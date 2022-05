Dan último adiós a conocido biker de Motul

MOTUL.— Familiares, amigos y bikers expresaron sentidos mensajes de despedida para el biker Carlos Manuel Priego Priego, de 64 años de edad, quien murió anteanoche por las lesiones que sufrió a las 8:30 a.m. de anteayer, cuando se estrelló contra un mototaxista que le quiso ganar el paso en la carretera Motul-Cansahcab para entrar a la comisaría de Ucí.

Priego Priego conducía su moto BMW placa 84-BKR-9 cuando se impactó contra el mototaxista José Dzul, “Xooli”, del sindicato Gavilanes, quien invadió el carril al doblar a su izquierda para entrar al entronque a Ucí.

Poco después del percance se reportó que el hoy extinto se rompió ambas piernas y el mototaxista se lesionó la pierna izquierda; fueron llevados al IMSS de Motul.

Amplia y triste despedida al biker de Motul

Pero anteanoche, a las 10:48 p.m., Chavo Rucos Yucatán publicó en Facebook que se une “a la pena que embarga a familiares y amigos por el sensible fallecimiento de nuestro querido amigo Carlos Priego, que nuestro Señor Jesucristo lo tenga en su santa gloria”.

A las 0:39 a.m. de ayer lunes, Jor Dzul Hernández, a su vez, posteó: “Hay gente que marca tu vida, tu alma y hasta tu corazón y usted, don Carlos Priego, fue una de esas personas que llegó a mi vida para marcarla... No hay palabras para describir este momento, estuve a tu lado en tus últimos minutos de vida y despedirme de ti en persona fue muy duro para mí. Luchaste hasta el final, pero, desgraciadamente, nos abandonaste.

“Vuela alto amigo, ahora recorrerás miles de kilómetros entre las nubes; muchos más kilómetros de los que recorriste en vida. Te voy a extrañar mucho y te recordaré por siempre mi estimado Carlos Manuel Priego Priego (1958-2022)”, agregó, en alusión a que el hoy extinto viajó con su moto a Tijuana, La Rumorosa, Puerto Cortés y otros sitios.

También en la madrugada de ayer, a la 1:13 a.m., Harry Castaldi Torres escribió que el “Dr. Carlos Priego” fue “una gran persona que dejó huella en cada una de las personas que te conocimos, familiares y amigos. Siempre recordaré tus visitas inesperadas y las aventuras y viajes que nos acompañó. Más que un amigo, llegaste a ser un integrante más de esta grande familia que te conoció. Vuela alto y descansa en paz”.

“Me quedé en shock con esta triste noticia y aún estoy sin creerlo, un gran biker Carlos Priego, un gran ser humano; me siento muy triste pero quedan muy buenos recuerdos; Dios le conceda a tu familia la fortaleza a tu pérdida, sé que ya estás en un mejor lugar amigo. Dios bendiga tu rodada celestial”, escribió por su parte Martha Escobar ayer a las 2:35 a.m.

Carlos Mario Romero López, por su lado, a las 9:06 a.m. de ayer posteó: “Descanse en paz ‘Tío Carlos’. Qué mala noticia la que recibí anoche (por el domingo), no pude pensar, y hoy que me llamaron los recuerdos con el buen Carlos Priego, el buen ‘Tío Carlos, de mi segunda familia, la de los telefonistas, sí mi segunda familia, y pues descansa en paz. Carlos Priego te fuiste haciendo lo que te apasionaba, las rodadas; que el Todopoderoso te reciba en su gloria, ‘Tío Carlos’”.