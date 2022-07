El Arrecife Alacranes, con degradación importante

Un llamado a que se cumplan los acuerdos y obligaciones asumidos por México al firmar el Tratado de Libre comercio con Estados Unidos y Canadá (T-Mec) realizó la organización no gubernamental Oceana, que denunció el incumplimiento de los compromisos ambientales para proteger los océanos, como el combate a la pesca ilegal, la recuperación de especies sobreexplotadas, asegurar la procedencia legal de los pescados y mariscos que se venden, y proteger los hábitats marinos.

La organización rindió su segundo informe relacionado con los acuerdos de México al firmar el T-Mec, al que ha dado seguimiento desde que se signó el 1 de julio de 2020.

En esta ocasión el informe de Oceana se realizó en Mérida, pues ayer y hoy la ciudad es sede de la reunión de la Comisión de Cooperación Ambiental, que reúne a autoridades del ramo de México, Estados Unidos y Canadá por primera vez, según se dijo en el evento.

Mariana Aziz, directora de campañas de transparencia en Oceana México, dio a conocer los resultados de análisis pesquero y ambiental que realizan desde que se firmó el T-Mec.

Ella recordó que el país al signar el tratado asumió como obligaciones combatir la pesca ilegal no declarada y no reglamentada (Indnr), asegurar la procedencia legal de pescados y mariscos que se venden; recuperar especies pesqueras sobreexplotadas y proteger los hábitats marinos, pero no ha cumplido con esto.

Además, destacó que la pesca Indnr sigue siendo un gran problema, pues el 40% de la pesca en el país proviene de la pesca ilegal; ees decir, cuatro de cada 10 especies de peces son capturados por pescadores no declarados ni reglamentados, lo que ocasiona que no haya transparencia en el sector pesquero.

Asimismo, México no ha firmado el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto que permite la vigilancia de las embarcaciones, y mientras no se pueda asegurar la procedencia legal de las especies, se pierden mercados internacionales que son parte importante de la economía nacional.

En ese sentido, precisó que la afectación por no cumplir esos acuerdos ya se comenzó a sentir, pues, actualmente Estados Unidos tiene un embargo comercial sobre el pescado del Alto Golfo de California.

Desde febrero, Estados Unidos tiene prohibido el ingreso a sus puertos de embarcaciones mexicanas provenientes del Golfo de México; y el año pasado, de abril a octubre, México perdió su certificación para exportar camarón por no cumplir con los estándares para evitar la pesca incidental de tortugas marinas.

La directora resaltó la importancia de crear un programa trazabilidad como algo urgente, para tener la certeza de todo el proceso desde que se captura el pescado hasta el traslado a la procesadora o punto de venta, lo que dará certeza de saber de dónde provienen los pescados y mariscos que se comercializan.

Luego enfatizó que la trazabilidad es una herramienta fundamental para evitar la pesca ilegal.

Zonas protegidas

Mariana Aziz también planteó los resultados de un estudio que se hizo en las áreas marinas protegidas de México, y se detectó que 39 de ellas se encuentran reprobadas, incluyendo el Arrecife Alacranes, que recibió una calificación de 1.8 de un total de 5 puntos, siendo la calificación uno y dos como una categoría de degradación importante, por lo que el país tampoco está cumpliendo con la parte de proteger los hábitats marinos.— Iris Ceballos Alvarado

Gib Borgan, director de la campaña de protección a la ballena franca del Atlántico Norte de Oceana, Estados Unidos, estuvo en el evento y denunció que la Unión Americana no está protegiendo a esta especie en peligro de extinción.

Él aseguró que en las condiciones actuales la ballena franca se convertirá en la primera en extinguirse en este tiempo. Se calcula que solo quedan 300 especímenes, que se enfrentan a amenazas como choques mortales con embarcaciones y también se enredan con las artes de pesca, lo que les causa daño y a veces la muerte.

Por ello, urgió a que se emitan leyes para proteger esta especie, y cumplir el T-Mec que incluye cumplir las leyes ambientales.

El senador yucateco Jorge Carlos Ramírez Marín fue invitado al informe de Oceana, en su oportunidad indicó que los estudios que realizan organizaciones civiles como la ya citada, deberían servir para reforzar las políticas públicas al respecto.

Se refirió también a la pesca Indnr y puso como ejemplo, la situación del puerto de San Felipe, donde los pescadores velaban porque se cumplieran las vedas establecidas, pero hoy existen tantos pescadores ilegales que hay un riesgo no solo de pérdida de las especies, sino de enfrentamientos entre quienes buscan defender , de los pescadores furtivos lo que ha sido su modo de vida por generaciones.

En el evento también se contó con la presencia de Víctor Alcantar, subsecretario de la Secretaría de Pesca y Acuacultura Sustentables de Yucatán; y de Alfredo González Reyes, encargado de la oficina de la Agenda México 2030 de Desarrollo Sustentable.