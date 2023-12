OXKUTZCAB.— Clientes, principalmente transportistas y vecinos de la colonia Mejorada, denunciaron que, por venganza de la empresa “Megasur” contra la de “Lodemo Red”, se quiere cerrar una estación de servicio que ofrece un buena atención.

El origen del pleito entre estas dos empresas se debe a que en Akil se estableció “Lodemo Red” y denunció a “Megasur” para que no pueda abrir en esa población.

La segunda empresa apoyó con una obra al Ayuntamiento, pero un juez federal ordenó la suspensión de la misma pese a que el edificio ya estaba listo.

Jesus Us Chulim, cliente de la gasolinera que quieren clausurar, opinó que desde que la estación comenzó a funcionar no tiene queja alguna porque le dan litros completos de gasolina y sus despachadores son amables. “La otra empresa, con tal de vengarse, contrató a una familia para realizar la denuncia ante un juez federal y pagó a 10 personas para realizar protestas en la estación en cuestión e, incluso, a un corresponsal de Ticul para realizar las notas para la prensa”, afirmó Us.

Incluso, uno de los denunciantes dijo ante el juzgado federal que no tiene nada que ver con las protestas.

“Estamos marcando una diferencia, por eso, creo, la quieren cerrar”, comentó la despachadora María del Rosario Dorante Burgos.

Por su parte, el Ayuntamiento ha manifestado que no hay ninguna notificación contra la gasolinera, así que seguirá operando normalmente.— Megamedia