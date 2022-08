Marea roja en Yucatán: aunque hay tres zonas de manchones, bañistas no corren peligro

MÉRIDA.— Los resultados preliminares de la muestra, tanto en la costa como en el mar, de la zona en donde se ubica la mancha de marea roja que se encuentra entre Chicxulub y San Crisanto, arrojaron que las microalgas no son tóxicas, no obstante, se recomienda a la población evitar el consumo de las especies marinas que arriban a zonas de la costa yucateca huyendo del fenómeno, como una medida de prevención para evitar correr algún riesgo para la salud, informó la Secretaría de Salud de Yucatán (SSY).

Tras la sesión del Comité Interinstitucional de Vigilancia de Marea Roja, la dependencia estatal informó que los análisis preliminares confirman que la mancha no representa un riesgo para la salud de los bañistas y las actividades en la zona donde se presentó el fenómeno, sin embargo, se mantendrá el monitoreo en coordinación con los tres órdenes de gobierno y las instituciones participantes.

Asimismo, hace un exhorto a bañistas, temporadistas o propietarios de predios cercanos al mar, que en caso de ver especies marinas que recalen a la orilla, apoyen enterrándolos para evitar que su descomposición ocasione riesgos a la salud.

Cabe señalar que, el Comité está conformado por las Secretarías de Pesca y Acuacultura Sustentables (Sepasy), de Desarrollo Sustentable (SDS), de Seguridad Pública y de Marina, así como la Coordinación Estatal de Protección Civil, la SSP, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Cinvestav.

Al verificar la salida de las brigadas de limpieza y orientación sanitaria, compuesta por 50 elementos de la dependencia y de Protección Civil; la Secretaría estatal de salud informó que en coordinación con los tres órdenes de gobierno se mantiene vigilancia y monitoreo permanente sobre la mancha del fenómeno, ubicado frente a las playas de Telchac Puerto, y que hasta el momento no son consideradas tóxicas.

Durante las actividades de limpieza, el personal de Salud y Protección Civil se encargó de orientar a los paseantes y veraneantes de la costa acerca del riesgo de consumir las especies, particularmente cuando ya muestran signos de descomposición.

Las brigadas de apoyo partieron ayer temprano desde Telchac Puerto hacia San Benito, zona que registró mayor recale de especies, incluyendo también hacia el oriente del puerto, y las zonas de Uaymitún.

Como se informó, la Dirección de Protección contra Riesgos Sanitarios tomó muestras, tanto en la costa como en el mar, de la zona en donde se ubica la mancha de marea roja y hasta ayer los monitoreos indican que el agua no representa ningún riesgo para la salud de los bañistas.

En Progreso, pescadores de Chicxulub afirmaron que hay tres manchones de marea roja: una se aproxima a las costas de ese puerto, otra está cerca de Alacranes y una más se dirigiría a El Cuyo.

De acuerdo con la información, los tres manchones de marea roja se ubican:

La marea que afecta Telchac es grande, mide más de 10 km de largo y otros 10 km de ancho, indicó José Raúl Pech, ribereño de Chicxulub que, con un grupo de pescadores, capturó ayer negrillo, mero y otras especies de escama en la zona poniente de esa comisaría costera.

“Nos vamos a pescar a sotavento (a la zona donde el viento se dirige), porque al norte de Chicxulub y en barlovento (Oriente) no hay nada de pulpo, tampoco mero y negrillo; la marea roja ya hizo huir a los peces y moluscos”, dijo Pech mientras llevaba arpones y demás equipos para la pesca mediante buceo que harían en alta mar, lejos de la costa.

Pech y otros ribereños de Chicxulub expresaron que según informes que tienen y lo que han observado, la marea roja que viene de Telchac está grande.

Calcularon que mide unos 10 por 10 km y abarca gran espacio de la orilla de la playa a mar adentro, y los peces intentan huir para no morir asfixiados por la escasez de oxígeno que ocasiona la marea roja.

Esa mancha que se dirige a las costas progreseñas tardaría una semana o más para que pase por completo; cuando llegue va cubrir el litoral de Chicxulub y Progreso, el mar va a quedar chocolatoso, como lodo, y podría llevar todo el mes para que las costas queden limpias, consideró Pech.

Otros pescadores como José López Coral, con base en el rumbo de Pluma y Lápiz del oriente de esta ciudad, a su vez dijeron que hay reportes de que en la zona de Alacranes vieron una mancha de marea roja, pero está lejos de la costa y no es un riesgo para la pesca, pues se dirige al Golfo de México.

Pescadores de la flota mayor que arribaron del viaje de mero, por su parte, informaron que en la zona de la isla de Holbox, Quintana Roo, detectaron otra mancha de marea roja que avanza de Oriente a Poniente y causa baja captura de mero.

Las embarcaciones retornaron tronadas.

Los pulperos que zarparon el lunes 1 y se encuentran en la zona de El Cuyo (Tizimín) y Holbox reportaron vía radio que, al día, solo capturan de 10 a 14 kilos de pulpo.

Los barcos llevan 17 pescadores y cada uno saca uno o dos moluscos, otros nada, así que el primer viaje se perfila como de pérdida.

La marea roja que ayer viernes se encontraba a unos 25 kilómetros al oriente de las costas progreseñas ya afecta a la zona veraniega de San Bruno y San Benito, y se aproxima a las playas de Uaymitún, pero todavía no recalan peces muertos.

Ayer mismo, pescadores, a bordo de lanchas, algunos equipados con redes, trataban de capturar moluscos, crustáceos y demás especies que huyen del fenómeno que desde el miércoles pasado causa arribazón de especies en las playas de Telchac.

En la franja que va del km 22 de la carretera costera a las costas de Telchac y abarca San Benito, San Bruno y Xtampú, ayer amaneció con el mar turbio, tras días de estar limpio y cristalino, informaron temporadistas que pasan sus vacaciones en esa zona veraniega.

A la altura del kilómetro 19, por donde está el albergue de alcohólicos crónicos conocido como Cottolengo costero, el mar ya registra efectos de la marea roja, hay alijos con jimbas para la pesca de pulpo, pero inactivos.

Temporadistas que tienen su casa veraniega en el kilómetro 22 de la carretera Chicxulub-Telchac Puerto recorren la playa, pero ya no se meten al mar.

Varios de ellos dijeron que ayer amaneció turbia una amplia franja del mar, desde de la orilla, y que quedaría más chocolatosa.

“Ya está afectando la marea roja la zona veraniega, pero mientras no recalen peces muertos y comience a apestar la costa, no hay ningún problema, las familias se quedarán en la playa; aunque no se metan al mar, se podrá disfrutar de la brisa marina y la tranquilidad de la playa, pues se puede caminar sin problema alguno”, expresó un temporadista.