Covid en Yucatán: ¿crece con sigilo el riesgo de la sexta ola?

Con sigilo, de forma discreta pero constante los casos positivos de Covid en Yucatán, ya sin el protagonismo de los primeros ocho meses de 2022, evidencian un inquietante aumento en las tres primeras semanas de noviembre.

Casi apartada, desterrada de la atención informativa y de las principales preocupaciones de la comunidad local, la pandemia de coronavirus sigue aún latente, en espera de la oportunidad de recobrar fuerzas y golpear como una nueva ola de consecuencias letales para los habitantes del estado.

Así lo corroboran datos de la Secretaría federal de Salud, que ubica a Yucatán en el primer sitio nacional con más casos activos o positivos de Covid-19 por cada 100 mil habitantes al corte del martes 22 de noviembre, seguido de Quintana Roo, en segundo, y Campeche en séptimo lugares, respectivamente, los tres estados de la Península.

El doctor Rudy Humberto Coronado Bastarrachea, experimentado epidemiólogo, analiza la nueva situación de la creciente irrupción del virus en la geografía yucateca, las poco conocidas variantes que ahora dominan, quiénes son las personas más propensas a infectarse y advierte los riesgos de alcanzar la sexta cresta de la mortal enfermedad.

Sexta ola de Covid en Yucatán, ¿un peligro inminente?

A pesar de que los reflectores por el mayor número de infectados por Covid recién recaen en Yucatán, el doctor Coronado Bastarrachea indica que a partir de la agonía de octubre de este año comenzó un inquietante repunte de casos positivos, pero con una particularidad especial, la afectación y dominio de nuevas variantes de Ómicron.

"Aunque el número se torna elevado, los casos de Covid en Yucatán llaman la atención a nivel nacional porque van casi en paralelo con las otras dos entidades de la Península y en la segunda mitad de noviembre alcanzan los tres dígitos, arriba de los 500 contagios", añade.

En contraste con la quinta ola de la pandemia en Yucatán, el especialista en Epidemiología abunda que lo que ahora caracteriza esta fase es una infección mucho más contagiosa pero con manifestaciones o síntomas no tan graves en apariencia que aumentan paulatinamente el número de casos.

"De continuar por esta misma ruta sí hay un riesgo de que el índice de pacientes con el virus, debido a las nuevas variantes y las aún persistentes, sea mayor y se llegaría a una sexta ola de Covid en Yucatán, lo que podría ocurrir después de diciembre, entre enero y febrero, tras los festejos de fin de año", advierte.

¿Cuándo comenzó el alza de casos en Yucatán?

El ex funcionario de la Secretaría de Salud de Yucatán explica que en la segunda mitad de agosto pasado comienza el alza gradual de casos positivos de pacientes con Covid en la entidad, luego que las incidencias de contagios disminuyeron drásticamente a un dígito e incluso en algunas semanas a ninguno.

"Hay que tener en cuenta que ante el panorama más alentador de los meses siguientes ya no se realizaban muchas muestras, aunque la vigilancia centinela continuó en uno de cada 10 pacientes para detectar cualquier enfermedad respiratoria, lo que incrementa el porcentaje de positividad ante alguna sospecha de Covid", agrega.

Estadísticas de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría federal de Salud confirman que después de la tregua pandémica que culminó con el descenso del pico de la quinta ola a finales de julio hubo un período de gracia en la que incluso las autoridades retiraron en septiembre pasado restricciones como el uso de cubrebocas en sitios específicos.

Sin embargo, si se comparan los números oficiales de contagios diarios de, por ejemplo el 1 de octubre en Yucatán que es de cuatro casos, al 12 de noviembre aumentaron a 48, lo que explica que la espiral va para arriba. Sólo en la semana del 5 al 18 de noviembre se contabilizan 554 personas con Covid en Yucatán.

Las subvariantes de Covid que ahora predominan

En un nuevo episodio de la pandemia de Covid, el maestro en Salud Pública por el Instituto Nacional del ramo de Cuernavaca, Morelos, precisa que el linaje que ahora predomina a poco más de un mes que expire 2022 son las subvariantes Ómicron BQ.1 y BQ.1.1, dos cepas distintas a la BA2.12.1. que sobresalió en la quinta ola yucateca.

"Las nuevas raíces BQ.1 y BQ.1.1 tienen características mucho más contagiosas que las anteriores subvariantes de Ómicron, su infectividad es mayor, es más veloz y un paciente con el virus puede infectar a 12 personas más en un lapso de dos a tres días", afirma.

Según el doctor Coronado Bastarrachea, estas dos cepas del virus SARS-CoV-2 comenzaron a detectarse a partir de septiembre pasado, primero en países de Europa y después en los Estados Unidos, y en Yucatán asegura que el 1 de noviembre se reporta por primera ocasión esa subvariante en un paciente.

"La nueva subvariante de Ómicron, también llamada 'Perro del infierno', de acuerdo con el reporte de vigilancia del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos se halló en casos ubicados en Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Chiapas, Campeche, Baja California y Yucatán", menciona el doctor.

Síntomas de las subvariantes BQ.1 y BQ.1.1

El especialista en Salud Pública destaca que las subvariantes Ómicron BQ.1 y BQ.1.1 no aparentan tener síntomas que los distingan de las cepas anteriores de Covid, ya que no parecen producir una enfermedad más grave y no hay, hasta el momento, alguna diferenciación peculiar en sus manifestaciones que las otras anteriores.

"Los indicios más evidentes de la infección por estas subvariantes son tos, fiebre, fatiga, dolores en las articulaciones o musculares, inflamación y molestia en la garganta, secreción o congestión nasal y en algunos casos diarrea, entre otros", detalla.

Pero alerta que las secuelas de la infección por estas nuevas cepas serían más severas que las de subvariantes anteriores del coronavirus, ya que se reportaron algunos casos de pacientes que sufrieron confusión mental, dolor crónico en las articulaciones e incluso alteraciones en la menstruación.

"Es lo que se define como Covid largo que no sólo afecta de manera física al paciente que contrajo la enfermedad sino también presenta algunas secuelas que tienen que ver con la parte emocional, como la ansiedad y una serie de coincidencias de unos 55 trastornos de aparición súbita que se deben seguir analizando e investigando", abunda.

Preocupante incremento de contagios de Covid en Yucatán

En opinión del epidemiólogo, hasta el momento, pese a la propagación e incremento de casos positivos de Covid en Yucatán e independientemente de que las autoridades sanitarias continúen con la vigilancia y pruebas de pacientes sospechosos, y se prosigue con la vacunación y los refuerzos, siempre hay preocupación por la pandemia.

"La principal defensa contra cualquiera de las variantes o subvariantes del coronavirus es el uso del cubrebocas para el personal de salud, en lugares cerrados o de poca ventilación, en el transporte público, en personas de la tercera edad y en mujeres embarazadas. Eso no debe cambiar", recuerda.

También señala que es esencial no desdeñar al virus, que se le pierda el temor, debido a que hubo buena cobertura en el esquema de vacunación y los posteriores refuerzos, pero la elevada movilidad y el olvido de algunas restricciones básicas podrían convertirse en una posible amenaza que se evidenciaría negativamente a fin de año.

"La vigilancia centinela no se debe detener, ya que el conocer el número de casos positivos que se presentan obligaría a tomar ciertas medidas de prevención más estrictas. La cifra actual de contagios en Yucatán a nivel nacional es aún controlable, pero después de los festejos masivos en este noviembre y los de diciembre, todo podría ocurrir", avisa.

¿Qué causas influyen en el aumento de casos de Covid en Yucatán?

La apertura de la actividad económica que prácticamente opera al 100% y el no respeto a las restricciones elementales que determinaron las autoridades, juzga el doctor Coronado Bastarrachea son algunos de los factores que influyen en el aumento de más casos positivos de Covid en Yucatán.

"Creo que debe existir un equilibrio en las medidas de contingencia sanitaria y la autorización de algunas actividades, como las económicas que son fundamentales, y las recreativas donde veo más riesgos de contagios, ya que el mecanismo de transmisión de la enfermedad siempre es de persona a persona".

Y lo que se observa en el ambiente social, analiza, es que un número considerable de habitantes probablemente ya no tome las precauciones adecuadas, como las que se asumieron después del confinamiento, porque están confiados en las vacunas, cansados o resignados, y se exponen y toman riesgos que pueden tener consecuencias.

"La cuestión esencial en los nuevos contagios y repuntes es la vida social, es lo que acelera la transmisión, como las fiestas familiares, con los amigos; los eventos masivos, los viajes, eso hace que las personas caigan en excesos de confianza. Hay que aprender de los errores del pasado para atajar otra posible ola en Yucatán", enfatiza.

La población más vulnerable a infectarse en esta nueva etapa

En México en general y en Yucatán en particular, el maestro en Salud Pública destaca que ahora es la población menor de 18 años de edad, específicamente los de 5 a 12 años el punto frágil, ya que son los que no tienen las mismas dosis de refuerzos que los otros grupos que recibieron las inoculaciones biológicas.

"Sin embargo, no obstante que las estadísticas de la quinta ola de Covid muestran que en el país, en Yucatán los contagios de Covid en niños y adolescentes de hasta 17 años es significativamente menor que entre la población adulta, en la posible sexta ola serían los más vulnerables a pesar tener un natural fuerte sistema inmunológico", insiste.

La razón, dice el experto es que los adultos mayores ya tienen cuatro dosis de vacunas contra el coronavirus, no así los grupos menores a 18 años y en especial los de 5 a 12 años, que ya en la quinta ola, de mayo a julio pasados, el 54.5% del total de contagios se concentró a nivel nacional en jóvenes de 12 a 17 años.

"También los adultos mayores con comorbilidades, como hipertensión, diabetes y/o sobrepeso estarían en riesgo de contagiarse o reinfectarse aun cuando recibieron las cuatro dosis de vacunación y refuerzos, por la condición más susceptibles de su sistema autoinmune y el grado de contagio de las nuevas cepas vigentes", reitera.

¿Cuándo se alcanzaría en Yucatán el pico de una posible sexta ola de la pandemia?

Con un panorama nacional brumoso que desvela el doctor Arturo Erdély Ruiz, académico de la Facultad de Estudios Superiores de la UNAM, Unidad Acatlán, en el que contabiliza al corte del martes 15 de noviembre, 8,113 infecciones activas de Covid, lo que confirma la tendencia de ascenso que incluye a Yucatán.

Experto en Ciencias Matemáticas, que a partir del primer paciente con coronavirus en México lleva un riguroso seguimiento estadístico de la enfermedad, revalida la propensión de incidencia en las tres entidades de la Península, con un crecimiento acelerado de casos en Yucatán que suman 772 infecciones activas al 15 de noviembre.

"Aunque el 95% de las población adulta mayor y las embarazadas tienen cuatro dosis de las vacunas contra el virus, el grupo de transmisión recae ahora en la población menor a los 18 años de edad, son ahora los más vulnerables, pero no se descarta que otros sectores sociales se contagien o se reinfecten", apunta el doctor Coronado.

"Si para finales de diciembre próximo la meseta de casos de Covid-19 en Yucatán sigue en aumento, comenzaría una fuerte subida, y entre enero y febrero de 2023 se llegaría al pico o a la cresta de lo que se podría considerar una sexta ola de la pandemia en la entidad", prevé el epidemiólogo yucateco.

¿Qué lugar ocupa Yucatán en los repuntes en México

Reciente informe de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría federal de la Salud reporta que en México al martes 22 de noviembre pasado se confirmaron 7,125,098 casos y 330,495 defunciones por Covid-19, con una tasa de incidencia de 5,475.9 por cada 100,000 habitantes.

Y se actualiza que del 8 al 22 de noviembre, hay 5,957 casos activos confirmados y 6,541 activos estimados de pacientes con coronavirus, y por la incidencia las 10 entidades con mayor incidencia son Yucatán, Quintana Roo, Ciudad de México, Chihuahua, Baja California, Campeche, Sonora, Baja California Sur, Colima y San Luis Potosí.

Con ese contexto, el doctor Coronado estima que además del preocupante incremento en las cifras de casos de Covid en Yucatán, la noticia es que son a consecuencia de las nuevas cepas de Ómicron, BQ.1 y BQ.1.1, que aún no son las dominantes en la entidad, pero aceleran las infecciones y tienen una incidencia mayor a nivel estatal y nacional.

"El análisis indica que se superaron los 600 contagios en las dos últimas semanas de noviembre, pero aún no hay una explosión de casos, no se puede hablar de una nueva ola, pero los focos rojos se encendieron y sí hay riesgo de repuntes que desembocarían en un pico, en una sexta etapa de Covid en Yucatán", apunta.

Según un especialista, después de eventos masivos de fin de año, como la Feria de Xmatkuil, podría surgir la sexta ola de Covid .- Foto Archivo del Diario

Se augura un Año Nuevo con medidas de restricciones

El ex presidente del Colegio de Salud Pública de Yucatán admite que los contagios seguirán subiendo en las próximas semanas en Yucatán, sobre todo después de eventos multitudinarios como la Feria de Xmatkuil, el Buen Fin y las cercanas celebraciones de la Navidad y el Año Nuevo.

"La epidemia se aceleraría justo después de estos festejos, en los dos últimos meses del año, y se espera todavía, cuando menos, tres o cuatro semanas de aumento de casos por el riesgo de que se propaguen las nuevas subvariantes que empujarían más el número de contagios".

A favor de este horizonte que parece oscuro para este fin de año en Yucatán, el especialista cree que el repunte de casos de Covid sería con síntomas leves debido a que alto porcentaje de la población recibió vacunas, y si se detecta a tiempo y se trata adecuadamente la infección no sería tan grave, como antaño, pero nunca se sabe.

"Hay que esperar que concluya este año, donde hay festejos con concentración masiva que facilitan la exposición a las nuevas cepas del virus. Todo dependerá de las cifras de contagios positivos que se alcancen al finalizar 2022, ahí la meseta podría elevarse y alcanzaríamos la sexta ola de Covid", concluye el doctor Coronado Bastarrachea.

