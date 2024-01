PROGRESO.— Para este 2024, en el que se espera que el turismo continúe en incremento en la entidad, se podría generar también nuevas oportunidades para el puerto de Progreso, pues cada vez hay más gente que llega al estado por diferentes vías y con el impulso adecuado podrían elegir a este puerto como destino.

Al respecto, el presidente de la Canaco-Servytur local, Manuel Contreras Alcalá, indicó que si bien la llegada de los cruceros es un incentivo para todo el Estado, Progreso todavía no estaría explotando su máxima capacidad para albergar al turismo como se esperaría.

Por ejemplo, indicó que en primer lugar hace falta tener la capacidad para que los cruceros pernocten en el puerto, así como hoteles de alta gama para hacer al puerto más atractivo para los turistas.

Afirmó que un aliciente para la mejora en el turismo para este año son las obras que se llevan a cabo en la entidad con inversión del gobierno federal, como es el caso del Tren Maya, que se espera que impacte de manera positiva para el puerto con su ramificación hasta San Ignacio, comisaría progreseña, pues motivará a un amplio desarrollo industrial.

Dado lo anterior, el presidente de la Canaco comentó que se augura que para este 2024 haya una buena actividad económica en el puerto, con bastantes ganancias en lo empresarial y comercial, que a final de cuentas traerá beneficio a los progreseños, pues se espera que haya más gente que quiera venir a invertir a Progreso.

Con base en lo anterior, el líder de los comerciantes y servidores turísticos del puerto ve con buenos ojos la llegada del nuevo año y espera que a Progreso le vaya bien en los próximos meses conforme la economía del Estado vaya creciendo y el fomento al turismo sea cada vez mayor.

Año castigado

Vale la pena hacer mención que en 2023 Progreso fue un año bastante castigado en cuestión de turismo, sobre todo el de carácter internacional que en el segundo semestre vio muy bajos resultados con las llegadas de cruceros, pues los turistas venían ya con paquetes para otros destinos del interior del Estado, o bien, con poco presupuesto luego de haber gastado en las playas de Cozumel un día antes de su llegada a Progreso.

En cuestión del turismo nacional, de igual manera hubo un bajón durante la segunda mitad del año, pues incluso durante el verano no se dieron los resultados esperados en cuestión de visitas, principalmente a la zona del malecón, donde desde hace mucho no se ve una playa llena, siendo una sorpresa lo ocurrido el pasado 1 de enero, cuando los visitantes abarrotaron este lugar, pero se trató en su mayoría de visitantes de municipios de Yucatán que no generan tanta derrama como los visitantes nacionales.

Aunque este año llegarán más cruceros que el año pasado, faltará que los turistas que lleguen en las embarcaciones decidan permanecer en Progreso para generar un verdadero impacto en la economía local, de lo contrario los comerciantes de la zona estarán destinados a solo generar bajas ventas que alcancen para poder sacar el día a día como ocurrió a lo largo de 2023.— Abraham Ismael Raz Herrera