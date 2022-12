Cierran filas para dar batalla contra el ruido en Valladolid

VALLADOLID.— Líderes empresariales, en rueda de prensa que convocaron, manifestaron su total respaldo al hotel Mesón del Marqués y otros negocios del centro histórico que se están viendo afectados con el ruido que genera la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras en el techo del Bazar Municipal, a cuyo propietario, Rodrigo Escalante Escalante, no le hacen caso las autoridades municipales.

Anteayer publicamos que la construcción de una planta de tratamiento de aguas negras en el techo del Bazar Municipal está causando molestias a los huéspedes del hotel Mesón del Marqués, lo cual ha derivado en que algunos de ellos cancelen sus habitaciones y soliciten el reembolso del pago, ya que argumentan que no pueden dormir por el ruido que se hace con una perforadora.

En la rueda de prensa estuvieron presentes los presidentes Carlos Osorio Rosado de Coparmex, Gerardo Vidal Cruz, de la delegación de la Canaco, Noé Rodríguez Cervera de la Asociación de Hoteles y Hostales de la ciudad y Rubén Pérez Gil representante de los Restauranteros de Valladolid Yucatán (Arvay), quienes respaldaron con su apoyo al hotelero Rodrigo Escalante Escalante, en cuya representación estuvo presente el gerente general Fernando Orozco Fernández.

En su calidad de presidente de los hoteleros, Noé Rodríguez Cervera, expuso que desde la semana pasada se entabló un diálogo con el secretario de la Comuna, Manuel Loría Santoyo, quien ofreció resolver el asunto, pero al parecer no cumplió.

Cancelan sus reservaciones por el ruido

Dijo que la noche del miércoles el dueño del Mesón del Marqués le expuso que de nuevo volvieron a causar ruido en la obra, por lo que varios huéspedes decidieron cancelar su habitación, lo cual fue motivo de preocupación.

Comentó que son varios hoteleros del centro histórico los que resultan afectando como lo son el “Zací”, “María de la Luz”, solo por mencionar algunos, además de algunos vecinos que viven en el centro de la ciudad.

El gerente general Fernando Orozco Fernández, luego de explicar las afectaciones que ha tenido, expuso que por noche le están cancelando alrededor de cuatro cuartos, sobre todo los que están ubicados por el ala que da hacia el oriente del cuarto piso del hotel, lo que está representando pérdidas de alrededor de $20,000 por noche.

Sin embargo consideró que no se trata lo que se pierde, sino de la imagen que están teniendo ante el turismo, muchos de ellos extranjeros como de Europa, Estados Unidos, Canadá, quienes en realidad llegan a descansar y no es justo que no lo puedan hacer, luego de hacer su reservación, sobre todo adultos mayores y niños.

Respaldo a hotelero afectado

Por su parte Gerardo Vidal Cruz, líder de la Canaco, manifestó su total respaldo al hotelero afectado y advirtió que por el momento le hacen un exhorto al alcalde, Alfredo Fernández Arceo para que reconsidere su postura porque no quieren tomar otras medidas.

En el mismo sentido se refirió Carlos Osorio Rosado, presidente de Coparmex, quien además dijo que no es posible que ahora en plena temporada se está afectando a los hoteleros del centro histórico y sugirió que se trabaje durante el día, o hasta las diez de la noche, o en su caso se aplace la obra hasta que concluya la buena temporada.

Aunque ninguno de los dos líderes aceptó abiertamente las diferencias o mala relación que tienen con el alcalde,, Gerardo Vidal Cruz dijo” a veces nos convoca para algo, pero en otras ocasiones no, de modo que solo nos habla cuando le conviene, incluso aseguró que nunca ha sido invitado para las reuniones del Concejo de Planeación Municipal (Coplademun), de modo que no sabe nada sobre las obras que se están llevando al cabo en la ciudad.