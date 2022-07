Yeusvi Flores: Más de un millón de personas en el mundo, víctimas de linfomas

En el cuerpo humano se entreteje una red constituida por ganglios, conductos y vasos que recorre la prácticamente totalidad de su extensión y es conocida como sistema linfático.

Puede entenderse como un sistema de circulación adicional que parte de los tejidos y drena en el propio sistema sanguíneo. Se constituye de manera predominante por linfa, un líquido incoloro cuyo componente principal son los glóbulos blancos y proteínas, entre otros; es considerado parte del sistema inmunológico.

Linfoma es el término médico que se utiliza para hacer referencia a los cánceres de cualquiera de las partes que constituyen el sistema linfático. Si bien existen muchos tipos, suelen agruparse en dos categorías principales: linfoma Hodgkin (LH, 10%) y linfoma no Hodgkin (LNH, 90%), el cual suele presentarse en personas mayores de 60 años, aunque no es característico de una edad en particular.

En el tipo de linfoma no Hodgkin, las células B y células T resultan afectadas. Dichas células son esenciales en la activación de la inmunidad. En el linfoma de Hodgkin las células cancerosas son por lo general un tipo anormal de linfocitos B, conocidos como células de Reed-Sternberg.

El síntoma principal del linfoma es la inflamación de los ganglios linfáticos, la cual no desaparece; es más frecuente, aunque no exclusiva, en cuello y axila. Otros síntomas son: fiebre no explicada por algún proceso infeccioso, pérdida de peso de forma involuntaria (mayor al 10% del peso en menos de seis meses), sudoraciones nocturnas en exceso, cansancio importante, algunas veces puede haber comezón, falta de aire o tos.

Para tener un diagnóstico definitivo siempre es necesario realizar una biopsia de ganglio para que sea analizada por el laboratorio de patología, lo cual ayudará al médico a clasificar correctamente el tipo de linfoma que se padece y decidir el mejor tratamiento.

Aunque no exista una causa específica para este tipo de cánceres, se les ha asociado a determinados virus, como el causante de la enfermedad conocida como mononucleosis infecciosa.

Los linfomas afectan a más de un millón de personas en todo el mundo. El LNH es el tercer tipo de cáncer con mayor crecimiento después del melanoma y el cáncer de pulmón, y en los últimos días esta enfermedad ha sido tema de titulares de noticias por haberla padecido el actor Fernando del Solar, quien recientemente perdió la vida. Si bien es un hecho lamentable, tristemente es un suceso no poco frecuente y hacemos uso de esta columna para recordar la importancia de acudir por lo menos de manera anual a una revisión médica y establecer acciones preventivas que nos permitan detectar oportunamente cualquier enfermedad.

Descansen en paz todos aquéllos que hoy nos recuerdan que cuidar de nuestra salud es fundamental.

