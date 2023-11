CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).—La gelatina es uno de esos productos típicos en los hogares. Y no solo en nuestras casas, los centros de salud suelen incluirla en sus menús por considerarla un postre saludable. Pero ¿es realmente sana?

La gelatina es un alimento formado por proteínas ricas en colágeno, obtenidas de tejidos animales como los tendones, ligamentos, huesos y piel animal. Al ser un alimento rico en colágeno, ayuda en la regeneración de tejidos, aporta elasticidad en las articulaciones, aumenta la síntesis de colágeno propio, reduce el dolor articular en el desgaste, disminuye la pérdida de masa ósea y los signos de envejecimiento en la piel mejorando su hidratación y elasticidad, según su consumo, entre otros muchos beneficios.

La doctora Lorea Bagazgoitia explica que a medida que envejecemos, la producción de colágeno se reduce gradualmente provocando que surjan dolores en articulaciones y músculos, deterioro ocular, molestias bucales, pérdida de flexibilidad en la piel, en especial a partir de los 25 años.

Para intentar contrarrestar en lo posible ese proceso, no podemos descuidar la ingesta de determinados alimentos. Pero no todo es tan sencillo ya que la gelatina no es un alimento, en comparación con otros como las frutas, que nos ofrecen una gran variedad de estos nutrientes.

Para conseguir retardar el deterioro y firmeza de articulaciones, cartílagos, piel y musculatura es necesario tomar alimentos con cualidades antioxidantes y antiinflamatorias, que trabajarán conjuntamente con el colágeno, como los frutos rojos.