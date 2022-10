Inauguran el Museo del Meteorito en el malecón de Progreso

PROGRESO.— El gobernador Mauricio Vila Dosal, el alcalde Julián Zacarías Curi, el representante de la Sedatu, Javier Flores Soria, y otras autoridades civiles y militares inauguraron ayer viernes a las 4:30 de la tarde el Museo del Meteorito “El origen de la nueva vida”, que desde el 9 de agosto pasado abrió oficialmente sus puertas al público en el malecón tradicional (calle 19) entre 21 entre 66 y 68 de este puerto.

El museo fue construido con unos $61 millones del Programa de Mejoramiento Urbano de 2020, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) federal, y el gobierno estatal se encargó de la museografía.

El edificio comenzó a recibir visitantes el 5 de agosto pasado; de ese día al domingo 7 la gente entró gratis, en la modalidad de prueba; el 8 de agosto el Diario del gobierno de Yucatán publicó las tarifas del museo y al día siguiente éste abrió al público.

Ayer, Zacarías destacó el apoyo del gobierno estatal para Progreso.

Recordó que cuando asumió la alcaldía en septiembre de 2018 se reunieron con las navieras, no había casi nada para ofrecer a los turistas.

Ahora, afirmó, el puerto ya cambió para bien, gracias al trabajo en equipo de los tres niveles de gobierno.

Vila Dosal, a su vez, recordó que al séptimo día de asumir la gubernatura se reunieron con las navieras, pensó que era para que se anunciara la llegada de más cruceros, pero los representantes de Carnival dieron un plazo de tres meses para cambiar el puerto, prestar buenos servicios, una nueva imagen, pues pedían recolección de basura, agua potable, seguridad, limpieza y otros servicios que no había, los pidieron a los gobiernos estatal y municipal, pero no les cumplieron.

“Si en tres meses no cumplen y no se tiene lo que pedimos, los cruceros ya no regresan’ fue lo que dijeron las navieras, así que nos pusimos a trabajar para evitar que los cruceros se vayan, y se promovió inversiones, se habló con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le expuso el caso y apoyó”, añadió Vila Dosal.