VALLADOLID.— Al igual que la terminal del Tren Maya en Izamal, la construcción de la estación en esta ciudad todavía no concluye.

El ferrocarril solo hace una breve parada en las terminales de Chichén Itzá, Valladolid, Nuevo Xcan y Leona Vicario, estas dos comunidades de Quintana Roo, y, luego, reanuda su recorrido hacia Cancún y Campeche, cuyo tramo fue inaugurado el viernes 15 pasado.

En el lugar continúan los trabajos de manera intensa, con el fin que concluyan a finales de este mes, como tiene previsto el gobierno federal. Pero empresarios de esta ciudad creen que la obra culminaría en 2024, de modo que el tren comenzaría a funcionar, pese a que la estación no esté lista.

Por su parte, los vallisoletanos están interesados en viajar en el ferrocarril, pero aún no tienen muy claro el precio de los boletos.

Precio del boleto del Tren Maya, clave para su uso en Valladolid

Sin embargo, se averiguó que el precio del boleto del viaje de Valladolid a Cancún o a Mérida costaría alrededor de $250 para los yucatecos.

De manera oficial no se ha precisado las tarifas de los boletos en Valladolid.

Además, los pasajeros tendrán que gastar en el viaje de su casa, o del centro de la ciudad, a la estación del Tren Maya.

La semana pasada la obra llevaba un 70% de avance, según expusieron obreros.

En el sitio se trabaja en la construcción de un camino de acceso a la estación que desemboca en la avenida Zaci Hual, lo cual tiene alrededor de 1 kilómetro de longitud y es paralelo a los rieles del ferrocarril.

Tren Maya, aún sin beneficio para Valladolid

Algunos empresarios vallisoletanos quieren subir al Tren Maya desde esta ciudad, pero no es posible porque no se venden los boletos correspondientes debido a que los trabajos en las estaciones intermedias no se han terminado y se cree que no se concluirán sino hasta 2024.

Por lo tanto, no se ve ningún beneficio del proyecto hasta el momento.

Varios vallisoletanos comentaron que quieren viajar en el ferrocarril cuando se regularicen los recorridos y hagan las paradas correspondientes en la estación de la Sultana de Oriente.

En cuanto a la estación de esta ciudad, continúan los trabajos intensos para que se concluya la obra a fin de mes, pero no se terminaría en el tiempo previsto por el gobierno de la 4T.

Al parecer, comenzaría a funcionar sin que se culminen los trabajos.

Noé Rodríguez Cervera, presidente de la Asociación de Hoteles y Hostales de la ciudad, indicó que todavía no se puede abordar de Valladolid hacia otro destino debido a que los trabajos no han terminado. Pero, agregó, solo hay que esperar para poder viajar en el tren.

Sobre el impacto que tendrá la operación del Tren Maya en el sector turístico de Valladolid, anticipó que seguro será un gran beneficio, ya que los turistas, principalmente, tendrán la inquietud de viajar.

En cambio, los vallisoletanos todavía no saben cuánto les costará el viaje.

Gastos para llegar a la estación del Tren Maya en Valladolid

Para llevar a la estación del tren, un taxi local cobraría unos $80 si se aborda desde el centro de la ciudad.

Del aeropuerto de Cancún hasta la ciudad, el precio del servicio sube a unos $150.

Sin embargo, hasta el momento se desconoce cuánto costaría de la estación de Teya, en la ciudad de Mérida, hasta el centro de la capital, de modo que hay incertidumbre en ese sentido.

El viaje en autobús de primera clase de ADO cuesta $340 de Valladolid hacia Cancún o Mérida; uno de la línea Conecta, de la misma empresa, cobra $250; la tarifa de uno de segunda clase es de $165, un taxis foráneo directo a Cancún y Playa del Carmen cobra $250, y una camioneta Van cobra $160 de Valladolid a Mérida.

El usuario deberá decidir lo que más le conviene si desea viajar a Mérida o Cancún.

Tren Maya en Yucatán, ante posibles inconvenientes por gastos extras ligados a su uso