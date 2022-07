Pierde militantes el PRI; renuncia un regidor en Tizimín

TIZIMÍN.— La renuncia de uno de los tres regidores del PRI a su militancia a ese partido deja ver que el sismo que ocasiona el resquebrajamiento de ese partido a nivel nacional ya registra una réplica en esta comunidad.

A la militancia priista renunció Adrián Quiroz Osorio con el argumento de que su hoy expartido está “secuestrado” por los dirigentes y por el abandono a la militancia.

En un extenso comunicado del que envió copia al Diario, Quiroz Osorio dice que “quienes me conocen saben que no odio y mi fuerte no es la venganza, estoy tranquilo con mi conciencia y agradecido con el cariño y el aprecio de miles de tizimileños”.

Lo anterior lo dijo luego de recordar que previa a la elección del año pasado fue detenido y encarcelado, todo con trasfondo político. No obstante las justificaciones que Quiroz Osorio da en su carta de renuncia, hay quienes le dan otra lectura: su acercamiento a las líneas de Morena.

Permea la crisis en el PRI

Para los tizimileños era un secreto a voces el interés partidista que tiene el concejal de oposición, ya que desde hace algunos meses se ha mostrado activo en sus redes sociales visitando comisarías y entregando apoyos.

Aunque aún no ha hecho oficial su renuncia como edil del PRI, todo parece indicar que quedará como independiente abandonado así a la bancada donde únicamente quedan las regidoras Margarita Pérez Alamilla y Kathia Castillo Villafaña.

Comunicado del exregidor Adrián Quiroz Osorio

A través de un oficio, el regidor habla de su detención en la pasada elección cuando fue acusado por la presunta compra de credenciales, pero también de la crisis del PRI por dirigentes que lo tienen “secuestrado” y por el abandono a la militancia.

“En la medida de mis posibilidades he puesto mi granito de arena y lo he hecho de corazón. Derivado de esta labor, el Partido Revolucionario Institucional me abrió las puertas para participar en él y, con mucho entusiasmo realicé actividades propias de un militante comprometido con su declaración de principios y su programa de acción, pensando siempre en el bienestar de mi comunidad. Los hechos avalan mis dichos".

“En 2021, el PRI me llamó para ser parte de la planilla que contendió por la Presidencia Municipal de Tizimín y fui incluido en las candidaturas de representación proporcional.

“En la campaña política, puse alma, vida y corazón para hacer ganar al candidato; sin embargo, la historia los tizimileños ya la conocen. Ustedes saben que fui detenido de manera ilegal y me privaron de la libertad injustamente por la Policía Estatal a horas de la elección municipal con el objetivo de crear miedo entre los priistas y simpatizantes para desalentarlos y no salir a votar. Apenas unas horas después de terminada la votación, me dejaron en libertad con el clásico “usted disculpe, no hay nada en su contra”. Fue una elección de Estado.

“Quienes me conocen saben que no odio y mi fuerte no es la venganza, estoy tranquilo con mi conciencia y agradecido con el cariño y el aprecio de miles de tizimileños.

“Soy una persona con ideales y de contacto directo con la gente. Estoy convencido que habemos más personas buenas que luchamos por un Tizimín más justo, feliz, en paz y con tranquilidad. Me queda claro que, si uno tiene las posibilidades para ayudar al prójimo, contribuye a lograr el bien de la comunidad…

“Veo con tristeza que el Partido Revolucionario Institucional está secuestrado por dirigentes que lo último que les importa son los ciudadanos, le han dado la espalda a su propia militancia y en su burbuja han puesto una barrera entre el partido y la sociedad.

“No escuchan y a pesar de que los electores han juzgado con dureza al PRI en las últimas elecciones, están inmersos en su soberbia, arrogancia y egoísmo.

Dirigentes cuestionados que no aprendieron ni aprenderán la lección y que con sus acciones llevan a este partido al precipicio.

El PRI, hoy por hoy, es un partido que no me representa y cientos de priistas tizimileños así se sienten: abandonados y pagando culpas ajenas.

“En congruencia con mis convicciones renuncio al PRI y detrás de mí lo hacen muchos tizimileños que abrazan mi causa.

“No ha sido fácil tomar esta decisión, pero lo hago convencido de que ha sido bien pensada. Me voy agradecido con los priistas de buena voluntad que todavía defienden los ideales que dieron razón de ser a este instituto político. Me llevo en las alforjas las experiencias vividas en esta etapa de mi vida, Pero la lucha política sigue. Y le advierto a la cúpula tricolor: la militancia priista tizimileña, la de a pie, esa militancia con la que me identifico es gente inteligente, honesta, trabajadora y anticipo que muchos priistas más sabrán tomar una valiente decisión que impactará para bien el futuro del municipio. Estoy seguro de que pronto caminaremos en el mismo sentido.

“Como regidor he votado a favor de lo que beneficia al municipio y también he señalado lo que considero contrario a los intereses de los tizimileños. También, he atendido a los tizimileños que se me han acercado y he dado solución a muchas de sus demandas y necesidades.

“Como regidor independiente voy a seguir trabajando por Tizimín, convencido que de ahora en adelante habrá más trabajo por hacer”, dice entre otras cosas un escrito que entregó al Diario.

Cabe mencionar que no es el primero que hace su renuncia formal al PRI, pues lo mismo hizo Juan Alcocer Polanco quien fue presidente del Comité Municipal del PRI y luego ingresó al PAN donde participó como suplente del candidato a diputado Esteban Abraham Macari y hoy tiene un puesto en el gobierno estatal.