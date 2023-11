CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).— El número de pobres que se registró en Latinoamérica se redujo 1.2 puntos porcentuales por debajo de lo visto en 2019, sin embargo, eso significa que hay 181 millones de personas pobres informó la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

El presidente de la Cepal, José Manuel Salazar-Xirinachs, dijo que eso significa que 29% de la población de América Latina vive en condición de pobreza, sin embargo, la pobreza extrema sigue en niveles similares a lo visto el año previo a la pandemia.

Existen 70 millones de latinoamericanos que no pueden comprar una canasta básica de alimentos, porque viven en extrema pobreza.

En la presentación del informe “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2023”, Salazar-Xirinachs expuso que “aunque destacamos la reducción de la pobreza en 2022, no hay razones para celebrar”.

“Más de 180 millones de personas en nuestra región no cuentan con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y, entre ellas, 70 millones no tienen ingresos para adquirir una canasta básica de alimentos. En total, casi un tercio de la población de la región vive en situación de pobreza, porcentaje que se eleva a 42.5% en el caso de la población infantil y adolescente, una realidad que no podemos tolerar”, señaló el titular del organismo regional

Salazar-Xirinachs agregó que para dejar la pobreza, es necesario pensar que la inclusión laboral es el eje central del desarrollo social inclusivo, sin embargo, señaló el directivo, hay que dar mayores oportunidades a los jóvenes y las mujeres, además de que más de la mitad de la población no tienen trabajos en la formalidad.

“Las mujeres tienen que enfrentar una distribución social desigual del trabajo de cuidados y la falta de sistemas integrales de cuidado” lo que se convierte en barreras para la inclusión laboral de ellas. Mientras que un gran número de jóvenes consiguen trabajos en plataformas digitales, sin prestaciones sociales, lo que los pone en desventaja”, dijo.

Otro problema que detectó la Cepal es que “la creación de empleo entre 2014 y 2023 ha sido la más baja desde la década de 1950. En 2020, durante la pandemia, la creación de empleo disminuyó 8.2%, siendo la única caída registrada en los últimos 70 años”. Además de que de los 292 millones de personas ocupadas en la región, “una de cada dos se encuentra en empleos informales, cerca de un quinto vive en situación de pobreza, cuatro de cada 10 posee ingresos laborales inferiores al salario mínimo y la mitad no cotiza en los sistemas de pensiones”.