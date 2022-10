La semana hace 50 años. Se inicia la construcción del nuevo parque de Itzimná

Domingo 22

BAUTIZO.— En la capilla del Seminario Conciliar y de manos del arzobispo doctor Manuel Castro Ruiz, fue bautizada con los nombres de María Josefina la primogénita de los esposos Pedro F. Rivas Gutiérrez y María Josefina Acevedo Menéndez, nacida el 21 de septiembre. Son sus padrinos sus tíos Javier Acevedo Menéndez y Josefina Rivas Gutiérrez.

DEFUNCIÓN.— Ayer a las 6:30 p.m. se desligó repentinamente de la vida en esta capital, a la edad de 71 años, el señor Fernando Laviada Herrera, tronco de conocida y estimada familia de la sociedad meridana y caballero muy estimado en el extenso círculo de sus amistades. El extinto era antiguo funcionario del Banco del Sureste desde su fundación y auditor y consejero de la Cámara Nacional de Comercio de Mérida. El sepelio ha sido dispuesto para hoy a las 5 p.m., hora a que partirá el cortejo de la casa número 197 de la calle 18 de la colonia García Ginerés. La inhumación se efectuará en el Cementerio General. Por el luctuoso suceso, su viuda María Fitzmaurice Peón, hijos María Amelia de Rivero, Azucena de Martínez, Franco y Fernando (en Estados Unidos); hijos políticos José Rivero Cervera, Mario Martínez Campos, Norma Arce Montero y Roberta (en Estados Unidos); nietos y demás deudos están recibiendo el pésame de las personas de su amistad, al que asociamos el nuestro.

VETERANOS.— Tras ardua batalla, Generación 59 derrotó a los Picapiedras 10 goles a 8, y de paso los eliminó del actual torneo relámpago. El tiempo reglamentario terminó con empate a dos tantos por lo que se jugaron dos períodos complementarios que terminaron con el mismo marcador, lo que obligó a una serie de pénalties para decidir el encuentro. Por los ganadores anidaron Carlos Colomé (4), Manlio Díaz, Jorge Múzquiz (2), Vicente Trujillo y Enrique Ávila. Por los perdedores lo hicieron Emilio Boeta (3), Manuel Negroe, Roger Cámara (3) y José Escalante.

(De “Diario de Yucatán” número 17,045)

Lunes 23

COPA YUCATÁN.— La colonia Yucatán conquistó la Copa Yucatán al imponerse ayer en el Estadio Salvador Alvarado al ECA 3 por 1, tras un reñido encuentro, con goles de Mario González, Alfonso Sánchez y Fernando Gómez. El solitario tanto de los vencidos lo anotó Miguel Rodríguez. Al finalizar el encuentro Renán Solís Avilés entregó el trofeo al capitán de la colonia Yucatán, Jorge Aguilar.

VETERANOS.— El Club Escuela Modelo, por su presidente, informó anoche que su directiva acordó resolver la final del torneo de fútbol de veteranos con un “round robin” entre los equipos Generación 59, Invasores y Merengues. Ganará el que obtenga más puntos y, en caso de empate, el que tenga mejor promedio de goles a favor y goles en contra. Señaló el directivo que la resolución anterior es inapelable.

(De “Diario de Yucatán” número 17,046)

Martes 24

EMPLEO.— MÉXICO.— Por primera vez en México se realiza una encuesta de hogares a nivel nacional para conocer los niveles de empleo, desempleo y subempleo en el país, informó la Secretaría de Industria y Comercio, y agregó que la campaña abarcará, en principio, el Distrito Federal, Guadalajara y Monterrey, para luego extenderse al resto de la República. Se trata de tener siempre al alcance de la mano una aproximación de las características socioeconómicas de la población del país, que permitan fundamentar mejor las decisiones que en distintas áreas deben tomar las instituciones públicas y privadas.

(De “Diario de Yucatán” número 17,047)

Miércoles 25. Teatro abandonado en Mérida

SALA CUEVAS.— En los considerandos del decreto que dispone la demolición del teatro José Jacinto Cuevas, publicado ayer en el Diario Oficial, se indica que una de las causas de la medida es el estado ruinoso del local, debido a que “no ha sido reparado ni conservado en ninguna época desde su construcción”. La sala fue inaugurada en noviembre de 1945. En los mismos considerandos se afirma que el edificio y las instalaciones del teatro son defectuosos desde su construcción, al igual que en el caso del contiguo centro escolar Felipe Carrillo Puerto.

JACKIE ROBINSON.— STAMFORD (UPI).— Jackie Robinson, el primer pelotero negro que jugó en las Grandes Ligas, falleció ayer en esta ciudad poco después de sufrir un aparente ataque al corazón, a los 53 años de edad. La policía fue llamada ayer por la mañana, a las 6:25, desde la casa de campo de Robinson, por la esposa del exjugador, Rachel. Dos agentes administraron infructuosamente oxígeno y masaje externo al corazón de Jackie. La muerte de Robinson se anunció oficialmente a las 7:10 a.m. en el Hospital Stamford.

(De “Diario de Yucatán” número 17,048)

Jueves 26. Miguel Ángel Asturias en Mérida

NOBEL.— ESTOCOLMO (UPI).— Un economista norteamericano y otro británico, cuyas teorías ayudaron a mejorar el nivel de vida y las posibilidades de pleno empleo, obtuvieron este año el Premio Nobel de Economía, según anunció ayer la Real Academia de Ciencias de Suecia. Sir John R. Hicks, de Gran Bretaña, y Kenneth J. Arrow, de Estados Unidos, fueron seleccionados “por sus contribuciones pioneras a la teoría del equilibrio económico general y a la teoría del bienestar”.

VISITANTE.— Miguel Ángel Asturias —guatemalteco, 73 años, Premio Nobel de Literatura 1967— llegó anoche a Yucatán para visitar Chichén Itzá y conversar con los yucatecos “porque no solo de ruinas vive el hombre”. Y poco después de su llegada, en entrevista con un redactor del Diario, exhortó a los jóvenes novelistas hispanoamericanos a que no imiten a los europeos y, en cambio, hablen de “nuestros problemas, con nuestra lengua, de nuestros hombres, de nuestros paisajes”. Europa —señaló— nos pide que dejemos de dar quejas, nos pide otro mensaje; pero no podemos hacerlo, porque los problemas de nuestros pueblos son trágicos. Creo que a partir de 1920 —agregó— nuestra literatura, especialmente nuestra novela, se independizó de la europea; entonces comenzamos a tener autonomía y esto ha llamado la atención en Europa.

N. de la R.— Las declaraciones exclusivas de Miguel Ángel Asturias al Diario se transcriben íntegramente en el libro “El arte de preguntar. 96 años de entrevistas en Diario de Yucatán”, publicado por este periódico en 2021.

(De “Diario de Yucatán” número 17,049)

Viernes 27. Miguel Ángel Asturias en la biblioteca "Carlos R. Menéndez"

ASTURIAS.— Miguel Ángel Asturias, Premio Nobel de Literatura en 1967, en el segundo día de su segunda visita a Yucatán llevó a la Biblioteca “Carlos R. Menéndez” —residencia de más de seis mil libros inaugurada hace ocho años frente al Parque de las Américas— una buena noticia, muy adecuada al momento y al lugar: piensa venir a Mérida por tercera vez, el año entrante, a terminar de escribir un libro. El novelista siente a la capital yucateca a la medida de su gusto, desea alquilar una casa, pasar cuatro o cinco meses y dedicar parte de la temporada a concluir “Dos veces bastardo”. Llegó a la Biblioteca a las cuatro y media, acompañado del gobernador Carlos Loret de Mola Mediz y lo esperaban más de 60 libros relacionados con la historia, la arqueología, la literatura, la vida y las costumbres de su país, Guatemala. Se explica así que haya puesto, en la dedicatoria de un libro, estas palabras: “A la magnífica biblioteca Carlos R. Menéndez con la emoción del encuentro en sus anaqueles de ésta y varias obras de la historia de Guatemala”. La obra en que dejó su autógrafo es el “Libro del Consejo”, traducción del Popol Vuh por Asturias y Georges Reynald de 1939.

VIETNAM.— WASHINGTON (UPI).— La Casa Blanca anunció ayer un acuerdo para poner fin a la guerra de Vietnam que podría ser firmado “en cuestión de semanas o menos”. El asesor presidencial Henry A. Kissinger hizo saber que solo sería necesaria una reunión más con los representantes de Hanoi para ultimar los detalles.

(De “Diario de Yucatán” número 17,050)

Sábado 28

ITZIMNÁ.— Ayer por la mañana se inició la construcción del nuevo parque de Itzimná, que estará listo al finalizar el año en curso, según informaron el gobernador Carlos Loret de Mola y el alcalde Víctor Cervera Pacheco durante un recorrido en que supervisaron varias obras públicas. Los trabajos, que cambiarán radicalmente la fisonomía de la plaza de Itzimná, están a cargo del ingeniero Carlos Cuevas May, jefe del Departamento de Obras Públicas de la Comuna, con el asesoramiento del arquitecto Enrique Manero Peón, delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el ingeniero Herbé Rodríguez Abraham, tesorero municipal. El nuevo parque tendrá una fuente y una acera perimetral de siete metros de ancho, un acceso principal de 12 metros al Sur y dos accesos secundarios de 8 metros de ancho al Oriente y Poniente. Los pisos de las aceras y todos los demás del parque serán de adoquines o ladrillos que fueron retirados de varias calles de la ciudad. El atrio de la iglesia, así como los jardines y la fuente, estarán a un nivel más alto que el piso. Esto dará la impresión de que las instalaciones fueron asentadas sobre una gran plancha de adoquín.

(De “Diario de Yucatán” número 17,051)