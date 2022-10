Yucatán. Pareja no llega a casa al ser embestida por una motocicleta mientras caminaba

Mauricio Can

MOTUL.- Una pareja fue arrollada cuando regresaba a casa por un motociclista que al parecer no midió bien su distancia.

Alrededor de las 20:19 horas del martes, sobre la calle 32 entre 15, Josué Jehovany C. P., de 32 años de edad y oriundo de la comisaría de Kiní, conducía la motocicleta Italika 110 c. c., de color azul, cuando -al parecer por falta de precaución- colisionó a la pareja que se encontraba caminando.

La pareja se identificaron como Carlos Alberto T. T., de 39 años y María Florentina B. C., de 38 años, quienes regresaban a su domicilio con dirección en calle 34 entre 17.

La mujer tuvo que ser trasladada al IMSS para mejor atención médica, luego de que paramédicos de la la ambulancia 004 de la Policía Municipal de Motul, a cargo de David May; valoró sus heridas al atender el llamado de primeros auxilios.