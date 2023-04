MÉRIDA, Yucatán.— El Centro Hidrometeorológico Regional "Mérida" del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), en su pronóstico meteorológico, valido de las 06:00 horas del domingo 23 de abril hasta las 06:00 del lunes 24 de abril, dio a conocer que esta mañana se observa cielo despejado a parcialmente nublado en gran parte de la región, así como ambiente cálido y viento de dirección este-sureste de 10 a 20 km/h.

El documento también señala que, en las próximas 24 horas, el ingreso de humedad proveniente del Golfo de México y mar Caribe, en combinación con una vaguada sobre la región, generarán cielo despejado a parcialmente nublado y probabilidad para lluvias dispersas en el sur y noroeste de Yucatán, norte y sur de Campeche y Quintana Roo.

También se espera ambiente muy caluroso durante el día y cálido en la noche, así como viento de dirección este-sureste, que cambiará eventualmente al noreste de 15 a 30 km/h. y rachas mayores a 40 km/h en zonas costeras.

Noticias Relacionadas Convierten un cenote en atracción turística

El Tiempo en Mérida

El pronóstico de temperaturas para la ciudad de Mérida es en el rango de los 38 a los 40 °Celsius como máxima y de 21 a 23 °C la mínima. Para el interior del estado, la máxima será de 38 a 40 °C en Norte- Centro y sur y de 20 a 22 °C la mínima para el Norte-Centro y sur.

En su cuenta de la red social Twitter, el meteorólogo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de la agencia de meteorología Meteored México, dio a conocer que, a las 5:56 a.m., la temperatura en Mérida era de 24° Celsius, con humedad del 88% y viento del sureste de 11km/h.

Palma Solís dio a conocer que, para el fin de semana se esperan temperaturas de entre 40 y 45 °C en los estados de la Península de Yucatán y las sensaciones térmicas podrían estar alcanzando los 50°C.

#MeteoredConnection uD83DuDCF2



??Tormentas se estarán presentando de viernes a domingo en varios estados del país, junto con granizo y ráfagas de viento.@ClimaYucatan tiene los detalles al respecto.



uD83DuDDDE Más info:https://t.co/a3pQT6Dr5K pic.twitter.com/zfBw4se7Ju — Meteored.mx (@meteoredmx) April 22, 2023

Recomendaciones del Ciafeme-Uady en la temporada de calor y sequía

Debido a la presencia de temperaturas altas y ambiente muy caluroso, el Comité Institucional para la Atención de los Fenómenos Meteorológicos Extremos (Ciafeme) de la Universidad Autónoma de Yucatán (Uady), recomienda a la población tomar en cuenta las siguientes indicaciones:

1.- Tomar líquidos en abundancia

2.- Usar ropas claras y de manga larga

3.- Usar gorra, sombrilla o sombrero al salir al exterior

4.- No hacer ejercicio al aire libre en horario de 11:00 a 16:00 horas, ni estar más de 2 horas bajo los rayos del sol

5.- Cuidar el estado de los alimentos y guardarlos en lugares frescos

6.- No consumir alimentos en la calle que están a la intemperie

7.- Estar al pendiente de los niños y ancianos

8.- Estar al pendiente de sus mascotas y animales domésticos

9.- Si detecta algún incendio no dude avisar o reportarlo al 911.