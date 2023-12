VALLADOLID.— El alcalde, Alfredo Fernández Arceo conformó un nuevo comité de Pueblo Mágico, que integran líderes empresariales, quienes determinarán los horarios y días de la proyección del videomapping de la parroquia de San Servacio, que podría ser inaugurado por el gobernador, Mauricio Vila Dosal, aunque no mencionó alguna fecha.

Manuel Navarrete Correa, presidente del comité municipal de Pueblo Mágico, precisó que el alcalde no tiene facultades para conformar un nuevo comité, pero como ayuntamiento puede conformar los concejos que quiera, menos comité, pues esa determinación es facultad del gobierno del Estado, luego de emitir la convocatoria correspondiente.

El primer edil explicó en su rueda de prensa que mucha gente le ha preguntado sobre los días y horarios en que se proyectará el videomapping, que hasta el momento no se ha determinado, lo único que sí comentó fue que existe la posibilidad que el gobernador Mauricio Vila Dosal venga a inaugurarlo.

Del mismo modo explicó que ya se conformó un nuevo comité de Pueblo Mágico, independiente del existente, pero que lo conforman líderes empresariales como la Coparmex, Canaco, hoteleros y otras organizaciones, quienes son libres de opinión y que entre ellos determinarían los días y horarios de la proyección.

Lo que se pretende, dijo, es que no choquen en el mismo día la proyección del videomapping del ex convento de San Bernardino de Siena con el de San Servacio y puso a manera de ejemplo que si el lunes o martes de la semana no se proyecta uno, pues que se proyecte el otro, de modo que haya un beneficio para los prestadores de servicios de la ciudad.

Sobre el tema, Manuel Navarrete Correa, actual presidente del comité de Pueblo Mágico, señaló que el alcalde no tiene facultad de crear o nombrar un nuevo comité a lo que hizo referencia en su rueda de prensa, ya que esa acción es solamente del gobierno del Estado, mediante una convocatoria que debe emitir en enero próximo.

El ayuntamiento puede crear todos los consejos que quiera, pero de ninguna manera un comité de Pueblo Mágico, pues para eso hay que pasar por un proceso, primero lanzar la convocatoria que estarán dirigido a todos los prestadores de servicios turísticos, y sociedad que esté relacionado con actividad turística, dijo.

De esta convocatoria también forma parte de la elección la Secretaría de Fomento Turístico del gobierno estatal, con el objeto que posteriormente dé fe el comité nacional para su correcta función.— Juan Antonio Osorio Osorno