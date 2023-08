Sandra Osorio, joven yucateca que ha triunfado en China: “Si probaste y no te gustó, está México nuevamente”.

Sandra Osorio, joven yucateca nacida en Mérida, ha triunfado en China, donde es ejecutiva de una empresa y ocupa un lugar estratégico en el envío de autos eléctricos del país asiático a México.

Con sólo 34 años, ha cosechado éxitos en su vida profesional como administradora de empresas, especializada en comercio internacional; pero nada ha sido gratuito en esa ruta, pues el esfuerzo y la dedicación para destacar en el ramo que se desempeña, ha sido la característica.

Y es que aprender otro idioma y adaptarse a otra cultura ha sido clave para que el talento de la joven yucateca Sandra Osorio traspasara fronteras, pues desde temprana edad tuvo claro que deseaba dominar el chino mandarín.

Finalmente logró esa meta que le abrió las puertas de par en par en una compañía, cuya sede está en Shenzhen, China, y manufactura diversos productos, desde baterías para celulares hasta autos eléctricos y trenes.

Relata la joven yucateca que ha triunfado en China el camino que tuvo que recorrer hasta conseguir una posición en la división de vehículos de BYD, empresa de alta tecnología con negocios en el campo de la electrónica, energías renovables y tránsito ferroviario, ubicada en la localidad de Shenzhen, China.

En una entrevista para Forbes platica que estudió chino mandarín en el Instituto Confucio, donde ganó una beca para un campamento en China, experiencia que disfrutó y se propuso regresar a Asia.

Para conseguir ese objetivo Sandra Osorio tuvo que poner todo su empeño para dominar por completo el idioma y finalmente volver a Asia, donde ha demostrado el talento yucateco.

¡Orgullo yucateco! Talento impulsado con becas

En esa ruta, como estudiante de nivel superior obtuvo en México otra beca para perfeccionar el mandarín en el norte de China, lo cual era motivante para ella.

Sin embargo, la historia de la joven yucateca Sandra Osorio estaba lejos de transcurrir con tranquilidad, pues a la intensidad de las lecciones escolares que implicaba el difícil idioma, se sumaba el desafío de soportar temperaturas bajas extremas, alejada de su familia y en plena adaptación a otras costumbres y cultura.

Cuando culminó su licenciatura en México y ya había perfeccionado su mandarín, Sandra Osorio alcanzó una nueva beca. Esta vez para estudiar una maestría en Comercio Internacional en China, programa de 3 años de duración en aquel país.

Una vez terminado el posgrado, la joven yucateca ya disponía del conocimiento necesario para incursionar en las grandes ligas de los negocios a escala internacional, trayectoria que le permitió continuar su carrera profesional en China, desde donde ahora atiende en Shenzhen a los distribuidores de autos eléctricos que se encuentran en América.

Y aunque reconoce la falta que le hace su familia, también admite que la distancia se ve reducida con el uso de la tecnología, pues comenta que está en constante comunicación con ella mediante WeChat, principal plataforma de mensajería, llamadas y videollamadas en China, la cual domina muy bien su familia en Yucatán.

“Es difícil iniciar una vida en otro país, pero hombres y mujeres tenemos mucho que demostrar, tenemos el potencial y hay que probar, en México o en el extranjero”, señala para Forbes.

En fecha reciente la joven Sandra Osorio participó en una demostración de la potencia y diseños de nuevos modelos de autos eléctricos que BYD enviará al mercado de México y otras naciones de América Latina.

La empresa donde trabaja la yucateca está dando grandes pasos para conquistar el continente americano, donde ya ofrece diversos modelos y alista la llegada otros para ampliar la gama.

¿Qué hace Sandra Osorio en la empresa asiática?

La labor de Sandra Osorio es compilar información necesaria para negociar la expansión de la automotriz BYD por América y ofrecer retroalimentación en español a los interesados.

Ella aconseja a otras personas que como ella deseen ejercer profesionalmente en el extranjero, confiar en sí mismos, en sus capacidades, habilidades y talentos, pero seguir cultivándolos, sin importar dónde.

“Las personas tenemos todo para poder brillar en otros lugares, entonces que no haya el miedo si es en África o en China, que no sea un impedimento el idioma, porque es algo que se puede aprender”, comenta.

La joven yucateca que ha cosechado ya varios éxitos profesionales, asegura que si lo intentas y no has quedado satisfecho, siempre tendrás una magnífica alternativa: “Si probaste y no te gustó, está México nuevamente”.