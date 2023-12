Como si fuera una obra de teatro, el Tren Maya arrancó operaciones con tiendas de utilería que desmantelaron de inmediato, recorridos retrasados hasta 4 horas por fallas técnicas y mala organización; pero la prensa internacional, más que enfocarse en la inauguración de una obra a medias, enfatiza el desastre ambiental que dejará al largo de 1554 kilómetros del circuito que conecta a cinco estados de México.

Pero lo que algunos catalogan en redes sociales como un “show barato”, es todo lo contrario, ya que la obra aún inconclusa le cuesta al pueblo de México más de medio billón de pesos mexicanos.

Pero su oneroso costo va más allá del dinero, la cadena BBC da voz a quienes sostiene que el Tren Maya tendrá un “caro costo ambiental”, obra que representa al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Controvertida red ferroviaria

Y remarcan el impacto devastador y ecocida del ferrocarril que atraviesa la selva maya, en la región de la que vaticinan serias repercusiones que perdurarán negativamente por largos años, de acuerdo con una entrevista que Bernadette Carrión, activista medioambiental de la organización Sélvame del Tren dio a la cadena de televisión del Reino Unido.

Bernadette Carrión señala temor por afectaciones al medio ambiente. Foto: BBC

Y es que para los antiguos mayas, los cenotes de la Península de Yucatán eran sagrados porque creían que eran portales a los dioses del inframundo; pero en esa cosmovisión, el Tren Maya los profanó para materializar un proyecto aún inacabado que buscará conectar, algún día de manera eficiente, a Chiapas, Tabasco, Campeche, Quintana Roo y Yucatán.

Tren Maya: datos del desastre ambiental en la prensa internacional

Con su característica “bravuconería”, dice la BBC, AMLO califica esta obra como “el proyecto de construcción más grande del mundo”.

Sin embargo, los ecologistas están horrorizados por la deforestación y el desastre ambiental a lo largo de la ruta del Tren Maya, pues subrayan que es catastrófico para el hábitat de especies como jaguares, guacamayas rojas y monos araña.

Activistas de Sélvame del Tren llevaron a periodistas de la BBC al laberinto de túneles y cavernas en la Península de Yucatán para mostrar el desastre ambiental que causa el Tren Maya y el impacto en la región.

Los condujeron a cristalinas aguas de cenotes en el tramo 5 sur de la ruta del Tren Maya entre Playa del Carmen y Tulum en Quintana Roo:

“Esta es agua purificada y filtrada naturalmente, puedes beberla”, dijo Bernadette Carrión.

La también buceadora de cuevas los introdujo a la cueva del cenote denominado “Oppenheimer”, un ingenioso nombre para aludir a la devastación que lo rodea causada por las obras del ferrocarril.

“Una vez que se contamine, no habrá vida aquí”, agrega con pesar.

Dentro del cenote, hay un sonido constante de goteo a medida que el agua se filtra a través de la roca hacia piscinas translúcidas debajo. Un flujo constante de agua subterránea en Yucatán conecta las cuevas con el mar.

La prensa en Londres, Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 también ve todo lo que los mexicanos de bien vieron desde el día 1 en el Tren Maya.



Contaminación, muerte y ecocidio en la obra de @lopezobrador_.

Que tunda le dio la @bbcmundo pic.twitter.com/DRjnpUjI9c — Carlos Torres (@CarlosTorresF_) December 17, 2023

La ruta de los daños del Tren Maya: desde la selva hasta los arrecifes de coral

“Entonces, cuanto más contaminamos el centro de la Península, más contaminamos el océano.

“Ya está dañando los arrecifes de coral, las algas y toda esta producción de oxígeno”, afirmó. Bernadette Carrión.

hidrólogo Guillermo D. Christy señala horror por el desastre ambiental en la ruta del Tren Maya. Foto: BBC

En el laberinto subterráneo, el renombrado hidrólogo Guillermo D. Christy señala la topografía kárstica, que es donde la erosión de la piedra caliza ha tallado los ríos y las cuevas.

El científico mexicano no se anda con rodeos y dice que el Tren Maya es un “monumento faraónico” que se erige en tributo a un líder vanaglorioso.

En la superficie, hay opiniones divididas

Algunos aldeanos cuyas tierras fueron expropiadas y compensados ​​por el gobierno y creen que el tren impulsará la economía, particularmente entre los principales partidarios de AMLO.

No obstante, en una entrevista que el Diario de Yucatán publicó jueves 14 de diciembre, el alcalde Camilo May Cauich, de Maxcanú, lamentó que a la población no la tomaron en cuenta para reactivar la economía de la zona dándoles espacios para emplearse de forma duradera.

Pues dijo que solicitó espacios para que los pobladores vendieran productos, pero le dijeron que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la que administra toda la estación y será la que otorgue las concesiones.

Sedena y el gobierno de AMLO se aprovechan de campesinos

Además, un campesino del tramo 5, Benjamín Chim, dijo a la BBC que dinamitaron sus campos y los convirtieron en una cantera de materiales para el ferrocarril.

Y nunca recibió el pago correspondiente por ellos porque, como ocurre con muchos agricultores mayas, no pudo demostrar la propiedad y eso lo aprovecharon.

Campesino afectado por el Tren Maya, Sedena le quitó su terreno para explotarlo sin darle compensación. Benjamín Chim. Foto: BBC

“Hace 40 años que trabajamos esta tierra”, afirma. explica, señalando una escena devastada en la ruta del Tren Maya.

“Solicité las escrituras (de propiedad) pero nunca las recibí”, dijo Benjamín Chim.

La empresa militar al que AMLO le cedió el control de las obras y operación del Tren Maya, aprovechó la vulnerabilidad del campesino y le dijeron que le regresarían la tierra una vez que terminaran de explotarla para sus fines, cuando terminen el proyecto. Es claro que para entonces ya no podrá utilizarse.

Temor por el suelo: Tren Maya causa desastre ambiental dice prensa internacional

Los activistas remarcaron a la prensa internacional que el Tren Maya causa un desastre ambiental, pues dicen que los estudios de construcción fueron apresurados y, como la red de cuevas es como un panal o un queso suizo, temen que las secciones elevadas de la vía puedan colapsar.

En entrevista para BBC el director del Tren Maya, general Óscar Lozano Águila, insistió en que era perfectamente seguro: “Nuestro tren estará seguro (…) es una gran, gran pieza de infraestructura”.

Sin embargo en el primer viaje con pasajeros se retrasó 4 horas por fallas técnicas, lo que deja temor entre los usuarios por lo que pueda ocurrir.