Baja el turismo en Yucatán en este período vacacional por falta de promoción turística: Cetur

El presidente del Consejo Empresarial Turístico de Yucatán (Cetur), Jorge Carrillo Sáenz, confirmó la baja afluencia de turistas en este período vacacional de verano principalmente por falta de una campaña de promoción dirigido al turismo nacional que viene por carretera.

Julio, primer mes de las vacaciones de verano 2023, no fue muy bueno para el sector hotelero de Yucatán, como informó el Diario, porque no tuvo aumento significativo, al contrario, de manera general bajó 8.59% la ocupación hotelera en el estado, según reportó la Asociación Mexicana de Hoteles de Yucatán.

Entrevistado sobre esta situación, Carrillo Sáenz confirmó que la ocupación hotelera de julio de 2023 fue igual al del mismo mes de 2022, en Mérida tuvo un bajo crecimiento del 2% y confirmó que los datos generales reportan una baja de 6% a 7% en los hoteles del interior del Estado.

“Fue por la falta de promoción turística. No se enfocó ninguna campaña al turismo nacional del centro del país”, afirmó al comentar sobre este panorama negativo del turismo. “Sabemos que el comportamiento normal de los meses de julio y agosto ha cambiado. Antes las vacaciones de verano eran completas los dos meses, ahora, las vacaciones empiezan el 10 de julio, cuando salen los alumnos de clases, y terminan el 10 de agosto siempre por el mismo motivo. Las familias que tienen hijos en las escuelas terminan en promedio el 10 de agosto sus vacaciones”.

Falta incentivos para turistas nacionales que vienen por carretera

El presidente de Cetur insistió de que el comportamiento de los turistas nacionales que vienen por carretera es una tradición en cada vacaciones de verano, por lo que se debió de haber hecho una fuerte campaña para incentivarlos, pero no se hizo.

Se debió promover los destinos turísticos y que pernocten en algún municipio del estado, pero muy aparte de esta falta de promoción turística, dijo que vale la pena retomar algo fundamental para tener datos reales del turismo que viene a Yucatán.

Recordó que ha solicitado sin éxito que las dependencias oficiales que tienen relación con la industria turística documenten el flujo de pasajeros que llega por medio del aeropuerto de Mérida y en las terminales de autobuses que tienen rutas en destinos turísticos de Yucatán para que haya datos reales del turismo.

“El dato de la ocupación hotelera es el único que tomamos en cuenta para hablar del turismo, pero el aeropuerto de Mérida es el generador de importante flujo de visitantes y podría arrojar estadísticas para orientar las campañas de promoción”, señaló. “Siempre he dicho y creído que un pasajero que llega al aeropuerto de Mérida puede ser que venga con fines turísticos, que sea un pasajero que vive en Mérida o que viene por cuestiones de trabajo. Eso no se puede contabilizar como un turista si usas

el aeropuerto para cuestiones de trabajo o residencia”.

Dijo que él viajó de vacaciones a Houston, Estados Unidos, y como usó los servicios aeroportuarios y de un avión lo contabilizan como si fuera un turista, pero la realidad es que siempre ha vivido en Mérida, por lo tanto no es un turista que llegó a la ciudad.

“Creo que en el sector turístico hay que ver más allá de cuestiones de estadísticas, se debe de obtener esta información real de quién es turista y deja derrama económica en sus paseos, contratación de cuarto de hotel y por el consumo”, indicó. “Hay que saber de dónde viene el turista y si de verdad viene con ese fin o por otro motivo”.

La industria turística es mucho más amplia de lo que pasa en los hoteles

Carrillo Sáenz dijo solo se habla de lo que pasa en los hoteles, pero el turismo no está limitado a este sector. La industria turística es mucho más amplia de lo que pasa en los hoteles y es donde se debe de enfocar los esfuerzos para saber qué está pasando en todo el sector.

Volvió a la importancia de las mediciones para conocer si las personas que vienen por carretera son turistas, si dejan derrama económica en la contratación de paseos, uso de transporte, de guías turísticos, compra de artesanías, si consumen alimentos, en fin, conocer la derrama económica que dejan al estado. Y puso como ejemplo que si los hoteles tienen una ocupación del 60%, por decir una cifra, puede que el 30% de los huéspedes sí utilizaron servicios turísticos en el estado y el otro 30% vino por cuestiones de trabajo o algún otro motivo, no necesariamente de paseo.

Incluso, de ese 30% puede ser más bajo porque es una realidad que el crecimiento industrial de Yucatán atrae a mayor número de visitantes, pero con fines laborales.

“Es indispensable que por parte del gobierno, ya sea a través de Sefotur o alguna otra dependencia, pudiéramos tener la información de dónde proviene el turista, a qué vienen las personas que utilizan el aeropuerto de Mérida”, reiteró. “He solicitado que se empiece a trabajar en estas estadísticas, pero lamentablemente no tengo respuesta. No es que yo quiera esta información, es para que nos ayude a dirigir las campañas de promoción turística. Necesitamos esa información porque estamos viendo que el turismo no permea en toda la cadena de valor del sector”. Joaquín Chan Caamal.

Lee también: Pueblos Mágicos y playas tendrían guías de turistas certificados