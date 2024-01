CIUDAD DE MÉXICO.- Este jueves, durante su habitual conferencia de prensa matutina, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, afirmó que respetará la veda electoral que comienza el 1 de marzo y concluye el de 2 de junio, porque ya se acabaron los tiempos donde el gobierno hacía “mil trucos antidemocráticos“, entregaba despensas y compraba votos.

“Vamos a informar sobre los programas del Bienestar, es relevante, porque ya estamos a un mes de que inicie la veda electoral, a finales de febrero comienza la veda, porque el 1 de marzo inicia la campaña”, dijo el mandatario.

Y agregó, “No se pueden entregar apoyos, no se pueden hacer asambleas y queremos ser respetuosos de todos estos procedimientos para no regresar a lo de antes que no se respetaban los tiempos y había reparto de despensas, materiales de construcción, hasta un día antes de la elección”.

El titular del Ejecutivo recordó que como opositor constató que en las noches una semana antes de la elección, desde las 7 de la noche hasta las 6 de mañana, el gobierno iba tocando puertas cooptando el voto y repartiendo dinero.

“Si era una comunidad o municipio donde teníamos mucha presencia, a comprar credenciales de elector para que no pudiesen votar, porque eran votos menos para nosotros y mil trucos antidemocráticos, eso ya se acabó”, dijo AMLO.

Y aseguró que se informará sobre cómo se entregarán los apoyos del Bienestar para que no se use el tiempo de la campaña.

También le podría interesar: “Covid en México. Estos estados reportan muertes por el virus en este 2024“