Marea roja en Yucatán: va de salida; pescadores esperan retomar pronto sus labores

En los puertos que fueron afectados por la marea roja, pescadores dan por disipado el fenómeno, y ahora toca esperar a que las especies marinas regresen a sus hábitats naturales para que ellos reanuden la pesca.

En Progreso, pescadores ribereños entrevistados en la playa, señalaron que la marea roja ya se disipó, el agua del mar se va aclarando poco a poco, pero la pesca tanto de pulpo como de escama todavía no se normaliza.

Los hombres del mar creen que sería en el transcurso de la próxima semana que mejore la pulpeada y también el fenómeno marino quede disperso por completo.

Ronald Bolívar Celis Gómez, permisionario pesquero, dice que desde fines de agosto comenzó a disiparse la marea roja.

En su caso, dice, todos los días va a la playa para ver cómo están las condiciones marinas para reanudar la pulpeada: “Hay esperanza que a partir de la segunda quincena de septiembre el pulpo se acerque a las costas y permita que los ribereños salgan a pescar”.

El pescador Julián Novelo, por su parte, dice que la marea roja se disipó, el fondo del mar está limpio, no hay manchones cerca ni lejos de la costa, pero todavía no hay pulpo, solo se observan especies de escama, pero no en abundancia. Desde su perspectiva, cree que sería hasta mediados de mes cuando se normalice la pesca.

Marea roja en Yucatán, con afectaciones al sector pesquero

Como se recuerda, la marea roja comenzó a afectar hace un mes las costas de Chicxulub y luego a mediados de agosto se extendió a todo el litoral de este puerto, ocasionó mortandad de peces, arribazón de pulpo, langosta, mero, boquinete y otras especies de escama, obligó a suspender la pulpeada y adelantar el fin de las vacaciones de verano.

En el oriente del Estado, en El Cuyo, comisaría de Tizimín, y en Río Lagartos, la mayoría de los ribereños coincide en que la corriente roja que estaba frente a Holbox ya se fue, pero el fenómeno sigue causándoles serios problemas por la falta de especies marinas.

Romel Alcocer Díaz, presidente de la Federación de Cooperativas de la Zona Oriente, dice que una de las ventajas es que el precio del pulpo, por su escasez, ya mejoró, pues ahora está en 140 pesos el kilo.

Esperan de vuelta al pulpo

En la zona de Telchac Puerto donde a principios de agosto se presentó la marea roja, el fenómeno marino ya se disipó por completo y la pesca de pulpo ya se reanudó, pero en cambio en las costas del municipio progreseño desde Chicxulub hasta Chuburná donde también ya desapareció, la pesca ribereña apenas comienza a reanudarse y la captura de pulpo todavía es baja.

Los ribereños Julián Novelo y René Martínez, se dedican a la pesca por buceo, y ayer trabajaron por la zona de la terminal remota, obtuvieron un negrillo de cinco kilos y un esmedregal de mismo peso, así como robalos, boquinetes y pargos.

Julián Novelo comentó que la marea roja se disipó, el fondo del mar está limpio, no hay manchones cerca ni lejos de la costa, pero todavía no hay pulpo, solo se observan especies de escama, pero no en abundancia. Considera que sería hasta mediados de mes cuando se normalice la pesca.

El ribereño José Luis Tirado, tamaulipeco avecindado en este puerto, es uno de los pocos pulperos que están saliendo a la pulpeada, el lunes obtuvo 10 kilos, el martes 12 y esperaba que este miércoles aumente, que capture 15 kilos o más. Comenta que poco a poco el molusco se va acercando a la costa.

En Telchac Puerto, el empresario pesquero Miguel Arroyo Gamboa señala que en las costas de esa zona ya se disipó la marea roja, los ribereños ya reanudaron la captura de pulpo, las lanchas traen capturas de 30 a 40 kilos, pero llevan dos alijos, así que por pescador capturan unos 19 kilos, la pesca es considerada como regular, pero hay esperanzas que mejore.