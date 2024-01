CIUDAD DE MÉXICO.- Xóchilt Gálvez, precandidata de la oposición a la presidencia, nuevamente criticó al presidente Andrés Manuel López Obrador por no tomar con la seriedad que debe el tema de la inseguridad en México.

Las críticas de la panista se dan después de que el presidente López Obrador respondiera a una carta pública de la precandidata para él exigiéndole que “no se burle” de las víctimas de la violencia y delincuencia en el país.

Carta de Xóchilt Gálvez a AMLO

El día de ayer, primero del año, se dio a conocer una carta de Xóchilt Gálvez a AMLO en las redes sociales de la virtual candidata, la que afirmó fue escrita desde la comunicad de Texcapilla, municipio de Texcaltitlán en el Estado de México.

Dicha región fue escenario de un enfrentamiento entre pobladores y presuntos extorsionadores de ‘La Familia Michoacana’ en protesta por extorsiones de dicho grupo criminal, lo que dejó un saldo de 14 personas fallecidas.

“Deje de reírse de la gente, no se burle de las víctimas, no criminalice a los jóvenes, no actúe como si nada pasara, deje de decir que todo está ‘requetebién’, deje de mentir diciendo que no hay problemas, no invente datos […] deje de tomar a broma la seguridad”, expresó.

“Parece que a usted le importan poco los miedos y preocupaciones del pueblo”, sostuvo en su misiva.

AMLO responde a Xóchilt Gálvez

Durante su conferencia ‘mañanera’ de este martes, el presidente respondió a la carta de la senadora con licencia e ironizó la petición de “no reír” ante la violencia en el país.

“Pues qué quieren ¿que yo esté petrificado, que calle como momia?”, bromeó el presidente López Obrador.

El mandatario cuestionó por qué no mejor se dirigen a los jóvenes, “que van a votar por primera vez”, en lugar de indagar en sus reacciones a los hechos de violencia en el país.

“¿Por qué no se dirigen a los jóvenes que van a votar por primera vez? Que le digan, ‘te vamos a garantizar el derecho al estudio, vamos a entregar más becas […] vas a tener garantizado tu trabajo, va a ser bueno tu salario’, no que el presidente se ríe”, afirmó.

El presidente ironizó sobre la petición que le hizo la precandidata presidencial, Xóchitl Gálvez, quien le pidió “no reír” ante la violencia en el país. “Pues qué quieren ¿que yo esté petrificado, que calle como momia?” pic.twitter.com/dEebN2PQam — Azucena Uresti (@azucenau) January 2, 2024

Sin mencionar el nombre de la opositora, AMLO dijo que hay candidatos que se dedican a atacarlo, porque son eso les aconsejan por sus publicistas.

“Estaba viendo que vuelven los publicistas, pero lentamente desprendidos de la realidad, aconsejándole a las personas, candidatos que me ataquen”, señaló.

“Vas a ir a tal lugar y a decir que las cosas están muy mal, que en Tabasco están creciendo mucho la inseguridad, la violencia, porque hace poco hubo conflictos y hubo gran difusión en Tabasco y en nivel nacional…”, dijo sobre una ola de violencia a finales de diciembre.

El mandatario afirmó que dichas estrategias no funcionan porque las cifras de su gobierno muestran que su estrategia de seguridad funcionaría.

“No funciona porque la realidad es esto, ni modo que estemos inventado los datos, son cifras oficiales del Inegi”.

Critica Xóchilt respuesta irónica de AMLO

Después de que el presidente respondió con un chiste a la petición de no reírse de la violencia en México y minimizar el sufrimiento de las víctimas, Xóchilt Gálvez nuevamente le hizo un llamado a tomar con seriedad dicho tema.

“Que trabaje, que gobierne. Que tome su responsabilidad con seriedad”, respondió Xóchilt al cuestionamiento de AMLO sobre qué quieren que haga ante la violencia en México.

“Que reconozca la realidad y nos brinde seguridad a todos”, afirmó después de que AMLO sostuvo que las cifras oficiales que tiene al respecto muestran que la violencia y delincuencia en México ha disminuido.

Critica Xóchilt respuesta irónica de AMLO

Te puede interesar: AMLO confirma el secuestro de 31 migrantes en Tamaulipas