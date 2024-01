CIUDAD DE MÉXICO.- La precandidata presidencial de Morena se habría indignado con la militancia tras recibir exigencias de “piso parejo” en la encuesta interna para elegir candidatos en el Estado de México.

Durante un encuentro en Edomex, la ex jefa de Gobierno de la Ciudad de México también criticó la situación actual de Huixquilucan, municipio de Edomex, por ser hogar “de los más ricos” y olvidar a los pobres.

“Es como una imagen del neoliberalismo, porque aquí hay una desigualdad tremenda, aquí viven los más ricos y se olvidaron de los pobres y de los pueblos originarios y por eso tiene que haber justicia para Huixquilucan, con la Cuarta Transformación, con Delfina Gómez”.

Además criticó las sanciones del Instituto Nacional Electoral (INE), como fue la aparición de menores de edad en promocionales sin corroborar que hubo autorización de los padres, se podía identificar a los niños o no se justificó porque aparecían en la publicidad electoral.

Exigen “piso parejo” a Claudia Sheinbaum

En un vídeo que circula en redes sociales del evento de Morena en Edomex ayer domingo se escucha a militantes pedir “piso parejo, piso parejo” cuando la precandidata hablaba del proceso interno del partido en la entidad.

“Ese grito no me gusta, ese grito no me gusta porque siempre ha habido piso parejo en el movimiento”, afirmó Sheinbaum.

“Claro qué va a haber democracia y las encuestas se van a respetar”, expresó la precandidata e insistió en el llamado a “la unidad” dentro del movimiento.

“Todos vamos a mantener la unidad porque nada está por encima del movimiento de transformación”, dijo.

Las exigencias de la militancia se dan tras quejas por presunto favoritismo, operativos dentro del propio partido a favor de Sheinbaum y otras “irregularidades” durante la encuesta de Morena para elegir al candidato presidencial.

Asimismo, los mismos militantes de Morena criticaron la “imposición” de Rommel Pacheco como candidato a la alcaldía de Mérida, Yucatán tras la trayectoria política del exclavadista con el PRI y el PAN.

Reprocha sanciones del INE

En el mismo evento se quejó del INE y las sanciones que ha recibido, asegurando por esa razón Delfina Gómez, recientemente electa gobernadora de Edomex, se encontraba sentada entre el público en lugar de a su lado en el escenario.

“Lo importante es mantener los principios del movimiento, mantener los principios que dieron causa al momento histórico que estamos viviendo, continuar con la Cuarta Transformación de la vida pública”, aseguró frente a militantes.

“Eso solo se puede hacer si el pueblo de México sigue siendo el que mande, y en el segundo piso de la Cuarta Transformación el pueblo de México va a seguir mandando, vamos a mandar obedeciendo al pueblo”, sostuvo.

Por último, Sheinbaum aseguró que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor mandatario que ha tenido el país e hizo un recuento de los “logros” de la Cuarta Transformación.

