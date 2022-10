El colectivo ¡Ya Basta! cuestionó el endeudamiento del Ayuntamiento de Mérida autorizado recientemente por el Congreso y el proceso que se sigue en la contratación de servicios para el municipio.

En el primer caso dijo que es incongruente endeudar a Mérida cuando la autoridad municipal dispone de mil ciento setenta y cinco millones de pesos asentados en bancos —según reporte de la Cuenta Pública hasta septiembre de este año— y de libre disposición.

En junio pasado, el Poder Legislativo autorizó al Ayuntamiento a contratar un empréstito de $350 millones para obra pública productiva.

En cuanto a las contrataciones, el colectivo dio a conocer, por conducto de Nicolás Andrés Dájer, algunos ejemplos de licitaciones y también de adjudicaciones directas por montos y conceptos que le parecen llamativos o generan suspicacias por la asignación a un mismo proveedor.

Por ejemplo, mencionó licitaciones para la compra de anteojos en la que se favoreció a una misma persona, descalificando a otros participantes con distintos argumentos, y también para la adquisición de botellas de agua purificada a un particular en lugar de hacerlo con la principal embotelladora del Sureste, que incluso tiene su planta en Yucatán.

El colectivo ¡Ya Basta! cuestiona gastos al Ayuntamiento

Nicolás Andrés Dájer se refirió también al asunto de las luminarias y la deuda que han generado al municipio después de que éste perdió una batalla legal.

Este caso, indicó el empresario, se ha convertido en una bola de nieve y en el mayor daño patrimonial a Mérida, que se traduce en una millonaria cantidad que se tiene que pagar, “no importa cómo y cuándo”.

Cuestionan al alcalde por endeudamiento de Mérida

Esa deuda, precisó, es llamada “pasivo contingente” por el Ayuntamiento y las tres empresas calificadoras que evalúan sus finanzas, pero “llámese como se llame, hay que pagarla, dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.

Y a esa suma, apuntó, hay que agregar el endeudamiento aprobado por el Congreso y los intereses que éste causará durante su vigencia. Como hemos informado, el viernes pasado se efectuó la séptima sesión de seguimiento del Observatorio Ciudadano de Cumplimiento.

Blanca Estrada Mora y Marysol Canto Ortiz

El equipo promotor de ¡Ya Basta! —integrado por Nicolás Andrés, Blanca Estrada Mora y Marysol Canto Ortiz— dio a conocer los resultados de la evaluación a los compromisos de la agenda ciudadana que firmaron el gobernador Mauricio Vila Dosal y el alcalde Renán Barrera Concha en 2018 y, en el caso del primer regidor, en 2021 durante su campaña por la reelección.

También se habló del seguimiento a las promesas de campaña más publicitadas y a otros temas y se analizó el papel del Poder Legislativo en materia de Parlamento Abierto.

¿Por qué ¡Ya Basta! señala un balance desfavorable?

Nicolás Andrés Dájer se refirió primero a los compromisos que suscribió el alcalde:

1) Institucionalizar el modelo de Cabildo Abierto.— La reforma legislativa en la Constitución Política del Estado de Yucatán en materia de Cabildo Abierto es vigente desde noviembre de 2021.

Vía la Plataforma Nacional de Transparencia en marzo de 2022, el Ayuntamiento de Mérida nos indica que no dispone aún de un reglamento referente, como sigue al día de hoy.

En la misma respuesta referida, el Ayuntamiento nos expresa que, de acuerdo con el decreto 431 por medio del cual se modifica la Constitucion local, “los ayuntamientos decidirán, por medio de disposiciones reglamentarias, las formas y los procedimientos que regulen la figura de Cabildo Abierto, sin fijar un plazo para la implementación...”.

El Palacio Municipal de Mérida

Han transcurrido 422 días de administración municipal y 360 días de ley vigente en la Constitución local, tiempo que no ha bastado en la voluntad política del alcalde Renán Barrera Concha para cumplir un compromiso suscrito, y ante la observación de que el decreto 431 no fija un plazo para su implementación, indican que el cumplimiento de la ley, el cumplimiento de compromisos suscritos, está sujeto a los tiempos y calendario del alcalde y sus personales proyectos, en este caso político, y no a la gobernanza de Mérida.

En este caso, por cuestionar lo menos, este colectivo se pregunta: ¿Y dónde está el Cabildo de Mérida?

Este compromiso, cuyo noble objetivo es fomentar y fortalecer la vinculación de la ciudadanía con sus autoridades municipales, alcalde y regidores, a 422 días ya transcurridos de la actual administración es compromiso no cumplido.

¿En qué consiste el derecho a la ciudad?

2) Establecer y hacer ejercitable el derecho a la ciudad.— Esta propuesta ciudadana, hecha compromiso por el hoy alcalde Barrera Concha, garantiza la participación ciudadana en la toma de decisiones para habitar, utilizar, ocupar, transformar y disfrutar la ciudad, nuestra ciudad, y hacerla un asentamiento urbano justo, inclusivo, seguro, sostenible y democrático.

No hay mejor muestra de que la Mérida próspera, Mérida sustentable, Mérida incluyente, Mérida innovadora, existe en el imaginario mediático cuando la realidad, nuestra realidad, es el desorden urbano, insalubridad, crisis en movilidad, marcada y predominante desigualdad social y pobreza marginal.

Calles caducas y vencidas con 70 y 60 años de vida. Transporte público y distribución de energía eléctrica arcaica, servicios vitales para la ciudad, argumentando que no son responsabilidad municipal, mas Mérida toda, absolutamente toda, es responsabilidad municipal, con sus acciones en lo que por ley le corresponde o con su palabra de autoridad responsable.

Y los cuestionamientos al alcalde por el endeudamiento de Mérida continúan

Vemos hoy la Mérida idílica que promueven y venden, la magnificencia de obras y gasto en endeudamiento...

Nicolás Andrés Dájer

Y la Mérida de los meridanos, de quienes damos espíritu a Mérida, de quienes hacemos vivir a Mérida, no la Mérida de burbujas de confort atrás del Periférico, no la Mérida de avenidas principales, maquilladas y limpias, cual extramuros de la desigualdad social.

¿Por qué señalan Abandono y carencias en Mérida?

Abandono y carencias en los cuatro puntos cardinales de la Mérida toda, de la Mérida no ofertada al mejor postor, hablamos de la Mérida de las y los meridanos, del ciudadano común y de a pie.

De la Mérida que ocupan los asentamientos humanos, al Sur los Robles Agrícola 1 y 2, San Antonio Xluch, los Emilianos Zapata Sur, 1, 2 y 3, los Xoclanes.

Al Poniente los Xoclanes, la Mulsay. Al Oriente la Benito Juárez, la Chichén Itzá, San Antonio Kaua. El centro de Mérida de la calle 50 a la 40, de la 55 a la 81, la Melitón Salazar, la Manzana 115.

Al Norte la otrora esplendorosa colonia México, hoy con numerosos espacios en ruinas, basura, maleza, animales callejeros, área habitacional irónicamente denominada Zona de Patrimonio Cultural regida por el poliédrico criterio de la Subdirección de Patrimonio Cultural de la multicuestionada Dirección de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Mérida.

Ante la cruda y dura realidad, es compromiso no cumplido.

3) Implementar el modelo de Gobierno Abierto.— Este compromiso, contraído con la ciudadanía por segunda vez, lo suscribió el alcalde Renán Barrera en 2017 como candidato para ser implementado en su administracion 2018-2021.

Cuatro años después, su implementación no ha pasado de boletines oficiales, eventos y ceremonias mediáticas cargadas de escenografía, sin tangible resultado o plan de acción alguno que signifique gobernanza, normativa con total visible ausencia de voluntad política en ejercerla.

Representantes del Colectivo ¡Ya Basta! en la presentación de los resultados de su VII Observatorio Ciudadano

Para este colectivo el compromiso referido está iniciado a modo, que significa “como si fuera”.

4) Crear un programa integral abierto e inclusivo de ejercicios de contraloría social.— La contraloría social se define como “... El mecanismo de los beneficiarios, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados a los programas de desarrollo social”.

¿Qué es la contraloría para los ciudadanos y para el Ayuntamiento?

Lo dice gob.mx Contraloría social es el conjunto de acciones que realizan las personas beneficiarias de los programas, de manera organizada, para verificar el cumplimiento de las metas y la correcta aplicación de los recursos publicos asignados a programas de desarrollo social.

La narrativa y visión del Ayuntamiento de Mérida de lo que es contraloría social están plasmadas en un boletín oficial, transformado en publirreportaje.

Publicado en medios impresos locales el lunes 24 pasado, el referido boletín o publirreportaje dice en sus partes medulares:

“La unidad de Contraloría municipal trabaja para que los ciudadanos se sumen a la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos invertidos en las obras y programas de gobierno, para garantizar la correcta aplicación de los mismos. Mediante la contraloría social se invita a los vecinos o beneficiarios de cada una de estas acciones a integrar comités de participación y supervisión de las obras.

“Esto para vigilar entre todos la correcta aplicación de los recursos públicos. Se pegan carteles en las colonias o comisarías, invitamos casa por casa a los vecinos y de ahí se conforma el comité de contraloría social. Esto se hace con todas las obras del Ayuntamiento.

“Tenemos juntas de manera periódica, si se construye un parque y tienen dudas del tipo de árboles a sembrar o el material que se utilizará, invitamos a las dependencias para que expliquen y platiquen con ellos.

“Hasta ahora, el 100% de las obras que se han realizado cuentan con este mecanismo de contraloría social, con el objetivo de fomentar la participación y la transparencia”, señaló (la unidad).

“Desde el inicio de la presente administración, en septiembre de 2021, a octubre de este 2022 se han constituido 44 comités de contraloría social con 378 integrantes y 150 reuniones.

“Los comités de contraloría social se encuentran señalados en el geoportal del Ayuntamiento de Mérida, para poner a disposición de la ciudadanía, de manera visual, la ubicación donde se han conformado”.

Mérida

Ante esta tesis doctoral de ejecución de contraloría social entendemos los numerosos reconocimientos multimencionados y multipublicitados, otorgados por organismos a modo por la transparencia y rendición de cuentas.

Este compromiso, suscrito en 2017 y nuevamente en 2021, continúa siendo al día de hoy un compromiso iniciado a modo, que significa “como si fuera”.

Licitaciones abiertas para evitar fraudes

5) Adoptar y cumplir en su totalidad el estándar de contrataciones abiertas (EDCA-MX).— Para hacer efectivo el proceso de contrataciones cumpliendo reglas de operación en la planeación, licitación, adjudicaciones y ejecución del gasto, el modelo disponible más exitoso en la transparencia y combate a la corrupción en la administración pública es Contrataciones Abiertas (EDCA-MX).

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el 67% de los casos de corrupción gubernamental municipal está relacionado con la obtención y adjudicación de contratos públicos.

La publicación de datos estructurados y estandarizados sobre contrataciones públicas contribuye a evitar el fraude y la corrupción, a mejorar la relación calidad-precio para los gobiernos, garantizar una competencia más justa entre las empresas y ofrecer a los ciudadanos bienes, trabajos y servicios de calidad, entre otros beneficios.

Mérida, Yucatán

Y EDCA-MX Contrataciones Abiertas es el modelo más exitoso disponible hoy para una real transparencia. No la basada en cuestionables y dudosos reconocimientos otorgados por diversos organismos de sociedad civil, creados a modo, que toman lo subido a los llamados portales o segmentos de transparencia para dar loables calificaciones y reconocimientos, sin analizar contenido de fondo de lo subido o publicado.

Este compromiso, igualmente suscrito por el alcalde Barrera Concha en 2017 y nuevamente en 2021, se encuentra al día de hoy como no cumplido.

¿Qué se encontró en materia de transparencia?

Referente a la transparencia, hicimos un ejercicio de recorrido por las plataformas donde se puede obtener información pública.

Aleatoriamente hemos encontrado lo siguiente:

En el caso de adjudicaciones directas nos llama muchísimo la atención que en su Presupuesto de Egresos 2022 el Ayuntamiento de Mérida tenga para servicios de asesoría profesional y técnica y otros, un gasto de 237 millones de pesos. Repito, en servicios de asesoría.

En la búsqueda aleatoria, en adjudicaciones directas encontramos la asignación a una empresa —Orientación y Evaluación Profesional—, cuyo concepto es “servicio de consultoría y acompañamiento de fortalecimiento e la orientación estratégica, impulsar el trabajo sinérgico y comprometido entre las áreas y mejorar su eficiencia operativa, a través de la asesoría en los temas de seguimiento a los Comités de Calidad y sus Tableros de Indicadores Estratégicos e integración y seguimiento a equipos de mejora en diferentes dependencias”.

Dicha adjudicación directa es por 800 mil pesos. Nicolás Andrés y Blanca Estrada Mora

Continuamos revisando y encontramos un contrato con “Canales Informativos de Opinión”, S.A. de C.V., bajo el concepto de “servicios de opinión y asesorías para dar seguimiento de medición del avance en el desarrollo de los programas ejecutados por el Ayuntamiento de Mérida con base en el Programa Municipal de Desarrollo 2021-2024 a través de un monitoreo de las plataformas internas y digitales y sistemas propios como Ayuntatel de los meses de marzo a diciembre de 2022...”.

Ese contrato se pactó en cuatro millones trece mil seiscientos treinta pesos.

Continuamos la revisión y hallamos otra adjudicación directa a esa empresa, con el concepto de “servicio de opinión y asesorías para dar seguimiento de medición del avance en el desarrollo de los programas operativos presupuestales dirigidos por el municipio de Mérida mediante las plataformas internas y digitales, así como redes sociales y sistemas propios como Ayuntatel y la plataforma Mérida Decide”.

En este caso hablamos de un millón seiscientos setenta y nueve mil pesos.

Seguimos con este ejercicio y buscamos en licitaciones públicas. También de manera aleatoria, nos encontramos con una licitación para anteojos, sobre la compra de diez mil unidades. En esa licitación participaron tres interesados.

De esos tres, uno fue descalificado por no presentar dentro del sobre de participación el original de la identificación oficial vigente. El segundo participante fue eliminado porque el recibo de pago del predial no estaba a su nombre. Esto quiere decir que el lugar que es su domicilio fiscal era rentado, no propio. Por eso fue descalificado.

Mérida

Esta licitación la ganó una proveedora, no una empresa, a la cual se le pagaron seis millones 728 mil pesos por 10,000 unidades de lentes.

Continuamos y llegamos a un concurso por invitación en el cual esta misma persona física fue ganadora. Aquí fueron un millón treinta y nueve mil pesos.

Y seguimos revisando. Nos dimos cuenta de que todas las adjudicaciones directas o licitaciones por invitación que se hicieron en 2021, por lentes, fueron ganados por la misma persona.

En un ejercicio aleatorio ¡Ya Basta! hizo más hallazgos

Dando continuidad a este ejercicio aleatorio encontramos lo siguiente:

A un solo proveedor, en el período abril-mayo de 2021, se le adjudicaron cuatro contratos para la compra de 61,350 “box lunch” con un costo de 4 millones 268,760 mil pesos.

Y en el mismo período abril-mayo de 2021, al mismo proveedor se le otorgó la compra de 319,700 botellas de agua de 500 mililitros, a un costo de 2.965,936 pesos.

Lo primero que llama la atención es que hayan sido para un mismo proveedor estas adjudicaciones directas, en un lapso de dos meses. Llama también la atención que estando en Yucatán la principal envasadora de agua purificada del sureste de México, se haga la compra a una persona física.

Igualmente llama la atención este volumen de 61,350 “box lunch” y tal cantidad de botellas de agua en el período abril-mayo de 2021. Recuerdo que todavía estábamos en casita por la pandemia de Covid, pero había campaña política en ese momento.

6) Combatir la corrupción y mantener cero tolerancia a la impunidad en los ámbitos público y privado en el municipio de Mérida.— Es compromiso no cumplido.

Deudas y luminarias

En relación con la situación financiera del municipio, Nicolás Andrés Dájer recordó que la Comuna solicitó y obtuvo del Congreso la autorización para contratar un empréstito de $350 millones para inversión pública productiva.

Y concluyó que, contra lo que se pregona, el estado de las finanzas municipales queda comprometido con esa deuda y los intereses que generará, más el pago pendiente de las luminarias.

A continuación, una síntesis de su intervención sobre este tema:

Recordamos que en julio de 2020, en plena pandemia Covid, la administración municipal también presidida por el licenciado Renán Barrera Concha pretendió contraer una deuda de 400 millones de pesos.

La Legislatura de ese entonces la rechazó, exhortando a la administración municipal a priorizar su gasto, primordialmente lo superfluo. Coloquialmente dicho: “ajústate el cinturón”. Y así fue.

Lo contrastante de ese entonces a hoy es que Mérida es pobre, continúa pobre, puesto que requiere préstamos, y su Ayuntamiento es rico, inmensamente rico.

A septiembre de 2022 la cuenta pública reporta mil ciento setenta y cinco millones setecientos veinte y un mil trescientos treinta siete pesos acumulados. Recursos propios a libre disposición, o sea, a disposición del alcalde y asentados en bancos.

Incluso, parte de ese megacapital es dinero no ejercido del presupuesto 2021.

Lo incongruente es endeudarse por 684 millones cuando dispones de un mil ciento setenta y cinco millones.

¿Cuál es la estrategia o plan para ese dinero o parte de ese dinero? ¿Será el 2024? El tiempo lo dirá. Regresemos a la contratación del empréstito ya referido.