Clima en Yucatán. Calor prevalecerá el fin de semana en la Península

MÉRIDA, Yucatán.— El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en su pronóstico general informó este viernes que, un canal de baja presión, sobre el sureste del territorio mexicano y la Península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad de ambos litorales, generarán lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo, además de lluvias puntuales fuertes en Chiapas.

También informó que, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera ocasionará ambiente caluroso a muy caluroso en el litoral del Pacífico Mexicano, con temperaturas máximas superiores a 40° Celsius en zonas de Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche y Yucatán.

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, dio a conocer que a las 5:56 a.m., la temperatura en Mérida fue de 24°C, la humedad del 90% y viento del sureste de 14km/h.

AVISO DE CALOR EXTREMO uD83DuDD25uD83EuDD75

Para la tarde de este viernes se presentarán temperaturas extremadamente calurosas (40 a 42 °C). En zonas de #Yucatán #Campeche

Palma Solís también anticipó que, para la tarde de este viernes se presentarán temperaturas extremadamente calurosas, que estimó entre 40 y 42 °C, en zonas de Yucatán y Campeche, por lo que sugiere tomar precauciones.

El meteorólogo anticipó que el fin de semana se registrarán temperaturas que alcanzarán los 42°C.

Juan Palma prevé que también se registrarán lluvias con granizo y rachas de vientos fuertes, que incrementarán los niveles de humedad y favorecerá un aumento de la sensación térmica que podría superar los 45°C.

Pronóstico por regiones

En su pronóstico por regiones, el SMN prevé para el Golfo de México, cielo nublado con nieblas al amanecer sobre sierras de la región. Lluvias puntuales muy fuertes, descargas eléctricas y posible caída de granizo en Tamaulipas y Veracruz. Sin lluvia en Tabasco. Ambiente templado durante la mañana y caluroso por la tarde. Viento de componente norte con rachas de 70 a 80 km/h y posible formación de torbellinos o tornados en Tamaulipas, en el resto de la región, rachas de 40 km/h.

Para la Península de Yucatán pronostica, cielo medio nublado durante el día, con lluvias aisladas en Campeche y Quintana Roo. Sin lluvias en Yucatán. Ambiente caluroso a lo largo del día y viento de componente este con rachas de 30 a 40 km/h principalmente en las costas de dicha Península.

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso, el Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.