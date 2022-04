Whatsapp Plus: ¿Cómo descargar el nuevo APK sin anuncios?

Así puedes descargar la nueva versión de Whatsapp Plus sin anuncios. . Foto: Internet

Whatsapp Plus continúa mejorando su servicio a través de diversas actualizaciones y uno de los mayores problemas que tenía era la excesiva cantidad de anuncios que mostraba y ahora, en la nueva versión del APK habrían eliminado toda la publicidad no deseada. Este es el paso a paso para descargar esta actualización de Whatsapp Plus 2022.

¿Cómo descargar la APK de WhatsApp plus sin anuncios?

Para acceder a la última versión de WhatsApp plus sin anuncios, únicamente tienes que descargar la actualización más reciente de la aplicación. Estos son los pasos que debes seguir:

Elimina la aplicación original de WhatsApp Descarga el APK de la plataforma en cualquier página donde esté disponible Otorga los permisos Chrome para poder instalarlo Si no se puede descargar, dirígete a ajustes, aplicaciones y en caso de ver alguna aplicación que diga WhatsApp pero sin el logo, elimínala Vuelve a descargarla y dar de alta tu número de celular.

¿Es seguro usar esta versión de Whatsapp Plus?

Al ser una APK, existe riesgo para el usuario; sin embargo no hay reportes por fallas o seguridad hasta el momento. WhatsApp plus no es una aplicación oficial, por lo tanto hay que tomar en cuenta que pueden presentarse fallas.

Whatsapp Plus: ¿Cómo agregar un widget para ver las fotos de tus contactos?

Otra de las más recientes novedades en Whatsapp Plus es el widget que permite ver las fotos de tus contactos. Se realiza a través de la función LivePic de la aplicación LiveIn, que tendrás que instalar desde Google Play, pues cabe mencionar que esta función está únicamente disponible para Android.

LiveIn es una especie de red social con parecidos con las Stories de Instagram, con la diferencia de que solo puedes publicar una única foto. Aquellas personas que nos tengan agregados y hayan puesto el widget en su Android verán la imagen en la pantalla de inicio del móvil.