Carolina recorre México en su moto Italika: está en la Península de Yucatán

MÉRIDA.- Carolina Félix salió de su casa en los Mochis, Sinaloa, con la intención de recorrer México a bordo de su sencilla motocicleta, una Italika AT110.

La joven de 28 años partió de su ciudad natal el pasado 23 de mayo, con la meta de llegar a la Península de Yucatán, específicamente Bacalar, donde anhela bañarse en la laguna. Y ya está a muy poco de hacerlo.

"Me impuso mucho hacer este viaje el hecho de que me di cuenta de que está pasando el tiempo muy rápido y yo no conocía nada fuera de Sinaloa. Yo estaba con mi duda de qué hay más para allá", declaró en días pasados.

A la fecha, ya recorrió Hidalgo, Guanajuato, Jalisco, la Ciudad de México, Tlaxcala, Puebla, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. La semana pasada llegó a la Península de Yucatán. El pasado día 7 entró a territorio campechano, donde estuvo en Ciudad del Carmen y en San Francisco de Campeche.

Joven mujer motociclista recorre México

El día 10 llegó a Yucatán, donde fue recibida en Mérida por un grupo de "Mujeres Bikers de México". Visitó las playas de Chelem y Progreso, para luego seguir rumbo a Valladolid. En el camino tuvo su primer baño en agua de cenote, fue en el Chihuan. También estuvo en el Suytún.

En el proceso ha disfrutado de la comida de los lugares que ha visitado. En territorio yucateco probó panuchos, salbutes, sopa de lima y lomitos de Valladolid. "Riquísima la gastronomía yucateca", expresó a través de su página de Facebook, Luna Viajera, donde relata todas las aventuras de su travesía.

El pasado miércoles 15 de junio llegó a Quintana Roo. En estos días ha estado en Cancún, donde fue recibida por diferentes grupos de "bikers", quienes han sido sus anfitriones.

Apoyo de motociclistas

Y es que a lo largo de su travesía, motociclistas de diferentes ciudades han dado muestras de su hospitalidad; como parte de una gran comunidad. Así, la han acompañado en partes de su recorrido, la han llevado de paseo y también han colaborado para dar mantenimiento a la motocicleta.

Se me llenaron de lagrimas los ojos al ver este video ud83eudd7aNeta que mis amigos de Cancun son otro pedo, estoy muy feliz de... Posted by Luna Viajera on Saturday, June 18, 2022

En Cancún, por ejemplo, los grupos de moteros hicieron una colecta para contribuir con los gasto del viaje de Carolina. Antes, recorrieron con ella la ciudad en una rodada.

" Mi viaje ha sido una experiencia maravillosa , increíble. He conocido gente maravillosa que me ha apoyado y me ha animado y sobre todo me cuida", declaró Carolina.