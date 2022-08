Precio del pulpo en la cuarta semana de agosto

PROGRESO.— El director de Pesca del Ayuntamiento, Progreso, Franklin Franco Sánchez, informó ayer que a pesar de que la marea roja está afectando la economía del pescador ribereño, no ha ocurrido lo mismo con la de la flota mayor y que por eso los precios de los productos marinos no subieron.

Indicó que en los muelles, el precio del pulpo que traen los barcos oscila entre los 120 y 130 pesos, el mero rojo tiene precio de 200 pesos y el negrillo, de 250 pesos el kilo.

La langosta es el producto marino que tiene el precio más alto: $850, y el canané, el de menor precio, $120, también el kilo, precisó.

La diferencia de precios que se tiene en la zona de muelles en comparación con las congeladoras es de cuando mucho cinco pesos, dijo.

Señaló que los precios están entre los rangos esperados, en el caso del pulpo, pero algunos barcos, de los que llegaron del sábado a ayer, reportaron bajos volúmenes de captura; pocos llegaron con buenos números.

Aún sin panorama exacto de la captura del pulpo

Se espera que entre el sábado y el lunes próximos, cuando la mayoría de las embarcaciones pulperas de la flota mayor hayan regresado al muelle de Yucalpetén, sea cuanto se pueda tener un panorama más exacto de los volúmenes de captura al término del primer mes de la temporada de pulpo.

Aclaró que los precios antes mencionados son regulados por los mercados internacionales y por eso no se ven afectados por el temor local causado por la marea roja, además de que este producto se extrae del mar en zonas muy alejadas de la costa, de modo que no se encontraría contaminado por dicho fenómeno y no representa riesgo alguno para el consumo, tras su exportación.

Por último, afirmó que el pescador ribereño se ha visto afectado en volúmenes de captura, incluso desde antes de la llegada de la marea roja, pues en años anteriores algunos ribereños regresaban con hasta 300 kilos de pulpo y este año volvían con apenas cuatro o cinco pulpos, de manera que no salía ni siquiera para el combustible de sus lanchas.— Megamedia