TETIZ.— Anteayer domingo en la mañana, los párrocos de Hunucmá y Kinchil, Cristian Uicab Tzab y Martín Méndez Bojórquez, respectivamente, celebraron la misa de petición de la imagen de la Virgen de Tetiz en la iglesia de San Bernardino de Siena, ubicada en esta comunidad.

En la ceremonia se informó que en 2024, Nuestra Señora de Tetiz visitará primero la ciudad de Hunucmá, del 14 de enero al 5 de febrero; luego Tekit, del 22 de marzo al 24 del mismo mes; Sisal, del 31 de marzo al 8 de abril.

En junio, del 9 al 24, estará en Kinchil y sus comunidades; en julio, del 7 al 15, en Celestún, y en noviembre, del 10 al 22, en comisarías que atiende la parroquia de Hunucmá (Texán Palomeque, Huncanab, San Antonio Chel y Nohuayún).

En la homilía, el padre Uicab Tzab habló de la importancia de la familia, con motivo del día de la Sagrada Familia, y dijo que el niño Jesús nos trajo la salvación y fue sencillo y humilde.

Recordó una frase de San Agustín: “Tengo miedo que Jesús pase por mi vida y no me reconozca”.

El párroco afirmó que toda familia es sagrada, tenemos que darles valor a los adultos mayores, respetarlos y darles su lugar, como dijo una de las lecturas, ya que el bien hecho a nuestro padres será tomado en cuenta y recibiremos una recompensa.

“Los hijos siempre debemos está presentes cuando nuestros padres ya no puedan andar solos, hay que cuidarlos en la vejez, ya que como dice un dicho: ‘Cómo te ves me vi, como me ves te verás’. Es triste ver que hay padres que criaron a mas de siete hijos y ver que al final son muy pocos los que se preocupan por ellos”, dijo.

“Este día nos recuerda el valor de las familias, humildad, paciencia, comprensión y perdón y reconciliación y sanar todas esas heridas”, añadió.

“A unas horas de concluir este año, ante la imagen de Nuestra Señora de Tetiz y (la Virgen) de Chel pidamos reconocer a Jesús como nuestro salvador en medios de las circunstancias que nos toque vivir”, invitó a los fieles.

Luego se hizo la ceremonia del compromiso de los custodios y autoridades hicieron la petición de la Virgen para que visite sus comunidades en el año 2024.

El custodio mayor de Tetiz dijo que las autoridades se deben comprometer a cumplir con los protocolos de seguridad de la Virgen.

Estuvieron presentes los responsables de los custodios de cada comunidad que visitara la Virgen este año: Carlos Pérez Maldonado, de Hunucmá; José Ramón Novelo Cob, de Sisal; José Roberto Dzul Ventura, de Kinchil; Martín Alfonso Caamal Flores, de Celestún; José Reyes Canul Chan, de Texán; Jesús Poot, de Huncanab; Guadalupe Ek Canul, de San Antonio Chel; Enrique Poot Cauich, de Nohuayún, y Antonio Canul Tun, de Samahil, así como Miguel Ángel Varguez Alonzo, representante de la parroquia de Tekit.

También asistieron los alcaldes Marisa Franco Ceballos, de Hunucmá; Melesio Canché Ruiz, de Tetiz; Carlos Valentín Pech Dizb, de Kinchil; José Ramírez Perera, de Celestún, y Felipe de Jesús Medina Coli, de Tekit; Yazmín Isari García Flores, regidora de Samahil; Miguel Antonio Pech Ek, comisario municipal de Sisal; Francisco Méndez, organizador de la fiesta popular de Hunucmá, y su familia, y Arnal Ceballos Puerto, el custodio más veterano de la Virgen de Tetiz en Hunucmá, y su familia.

Al final de la misa, el sacerdote pidió recordar que Jesús nos pide amarnos los unos a los otros, que la presencia de la Virgen María nos cubra con su manto de fe y estemos unidos siempre.

La Virgen de Chel llegó a Tetiz el 30 de diciembre en la noche.— Inés Castilla Quintal