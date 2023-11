TIZIMÍN.— Proyectos federales anunciados con bombo y platillo, para incrementar la productividad del sector pecuario, fueron parte de los programas de repoblamiento ganadero en la región y que por deficiencias dejaron de funcionar.

Como se recordará, en recientes publicaciones el Diario ha dado a conocer la problemática que enfrenta el gremio ganadero no solo por el despoblamiento del hato, sino además ya registran los primeros casos positivos de tuberculosis.

El barrido para la erradicación de la tuberculosis bovina en Yucatán les está ampliando el panorama del estatus actual de la ganadería a los responsables de la campaña.

Incluso saldría a relucir cifras infladas del hato ganadero que por años tanto el gobierno federal y estatal habían manejado en el estado.

Apenas en octubre de 2022, Esteban Abraham Macari, presidente de la Unión Ganadera Regional del Estado de Yucatán (Ugroy) y también legislador del Distrito X, declaró en una entrevista que habría unas 500 mil cabezas de ganado en todo el Estado.

En aquel entonces, entrevistado en la Feria de Xmatkuil dijo que el hato ganadero de Yucatán estaba en franca recuperación, pues el nivel de vientres llegó a 250 mil y hasta el 2022 había aumentado a 50 mil más.

Sin embargo la situación actual parece no ser la esperada, por los ranchos vacíos y abandonados que se han detectado en el municipio de Tizimín, donde apenas inició la campaña.

Aunque la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder) ha impulsado diversos programas pecuarios a favor del gremio ganadero, no se ha registrado alguno que sea de repoblamiento.

El ganadero Luis López Burgos, de Tizimín, fue uno de los coordinadores del programa federal denominado Crédito ganadero a la palabra, que tenía como objetivo incrementar la productividad ganadera a través de un esquema revolvente de entrega de animales y la recuperación de crías para futuros beneficiarios.

Para dicho pago de los apoyos, los beneficiarios debían entregar las primeras crías que obtuvieron los animales recibidos, los cuales serían entregados a los próximos beneficiarios.

Luis López recuerda que los productores podían recibir máximo 10 cabezas de ganado y el ganadero no daba un solo peso, pero no sin antes realizarles un estudio, los registraba la Sader para luego visitar los ranchos y se les ponía en la lista.

También recuerda que con base en el número de hectáreas que tenía era la cantidad de ganado que se le iba a asignar, que debían ser 10 vacas.

Cada ejemplar debía tener un peso de 300 kilos como mínimo y reunir ciertos requisitos, entre ellos que tenga características reproductivas.

“Pero el programa no funcionó adecuadamente porque a veces metían animales que no eran productivos y se canceló no solo a nivel local, sino nacional”, revela.

“Desgraciamente era una oportunidad para repoblamiento y se desaprovechó, ahora se vienen tiempos muy difíciles en la producción agropecuaria pero más para la ganadería porque no se ha manejado adecuadamente”

“Hay un problema de deforestación y además el cambio climático; vienen épocas difíciles y van a desaparecer muchos pequeños productores porque no se está trabajando adecuadamente, no están empleando la sustentabilidad.

“Hay que despertar a los ganaderos que quedan, por que vienen problemas socioeconómicos y más para el oriente. Tenemos muchos recursos, como el agua, que muchos estados no tienen, pero se desaprovechan.

“Hay que cambiar el sistema de producción, hay que alertar a los políticos, más ahora que viene una efervescencia política, deben urgentemente darle atención a esta situación tan problemática que se avecina” expresó.

En su momento el ganadero Mario López Meneses, quien hoy es el presidente de la Asociación Ganadera Local de Panabá, denunció que había deficiencias en el programa de Crédito ganadero a la palabra, pues dijo en una entrevista que se estaban usando sales de engorda para completar el peso de los animales y por si fuera poco habían animales con verrugas.

Incluso dijo que el crecimiento artificial pondría en peligro a los ejemplares, quienes estaban en riesgo de quedar estériles.— WENDY UCÁN CHAN