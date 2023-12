MOTUL.- Roger Aguilar Arroyo, alcalde de este municipio, reaccionó a su expulsión del PRI aseverando que el partido pierde con su salida a toda la gente que le sigue por su liderazgo.

Ante siete mil asistentes a la posada del Ayuntamiento, Aguilar Arroyo habló sobre su expulsión del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Agradezco al partido por darme la oportunidad de ser su candidato en dos ocasiones, pero hoy en día solo me resta decirles. No me sacan a mí, sacan a todas estas personas que hoy me acompañan y sus familiares. Estamos listos para lo que viene”