Indigna robo de una embarcación en Río Lagartos

TIZIMÍN.— El empresario Manuel Massa Sánchez hace un enérgico llamado al gobierno del Estado a realizar su trabajo luego del robo ocurrido a una de sus embarcaciones en el puerto de Río Lagartos, pues asegura que hay una banda delictiva detrás de todo esto.

Aunque le habían dado noticias que su lancha había aparecido entre la ría de Chelem e incluso se compartieron imágenes en las redes sociales, la embarcación sigue desaparecida.

Ni la recompensa de los 15 mil pesos que ofreció, ha otorgado a quienes le han dado información debido a que los mismos pescadores lo están ayudando pues quieren acabar con los constantes hurtos en la costa yucateca.

Con notable evidencia

En las grabaciones que le han proporcionado se ve cómo en uno de los muelles de Chelem los sujetos descargan el motor y el alijo robado, mientras que la embarcación la llevaron a esconder en la ría sin pensar que un pescador tomaría las fotos y subiría al Facebook reportando que había una lancha extraviada.

El empresario dice que lamentablemente cuando acuden los agentes de la SSP al sitio la embarcación ya no estaba, por lo que presume que a estas alturas la borraron el nombre y la están pintando para sacar a la mar como si nada hubiera pasado.

Señala que toda la información y evidencias ya las tiene la Fiscalía General del Estado y hoy lo que está esperando es que hagan su trabajo y le den resultados.

“En Chelem hay de 1 a 2 robos al mes, hay mucha gente involucrada e intereses de por medio, eso es lo que los pescadores quieren que se acabe y están cansados que la autoridad no haga nada al respecto”.

“Mi lancha entró por la bocana de Progreso en un barco, ahí donde no tienen vigilancia ingresaron a Chelem y descargaron la mercancía”.

Cuestiones a Mauricio Vila

“Señor gobernador ¿cuánto tiempo le da a la fiscalía para que solucionen ese robo? ¿Por qué mientras no me dan una en comodato de esas que tienen decomisado por Conapesca y están perdiendo su tiempo ahí?”.

“Será que en menos de 30 días me puedan dar noticias favorables. Si fueran joyas o dinero rápido lo guardas, pero una lancha ¡cómo carajos la van a desaparecer! ¡No es fácil, ni escondiéndola en Kanasín!”.

“¡Hasta cuándo se van acabar los robos! Hoy me tocó a mí y qué va a pasar cuando le roben al pobre que solo tiene una lancha y depende de ello, ahora me dejaron a tres pescadores sin trabajo”, expresa.

Sin embargo dice que como sabe que el gobierno tiene a “los mejores agentes fiscales” espera que tengan resultados pronto.

Recordó que hace 3 años le robaron dos embarcaciones con motores de las cuales hasta la fecha no hay respuesta.

Lo peor de la situación es que hace cuatro años sacó un crédito de 800 mil pesos con las que compró lanchas y motores nuevos.

“He estado pagando anualmente ese préstamo y ya me fregaron, ¿cómo le voy a pagar al gobierno del Estado, de que manera me van ayudar, o acaso no me van a cobrar?”, pregunta.

DiariodeYucatan