarla con la ayuda de otra persona. Días antes del feminicidio, la abogada fue a la Fiscalía a demandar la pensión alimenticia a al político. Por el caso la Fiscalía General del Estado (FGE) detuvo a Javier López Zavala, además de su sobrino Jair "N" y de Silvestre "N", estos dos últimos por ser los presuntos tripulantes de la motocicleta que persiguió a la activista.

Mónica Silva Ruiz, diputada del PT, presentó ante el Congreso de Puebla una propuesta de reforma legal para retirar la patria protestad a feminicidas y presuntos culpables de este delito, que ha sido nombrada “Ley Monzón”. La iniciativa está ''congelada''.

Yrma Lydya: una voz apagada

Yrma Lydya, cantante de 21 años de edad, perdió la vida a manos de su esposo, Jesús Hernández, el jueves 23 de junio dentro del restaurante Suntory, en la colonia del Valle. Desde lo sucedido, el caso de la joven mexicana acaparó todos los medios y hasta ahora la Fiscalía continúa con las investigaciones.

Yrma Lydya y su esposo hablan sobre temas relacionados a su separación cuando él la agredió. La joven recibió un disparo en la cabeza, lo que provocó su muerte. En el proceso el medio artístico se pronunció ante la muerte de la artista; mientras que otros, incluido su asesino, la trataban de interesada y falsa.

El caso no logró llegar a una conclusión, ya que el pasado 4 de octubre Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de Ciudad de México, informó que el feminicida de la cantante Yrma Lydya, Jesús Hernández Alcocer de 79 años, murió por edad mientras se encontraba detenido. Yrma Lydya y su feminicida Jesús Hernández Alcocer

Ariadna Fernanda y una Fiscalía presuntamente corrupta

El pasado 30 de octubre Ariadna Fernanda López Díaz acudió a una fiesta en la colonia Condesa en CDMX con un grupo de amigos, pero no volvió a su casa, fue hallada sin vida a un costado de la autopista La Pera-Cuautla, en Tepoztlán, Morelos.

En primera instancia la Fiscalía de Morelos investigó y afirmó que la joven había muerto por broncoaspiración derivada de intoxicación alcohólica; sin embargo una segunda necropsia hecha por la FGJCDMX confirmó que Ariadna Fernanda murió por múltiples contusiones, tomó la investigación del caso y acusó al fiscal de Morelos de encubrir al presunto asesino.

La fiscalía capitalina tuvo acceso a vídeos y detuvo a Rautel y a su novia Vanessa, los últimos que vieron a Ariadna Fernanda. Pese a que Rautel y Vanessa intentaron desviar la atención de ellos sobre el crimen, las investigaciones revelaron su participación, pues en vídeos de las cámaras de seguridad de su edificio en la colonia Condesa, se ve a Rautel cargando el cuerpo de Ariadna Fernanda. Además se lograron recuperar mensajes de la pareja poniéndose de acuerdo para dar una versión a los seres queridos de la víctima.

Victoria Guadalupe: Una niña que salió a la papelería

El 6 de abril la pequeña Victoria Guadalupe desapareció luego de salir de su casa para ir a la papelería, pero nunca llegó. Desde ese día familiares, vecinos y policías comenzaron una búsqueda. Días después, el 8 abril la Fiscalía informó que hallaron el cuerpo de la menor afuera del mismo edificio en el que vivía.

Un par de días después la Fiscalía de Querétaro reveló que el homicida de la niña fue detenido y recluido en el penal de San José El Alto, en Querétaro. El detenido es originario de Oaxaca y vivía desde hace dos meses en el edificio de enfrente a la papelería a la que se dirigía la pequeña Victoria.

Caso Jhoana Ligues y Mónica Citlalli: dos maestras asesinadas

Jhoana Abigail Ligues Jáuregui, de 24 años, que fue víctima de feminicidio el 31 de agosto a manos de su esposo Antonio “N”. La joven era maestra y tenia apenas cuatro meses de casada. Jhoana fue hallada golpeada y sin vida en la casa que habitaba con su esposo, el cuerpo tenía huellas de violencia, múltiples hematomas en el cuerpo y rostro.

El 2 de septiembre la Fiscalía General de Justicia de Nuevo detuvo el esposo y presunto asesino de la maestra Jhoana Ligues. Jhoana Ligues y su feminicida

Mónica Citlalli Diaz Reséndiz, maestra de inglés y madre de una hija de diez años, desapareció el 3 de noviembre, en la colonia San Juan Alcahuacan, en el municipio de Ecatepec. El 9 de noviembre su cuerpo fue localizado en la carretera México-Cuernavaca, a la altura de Pueblo de Parres.

El feminicida de la maestra de inglés es Jesús Alexis Álvarez, de 27 años, con el que ella salía desde hace cinco meses; después de una serie de investigaciones se supo que él también es sospechoso de ''otro probable feminicidio de otra de sus novias anteriores". Días después un juez decidió vincular a proceso a Jesús Alexis "N" y a su madre, María Isabel "N" por el feminicidio de Mónica Citlalli.

Casos de mujeres embarazadas

Durante este año se registraron diversos casos de mujeres que lograron llegar a conocer a sus hijos, pues fueron privadas de la vida mientras estaban en la dulce espera. En menos de una semana se registró la desaparición y el asesinato de Rosa Isela, Martha Aurora y Ana Lilia. A ellas se suma el caso de Perla en Tabasco, Nancy Hernández en Oaxaca, entre lamentablemente muchos otros.

El pasado 26 de noviembre Martha Aurora y Claudia González desaparecieron en Nuevo León luego de abordar un taxi de aplicación en el municipio de Escobedo. Martha Aurora tenía 19 años y contaba con ocho meses de embarazo la búsqueda concluyó el 30 de noviembre cuando hallaron los cuerpos de ambas mujeres enterrados en un terreno baldío.

Ana Lilia de Querétaro tenía cuatro meses de gestación, y otras dos hijas de por medio, la joven de 26 años de edad fue agredida en múltiples ocasiones con una arma blanca por su propio esposo.Tras hallarla herida sus familiares la trasladaron al hospital donde perdió la vida.

Rosa Isela Castro, de Veracruz, desapareció tras salir de su hogar el 30 de noviembre para reunirse con una persona que le regalaría ropa para su bebé. La víctima estaba embarazada de 8 meses. El 3 de diciembre la Fiscalía de Veracruz informó que hallaron a Rosa Isela Castro en un rancho cercano a Boca del Río. La joven fue secuestrada para robarle a su bebé, tras hallar a la responsable del feminicidio aseguraron a la bebé de Rosa Isela.

Nancy Hernández Fuentes, desapareció en la terminal Taxqueña de la Ciudad de México cuando se dirigía a Guerrero, pero fue localizada en la región mixteca de Oaxaca. La enfermera estaba embarazada.

Perla tenía 19 años y 8 meses de gestación, era originaria de Tabasco, estaba cocinando cuando su pareja le disparó. Tenía poco de haberse ''juntado'' con su feminicida, pero la convivencia era complicada, Luis la agredía, la insultaba con palabras altisonantes y aveces ella de igual manera respondía. Días después del feminicidio los papás del joven Luis Mario decidieron entregarlo a la policía.

Margarita Ceceña y Myrta Itzel, a ambas les prendieron fuego

La tarde del 1 de julio a Margarita Ceceña uno de sus familiares le prendió fuego tras rociarla de gasolina, murió en un hospital de la Ciudad de México, tras pasar más de 20 días luchando por su vida, por las quemaduras que cubrieron el 70% de su cuerpo.

Myrta Itzel, una mujer de 45 años de edad, sufrió maltrato y violencia física y emocional por parte de Arturo Hernández, su pareja sentimental. El 4 de mayo en la alcaldía Cuauhtémoc, Arturo Hernández roció con combustible a Myrta y le prendió fuego. Myrta estuvo internada casi dos meses en el hospital Rubén Leñero, pero no pudo recuperarse del daño y falleció el 17 de julio.

De acuerdo a las cifras oficiales este año en Yucatán se registraron cuatro casos de feminicidios, aunque hay un reporte de cinco casos. Además en Campeche se registraron con 19 feminicidios y, en Quintana Roo 12.

El sábado 15 de enero María J. C. L. perdió la vida en un doble homicidio cometido por su exmarido de la mujer, Sergio Enrique O. M. en Progreso. María C., con una historia de maltrato y agresiones de su expareja, recibió 14 puñaladas en varias partes del cuerpo. El presunto asesino es detenido y acusado de feminicidio agravado y homicidio calificado.

El domingo 15 de mayo, en Huhí, Esther Ariana M. P. muere a manos de su expareja, J. M. P. Ch. El presunto feminicida, apodado "El Chicote" y oriundo de Acanceh, utilizó un arma blanca. Luego del ataque mortal el agresor huyó. La Fiscalía General del Estado después lo detuvo y ahora está sujeto a proceso por el delito de feminicidio.

El domingo 5 de junio, Tekax se conmociona por el feminicidio de Lucely Noemy G. G. que cometido por su exesposo, Joaquín Moisés V. B., de quien se divorció tiempo atrás. El agresor atacó a Lucely Noemy con un arma de fuego, después se encerró en una de las habitaciones y se suicidó.

Tizimín se vistió de luto el lunes 20 de junio, cuando Valentina E. H. fue asesinada con un hacha por su hijo Olaf Memelo E. H., que al parecer padece de discapacidad mental y es adicto a las drogas. El joven intentó huir pero fue detenido.

El quinto y último caso del que se tiene registro en Yucatán ocurrió en Ticul el viernes 5 de agosto, Martha Isabel C. C. también fue asesinada por su hijo. Mario Alberto P. C. la atacó con un machete en el baño de su casa, el joven fue capturado horas más tarde en Maní, a unos 16 kilómetros de Ticul, aún bajo los efectos de las drogas y con objetos personales que le robó a su madre.

El aumento en los casos de muertes violentas en México ha generado un mayor reclamo y exigencia de justicia entre las mujeres del país. Hecho que quedó demostrado en marzo pasado pasado cuando, de forma histórica, millones de mujeres de todas las zonas del país tomaron las calles de sus estados para exigir a una sola voz: ¡justicia! y, pedir entre todas que las autoridades tomen cartas en el asunto e investiguen con mayor eficacia las desapariciones y los crímenes contra las mujeres.