Xóchitl Gálvez acusa a Claudia Sheinbaum y responde a AMLO

CIUDAD DE MÉXICO.- La virtual candidata presidencial del Frente Amplio por México, Xóchitl Gálvez Ruiz, atribuyó a Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena, de ser la autora del plan para demoler su casa.

Asimismo, pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador que "no ande de perdonavidas" y retó de nuevo a Morena a que se atreva a demoler su vivienda.

Como publicamos, el martes 12 pasado Morena exigió a autoridades de la alcaldía Miguel Hidalgo que verifique, clausure y derribe el conjunto habitacional donde está la casa de Gálvez Ruiz por presuntamente tratarse de una construcción ilegal.

En la conferencia mañanera de este jueves, López Obrador se pronunció en contra de llegar a extremos como pedir que demuelan la vivienda de la panista.

Xóchitl Gálvez acusa a Claudia Sheinbaum

Más tarde, Xóchitl Gálvez subió un video en redes sociales dirigido a Claudia Sheinbaum, donde le pregunta si de verdad quiere demoler su casa pues, asegura, la idea salió del equipo de campaña de la morenista.

"¿De verdad estás de acuerdo que demuelan mi casa y las de mis vecinos? Esta idea salió de tu equipo de campaña y mandaste a tu empleado a atacarme", señala.

"¿Así, Claudia, quieres tratar a las y los que no pensamos como tú? Esto es autoritarismo y abuso de poder. Síganle, mándenla demoler, aunque todo esté en orden y sea legal, ya miles de mexicanos me han escrito para abrirme la puerta de su casa".

Pide a AMLO que "no ande de perdonavidas"

Sobre las declaraciones del presidente, la virtual candidata presidencial opositora le pidió que "no ande de perdonavidas".

"Que no ande de perdonavidas. Si él cree que mi casa es ilegal, demuélala, de verdad, se los vuelvo a decir, tratan de tiznar, de ensuciar, o sea, esa casa cumple con el uso de suelo, pasó por un notario, pasó por un crédito bancario, paso por el Registro Público de la Propiedad. Es legal, mi casa es legal. Lo que pasa es que me tienen miedo", insistió.

Entrevistada al llegar a una reunión con un sector del PRD, la senadora panista afirmó que mucha gente le ha ofrecido su casa, por lo que la noche de este jueves aceptaría una de estas invitaciones.

"Hoy me voy a dormir en una para ir entrenando, por si las dudas porque no les creo nada, me voy a dormir a una de las tantas casas que me abrieron el día de hoy", subrayó.