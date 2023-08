Yucatán, líder en dengue: en una semana hay 589 casos, la mayoría graves

Yucatán afronta una explosiva epidemia de dengue, pues en una semana pasó del tercer al primer sitio nacional y se convirtió en la entidad con más casos confirmados (2,636), informó ayer miércoles la Secretaría de Salud de México (SSA).

La entidad yucateca desbancó como líder en dengue a Quintana Roo, que ahora suma 2,324 casos y ocupa el tercer puesto nacional. Veracruz se mantiene en el segundo sitio, ahora con 2,596 casos confirmados.

En solamente una semana Yucatán registró 589 nuevos casos confirmados de dengue, o sea, 84 al día (casi cuatro cada hora), pues la SSA reportó ayer que la entidad pasó de 2,047 a 2,636 casos, un alza de 28.7%, de la semana 33 a la 34 (del 22 al 28 de agosto) de 2023.

Se trata de un aumento explosivo de la enfermedad, pues en la semana 33 (del 15 al 21 de agosto) Yucatán tuvo 81 nuevos enfermos, 11.5 al día o un caso cada 130 minutos (2:10 horas). Fue un alza de apenas 4.1%, ya que en la semana 32 tenía 1,966 casos confirmados.

En contraste, Quintana Roo pasó de 2,154 a 2,324 casos confirmados de la semana 33 a la 34, o sea, se detectaron 170 nuevos enfermos (un alza de 7.8%), es decir, 24 casos diarios, uno cada hora.

La terna nacional de focos epidémicos se completa con Veracruz, donde los casos de dengue se incrementaron 22.5%, de 2,119 a 2,596, lo que significa 477 nuevos enfermos en una semana, o sea, 68 al día, unos tres cada hora.

El panorama del dengue en Yucatán; Tizimín es zona de alarma

Asimismo, la SSA informó ayer que en la semana del 22 al 28 de agosto Tizimín se convirtió oficialmente, por primera vez en lo que va del año, en la primera zona de alarma (identificada con el color amarillo) de dengue en Yucatán, con 216 casos del tipo grave o con signos de alarma y 153 del no grave, para un total de 369 enfermos confirmados.

Tizimín, en el Oriente, reemplazó en ese puesto al sureño Tekax, que ahora es el segundo foco amarillo estatal, con un total de 190 casos confirmados (103 no graves y 87 graves).

Los focos rojos siguen siendo Cuncunul, en primer lugar, y Celestún, por sus tasas de 959.37 y 505.75 casos de dengue no grave por cada 100,000 habitantes, respectivamente. Cuncunul tiene 17 casos acumulados (todos no graves) y Celestún, 46 (43 del no grave y tres del grave), detalló la SSA.

Dengue hemorrágico en Tizimín y Tekax

Tizimín y Tekax son focos amarillos por sus tasas de 253.87 y 220.53 casos de dengue grave o con signos de alarma por cada 100,000 habitantes, respectivamente.

Con la entrada de Tizimín a la lista negra de dengue, salió el sureño municipio de Santa Elena, que en la semana 33 fue el segundo foco amarillo, con 16 casos, seis de ellos de dengue grave.

En total, Yucatán acumula 1,450 casos de dengue grave o con signos de alarma y 1,186 del no grave, lo que significa que 55 de cada 100 enfermos sufren complicaciones que ponen en peligro la vida.

Muertes por dengue en Yucatán

Las estadísticas oficiales también evidencian que en la semana 34, de los 589 nuevos enfermos, 329 tuvieron dengue grave o con signos de alarma y 260, no grave, pues en la semana 33 había 1,121 y 926 casos, respectivamente.

En cuanto a los decesos, la SSA reportó que Yucatán se mantiene con solo dos muertes confirmadas por dengue.