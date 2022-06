Yucatán. Denuncian en Cacalchén pagos irregulares por la venta de terrenos para el Tren Maya

CACALCHÉN.- Ejidatarios de Cacalchén mostraron su indignación contra el comisario ejidal, Rufino López Pech alias ‘Pino’ por los abusos que este ha cometido contra ellos, así como por la falta de transparencia tras la venta de múltiples terrenos que este realiza, pero que no informa a los más de mil ejidatarios de la población.

En entrevista para Megamedia, los quejosos aseguraron que través del Frente Campesino Municipal, han denunciado todas las irregularidades que ‘Pino’ comete y que pese a que han buscado dialogar de manera pacífica con López Pech, este se ha negado a atenderlos o incluso a intentando violentarlos verbalmente.

¿Por qué están inconformes los ejidatarios de Cacalchén?

La queja al parecer es porque el comisario realiza los pagos de manera irregular tras la venta de los terrenos por la construcción del Tren Maya, y solo beneficia a sus allegados, según comentan, a algunos les paga $800, a otros $500 y a quienes peor les va, son los que reciben $200.

Según narraron, Rufino entregó nóminas en blanco y con base a eso, él mismo decide a quienes le paga más y a quienes le paga menos.

Ejidatarios exigen pagos iguales

Tras enterarse de las irregularidades de los pagos, los ejidatarios decidieron tomar cartas en el asunto, pues se les hace injusto que unos reciban más y otros reciban menos, cuando lo correcto es que todos reciban los pagos en partes iguales, ya que el dinero que llega tras la venta de los ejidos es de todos; los vivos, los muertos e incluso los que ya no habitan en la población, comentaron.

Pese a que en múltiples ocasiones ya acudieron al domicilio de Rufino, siempre se ha negado a dar la cara, o su propia familia lo niega con tal de no dar explicaciones y cuando los atiende fuera de su domicilio los agrede verbalmente, así sean mujeres u hombres.

La queja también la hicieron algunas viudas de los campesinos, pues éstas acuden de manera pacífica a cobrar la parte que les corresponde, pero este se niega a pagarles pese a que de manera legal a ellas les corresponden los pagos.

No obstante los hombres de campo, afirmaron que López Pech lleva más de un año en el poder y no ha rendido su informe de resultados, ‘hasta la santa fecha no nos ha convocado a una asamblea en el que informe todo lo que ha realizado, tras la venta de distintos ejidos por la construcción del Tren Maya, no es una persona transparente, algo teme’, externaron.

‘Está como ahora, nos dio $15.00 por metro cuadrado por los ejidos que vendió para la realización del Tren Maya cuando en otros ejidos se pagó $30 o $40, y en algunos otros ejidos se llegó a pagar hasta $90 el metro cuadrado’, añadieron.

‘No queremos llegar a golpes, ni dimes y diretes, queremos solo que nos dé lo justo y lo que nos corresponde, él piensa que queremos agredirlo física o verbalmente y no es así, no somos sus enemigos, queremos una plática pacífica, y que nos pague lo justo’, expresaron.

Según, personal de la Procuraduría Agraria y del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, (Fonatur), ya les notificó que viene una segunda compra de ejidos con relación a la construcción del tren, para extender los puentes de cruce, por lo que están alertas para que no se devalúe la compra y nuevamente vuelvan a salir perjudicados como en la primera ocasión. Megamedia