Adultos de Tecoh culminan con su educación básica

Los deseos de superación profesional y de culminar sus estudios básicos para aspirar a una mejor calidad de vida son parte de las principales motivaciones de los beneficiados con la Estrategia de Atención al Rezago Educativo de Yucatán, es así como 121 personas recibieron en Tecoh sus certificados de primaria o secundaria en un evento realizado en la escuela primaria “Guillermo Palomino”.

De acuerdo con un comunicado, la entrega estuvo encabezada por el secretario de Educación del Gobierno del Estado, Liborio Vidal Aguilar; el alcalde del municipio anfitrión, Joel Isaac Achach Díaz; la directora general de Educación Básica, Linda Basto Ávila; la directora de Primaria, Adlemy Arjona Crespo; el director de Educación Especial Jesús Valencia Mena y coordinador de la estrategia en Tecoh; el director general de Desarrollo Educativo y Gestión Regional; Leonel Escalante Aguilar; la diputada local por el XIV distrito, Melba Rosa Gamboa Ávila y la directora de la escuela sede, Gladys Góngora Espinosa.

“Nunca es tarde para empezar. Quienes hoy reciben su certificado, son ejemplo de vida para todos, porque con sus historias nos inspiran a no dejar pendientes temas importantes como la Educación y retomar los objetivos de superación sin que la edad sea una limitante. Mis respetos y reconocimiento a las mujeres y hombres, por su decisión valiente para contar desde hoy con el documento que respalda su nivel básico, ya que con esa herramienta podrán continuar sus estudios y en su caso, conseguir mejores oportunidades de empleo”, apuntó el secretario.

El presidente municipal de Tecoh destacó que entre las personas que recibieron sus certificados figuran las madres de familia, que a pesar de su valiosa labor demandante en sus hogares, se hicieron el tiempo para participar en esta estrategia y presentaron su instrumento de evaluación para acreditar su primaria o secundaria.

En representación de los beneficiados, Ana Luisa Cauich May, de 37 años, dijo con emoción que tener su certificado de primaria en sus manos era un deseo cumplido que tardó tiempo en decidirse, pero que ahora celebra y recomienda a las personas que como ella dejaron pendiente su educación básica, a que no teman en retomarlo y que la edad no los detenga.

Durante la entrega de certificados también se otorgaron medallas y reconocimientos de “Yucateco Distinguido” a miembros de la comunidad escolar y del municipio de Tecoh: la maestra Enna Margelly de Jesús Medina Piña, por su dedicación, su profesionalismo en la docencia y su compromiso en la educación; a las madres de familia Rosa Maribel Suarez Tamayo y Gloria del Carmen Pech Loeza, por su participación activa para apoyar iniciativas para la mejora de la escuela para sus hijos y la comunidad educativa; los alumnos Jonathan Leonel Cocom Yam y Alondra Marisol Ojeda, por su destacado desempeño académico, y la maestra Socorro Loeza Flores, precursora del teatro en lengua maya y promotora incansable de la cultura maya en general.

También participaron en el evento, la directora del DIF municipal de Tecoh, Maritoña Escalante Muza; representantes del Instituto para el Desarrollo y Certificación de la Infraestructura Física Educativa y Eléctrica de Yucatán (Idefeey), supervisores, jefes de sector, docentes, alumnos y representantes sindicales