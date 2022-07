Buscan confirmar la presencia de un jaguar con cámaras en Peto

PETO.— Con la finalidad de confirmar la presencia de un jaguar en terrenos de la comisaría de Papacal fueron colocadas varias cámaras trampa que serán revisadas luego de tres meses.

El director de Ecología municipal, Francisco May Esquivel, informó que estos dispositivos fueron colocados a través de la Junta Intermunicipal Biocultural del Puuc (Jibiopuuc).

“Con estas cámaras se podrá monitorear toda la fauna que hay en ese lugar y en los montes cercanos, lo que permitirá saber qué especies de animales silvestres habitan en la zona.

“Las cámaras fueron instaladas entre los montes de esta cabecera y Papacal, con base en los testimonios de los productores para ubicar el lugar donde se colocarían, pues, a pesar que no hay un avistamiento de algún jaguar, sí se han visto huellas del animal”, explicó.

De confirmarse la presencia del jaguar, se buscaría financiar proyectos sustentables y de protección ambiental para cuidar el hábitat de esta especie, dijo.

Será hasta cuando se revisen las cámaras cuando vean qué especies de animales aparecen, pero específicamente buscan al jaguar, que es una especie protegida.

Es necesario, agregó, la conservación y preservación de estas especies protegidas, por eso hay programas que buscan cuidar su hábitat.

May Esquivel sostuvo que el hecho de que se confirme la presencia del jaguar u otras especies protegidas no significaría que los productores no puedan trabajar en esa área.

“Al contrario, lo pueden hacer, pero siguiendo los cuidados correspondientes”.— M.A.M.G.