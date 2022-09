Yucatán. Aguas negras de las casas de verano en Progreso, directo al mar

PROGRESO.— La erosión marina en la zona oriente del malecón donde los cimientos de los predios veraniegos corren riesgo de desplome, deja al descubierto que las aguas negras de las casas de veraneo van directo al mar.

Las tuberías que sirven de drenajes de los predios veraniegos han sido desenterradas por la erosión, lo que deja al descubierto que la mayoría o todas las casas asentadas en la orilla de la playa descargan sus aguas negras y de piscinas directamente al mar.

Aguas negras en Progreso

Miguel Estrada Pacheco, pescador que tiene su base en la zona oriente del malecón, señala, que la erosión marina es grave en esa parte del puerto, ya casi no hay playa para resguardar las embarcaciones y desembarcar después de un viaje de pesca, pero indica que “es más grave que las descargas de las aguas negras de los predios veraniegos vayan directo al mar, pues contaminan”.

Las tuberías de aguas negros de varios predios veraniegos van directo al mar

La erosión en la zona oriente del malecón desde la calle 42 hasta la 48, se ha acentuado en las últimas dos semanas, está acabando con las dunas costeras, los arbustos de playa, la riñonina que se da en la costa, así como palmeras corren el riesgo de desaparecer, se los está “comiendo” el mar, comentan los ribereños que tienen su base por ese rumbo del puerto.

Espolones de la costa de Yucatán, en riesgo

Por la erosión están saliendo las tuberías de los drenajes de los predios veraniegos, escombros de cimientos de rompeolas que estaban enterrados, los espolones colocados para recuperar playa también tienen riesgo de sucumbir por la erosión.

Los pescadores externan su preocupación porque ya no tienen espacio para sus lanchas y alijos cuando retornan de pesca, se han visto obligados a reubicarse a otras partes de la playa donde la erosión aun no afecta, pero consideran que ese fenómeno está imparable y no está siendoatendido, indica el ribereño Rigoberto Pérez, quien advierte que las casas de playa corren riesgo. — GABINO TZEC VALLE