CIUDAD DE MÉXICO.- Ceci Flores, del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, pidió con “pacto de paz” a los cárteles y grupos del crimen organizado con una manta que colocó en el Ángel de la Independencia en la Ciudad de México.

La fundadora del colectivo de búsqueda de personas desaparecidas usó una manta como han hecho en otras ocasiones los cárteles para mandar mensajes en contra del gobierno u otros grupos rivales.

“Las mantas las utilizan para dejar mensajes. Yo quiero dejar el mensaje de que con estas mantas yo podía cobijar a mis hijos, pero ahora las tengo que utilizar para dejarles un recado”, dice la manta colocada la a temprana hora la mañana de hoy.

“Les pido un pacto de paz y a todos los mexicanos, iniciemos una gran plática, donde nos escuchemos y entendamos todos, cada dolor cuenta para aliviarnos todos”, escribió.

Ceci Flores llama a la paz a los cárteles

La mañana de hoy, Ceci Flores envío un mensaje a los grupos del crimen organizado en México para pedir un pacto de paz que les permita continuar con la búsqueda y encontrar a sus hijos desaparecidos.

“Tengan piedad de las madres y no nos amenacen, no nos maten, déjenos buscar a nuestros desaparecidos”, escribió en la manta que colocó en el Ángel de la Independencia.

"Una manta sirve para mandar mensajes, yo las usaba para cubrir del frío a mis hijos. A los cárteles les pido piedad, no maten ni amenacen a las madres buscadoras. No nos detenemos porque buscamos la razón de nuestra vida.



2/4 pic.twitter.com/3ZMGBpj3PC — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) January 9, 2024

En su mensaje aseguró que los colectivos de búsqueda “no queremos justicia ni cárcel, sólo arropar a quienes parimos y un lugar donde rezarles. Queremos paz”.

“No queremos ofender a nadie, sólo queremos un país que viva sin miedos, donde en la mesa no se extrañe a nadie, que no haya niños preguntando por qué no vuelven sus padres”, agregó.

“Las madres lo único que queremos es cobijar nuevamente a nuestros hijos”, sostuvo.

Usan mantas para mandar mensajes, yo arropaba a mis hijos hoy ausentes. Pido piedad a los cárteles, no maten ni amenacen a las madres buscadoras… sólo queremos quitar el frío a los nuestros y un lugar para que descansen



1/4 pic.twitter.com/wl4PijtTqM — Ceci Flores 6623415616 (@CeciPatriciaF) January 9, 2024

La buscadora explicó que colocó la manta en el Paseo de la Reforma porque es “el corazón de la ciudad” para así “visibilizar el dolor que cargamos las madres que tenemos que luchar por encontrar a nuestros hijos”.

En junio pasado Ceci Flores aseguró que algunos cárteles ya han aceptado el pacto de paz e hizo un llamado al resto para sumarse.

El presidente Andrés Manuel López Obrador respaldó la iniciativa de un acuerdo de paz entre madres buscadoras y cárteles pero afirmó que no puede garantizar que el Gobierno no puede garantizar que no actuará en contra de los grupos criminales.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) hay 114 mil desaparecidos en México.

