Hugo López-Gatell buscará la candidatura al Gobierno de la CDMX

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, le informó de sus intenciones de renunciar al cargo para buscar la candidatura de Morena para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México.

López Obrador señaló que quien aspira a ser candidato en las próximas elecciones no puede tener un cargo en el gobierno, pero que no se trata de un asunto legal sino moral. "Ya me han notificado algunos que van a retirarse, como diez", dijo.

En conferencia matutina, reconoció a Hugo López-Gatell por su trabajo durante la pandemia de Covid-19, así como a otros funcionarios.

"No estoy buscando inclinar la balanza por nadie, por lo mismo, porque el pueblo es mucha pieza. Cometen un error los que piensan que con los espectaculares y quitándole en las fotos 10 años, que los arreglan, con eso ya", expresiones.

"Si no son electos, a nosotros nos ayudan, aquí están las puertas abiertas", sostuvo.