Franceses desaparecidos en México: ¿quiénes son y qué hacían en Yucatán?

MÉRIDA.- El pasado 5 de octubre la Embajada de Francia confirmó la desaparición de dos ciudadanos franceses en México, en medio de confusión sobre la fecha y el lugar donde fueron vistos por última vez. En principio, los reportes de búsqueda comenzaron en Chiapas. Sin embargo, las investigaciones han llegado a Yucatán, donde incluso se han realizado cateos en busca de los cuerpos de los extranjeros. A continuación, los datos de la pareja y lo que se sabe de su desaparición.

Franceses desaparecidos en México

Los franceses desaparecidos en México son Michel Amado, de 57 años de edad, y su esposa, Assya Madjour, de 50. Él es oriundo de la comuna de Saint-Jean-de-Luz, y ella, de Ciboure, ambos en el País Vasco francés.

Según medios de Francia, Amado vivía en México desde hace 15 años, mientras que Assya estaba en el país desde hace dos, aunque antes ya había estado en territorio mexicano. Se conocieron por un amigo en el País Vasco, según dio a conocer BFMTV.

¿Quiénes son Michel Amado y Assya Madjour, la pareja desaparecida?

Michel Amado y Assya Madjour radicaban en Valladolid, Yucatán. Administraban un hostal y otros predios de alojamiento en dicha ciudad y en Playa del Carmen, Quintana Roo, donde vivieron antes de ubicarse en territorio yucateco. Hay versiones de que estaban por abrir un segundo centro de hospedaje.

Cabe mencionar que, como informamos en nota aparte, desde el fin de semana pasado la Fiscalía General de Yucatán y elementos de la SSP realizaron cateos e investigaciones en el hostal "Catrina", ubicado en la calle 48 entre 33 y 35 del barrio de la Candelaria, en Valladolid. Según la información que ha trascendido, Michel Amado habría comprado dicho centro de hospedaje a un ciudadano holandés. En el lugar se hallaron pertenencias de la pareja.

La pareja era recién casada. Segúnr familiares y amigos, Michel Amado y Assya Madjour se casaron en Valladolid en mayo e hicieron el festejo de bodas en Playa del Carmen el 21 de agosto pasado, informó el medio europeo Sud Ouest.

"¡Eran una pareja luminosa, hermosa, apasionada, extraordinaria! Esperamos encontrarlos, pero tememos lo peor porque conocemos el abrasivo contexto de México...", dijo uno de sus amigos.

¿Cuándo desapareció la pareja de franceses?

Para algunos amigos la desaparición ocurrió el 25 de agosto, cuando recibieron la última nota de voz de Assya Madjour. Otros fijan la desaparición el 3 de septiembre y unos más, el día 12 de ese mes, cuando se recibieron los últimos mensajes de la pareja, que se encontraba en un supuesto viaje de retiro espiritual en Chiapas. Es por eso que las primeras alertas de búsqueda se generaron en ese estado. Una de las imágenes de búsqueda de la pareja francesa que circula en redes sociales

Sin embargo, los familiares creen que la pareja no llegó a dicha entidad y por el contrario fueron víctimas de secuestro. Incluso creen que los mensajes que recibieron después del 25 de agosto no fueron enviados por la pareja.

“Seguía respondiendo a los textos, pero con una falta de ortografía por palabra, lo cual no es propio de él. También habló de un retiro espiritual en Chiapas, que no es para nada su estilo. Hablé con él a principios del verano y nunca me dijo que se iba de vacaciones con Assya. Su teléfono marca su ubicación en Yucatán. Desde el teléfono se rechazaron todas las llamadas, incluidas las de sus propios hijos", dijo un amigo de Michel a Sud Ouest.

Buscan a franceses desaparecidos en Yucatán y Chiapas

Su desaparición habría sido denunciada ante las autoridades el pasado 30 de septiembre y la exesposa de Michel Amado, madre de sus dos hijos, acudió a Valladolid para presentar una denuncia por la desaparición, publicó Huffington Post.

"Estuve dos, tres horas pidiendo poner una denuncia, al principio no querían, luego finalmente aceptaron, casi a la fuerza. Y luego cinco minutos después de salir de la comisaría recibí amenazas por teléfono", dijo la mujer.

“Creemos que nunca han estado en Chiapas y el problema está en Yucatán”, dijo Nawel Madjour, hermana de Assya, quien difundió en redes sociales los reportes de búsqueda de la pareja. Ella también teme un secuestro.

El miércoles 5 de octubre, la Embajada de Francia en México aseguró que “sus servicios fueron movilizados, al igual que el Consulado General de Francia en la Ciudad de México, en estrecho contacto con la familia”, para dar con los dos franceses.