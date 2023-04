Identifican a extranjera que paseaba en Progreso con rÃ©plica de un rifle de asalto

PROGRESO.- Vecinos de Chicxulub Puerto identificaron a la mujer que llevaba con ella una réplica de arma de fuego durante un paseo en Progreso como Christina H., quien desde hace un año renta una casa en esa zona de playa.

Una persona plenamente identificada pero que prefirió que su identidad sea reservada por temor a represalias platicó con Megamedia sobre este suceso que puso en alerta a varios vecinos de la zona.

Identifican a mujer que paseaba Progreso con un 'rifle de asalto'

La fuente del Diario explicó que la mujer es de origen extranjero, al parecer estadounidense, renta una casa de playa desde hace un año y al parecer tiene un contrato vigente por cuatro años más.

Señaló que el martes 4 de abril, aproximadamente a las 6:30 de la mañana vieron a la mujer, acompañada de un hombre - quien sería su pareja - salir de su casa con su perro para dar un paseo a la orilla del mar; en un momento dado la mascota se acercó a una vivienda y realizó sus necesidades fisiológicas ahí, frente a una mujer que tenía en brazos a una bebé.

"Le dijeron a la extranjera que levante las heces, pero no hizo caso, siguió su camino.", dijo la testigo.

La mujer con la bebé habría entrado a su domicilio y regresó a la playa a recoger las heces, al volver a ver a la extrajera, habría hablado de nuevo con ella para ofrecerle bolsas para recoger los desechos de su mascota.

"La muchacha le habló e inglés, pero la extranjera se volteó y le gritó 'no te me acerques, no me hables en inglés yo hablo en español', así que la muchacha entró a su casa y la mujer que portaba la réplica también se metió a su casa" señala la persona entrevistada.

Alerta por extranjera en Progreso, presuntamente armada

Minutos después, dicen, Christina H. salió del domicilio que renta ya con la réplica de arma colgada a la espalda y volvió a dar un paseo por la playa, caminó aproximadamente 600 metros sin ninguna preocupación, a la vista de todos los vecinos, quienes comenzaron a grabar y a tomar fotografías para compartir e redes sociales, algunos incluso llamaron a la policía.

"Sabemos que viaja constantemente a Tulum, que rentó la casa por cinco años y hay cosas extrañas, porque dice que habla a través de un ángel, entonces yo creo que las autoridades deben tomar cartas en el asunto", señaló la persona entrevistada.

Tras el reporte de los vecinos al 9-1-1, la policía habría llegado al domicilio cerca de las 11 de la mañana, pero ella no quiso salir.

Por la tarde, cerca de las 15 horas, habrían regresado los policías al mismo domicilio quienes, en esta segunda oportunidad, pudieron platicar con la pareja de la mujer, quien entregó la réplica de arma de fuego a las autoridades.

"Nos sentimos con miedo. Esta persona vino a sembrar miedo. La verdad sí se le debe dar seguimiento a esto. Es un foco rojo para la sociedad", comentó la persona entrevistada.

Circulan en redes sociales publicaciones que identifican a la pareja de la mujer estadounidense como Andrés A., quien fue también señalado como su acompañante el día del incidente con la réplica de arma de fuego y que posee lujosas pertenencias, supuestamente gracias a la extranjera.

