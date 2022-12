Recuerda lo aprendido en la pandemia: ¿Qué es lo único que necesitas en Navidad?

La situación económica actual es difícil, pues los precios de los alimentos y otros productos y servicios básicos han subido y el próximo año todo podría ser incluso más costoso. Esta situación es motivo de angustia y preocupación, de ahí que sea sensato no gastar de más en la temporada de fiestas navideñas.

Hay que tomar en cuenta lo aprendido en la pandemia: que lo verdaderamente importante no se vende en tiendas, sino que lo es la salud, la presencia de seres queridos, el cariño, la amistad.

Así lo considera el doctor Carlos David Carrillo Trujillo, catedrático de la Facultad de Psicología de la Uady y director del Instituto Construye, al ser cuestionado sobre cómo vivir esta época ante el panorama inflacionario que salta a la vista.

El profesional señala que ante la cercanía de la Navidad pospandemia se experimentan dudas. Primero, porque las últimas dos celebraciones de la fecha fueron, por mucho, atípicas en comparación con lo que se había vivido antes. “La pasamos con muy poca gente en la casa, probablemente no visitamos a familiares que en esas fechas nunca faltan, pero era lo que dictaban las normas de cuidado”, dice.

Navidad 2022: ¿Es tiempo de retomar el festejo con ''normalidad''?

“Esta Navidad seguramente nos preguntamos: ¿Debemos regresar a los festejos como anteriormente lo hacíamos?, ¿tendríamos que cuidarnos como la Navidad pasada?”.

“La respuesta adecuada tiene que ver con cómo nos sentimos más seguros, menos estresados. Si lo que creemos adecuado es estar con unos pocos familiares, eso está bien. Si, por el contrario, sentimos la necesidad de visitar a familiares, de hacer una celebración mucho más grande, hagámoslo”, indica.

Recuerda que el Covid llegó para quedarse y hay que aprender a convivir con él. Hay que tomar precauciones, pero también restablecer el sentido de fortaleza y seguridad y que el poder de la vida de cada uno reside en uno mismo.

“Es un hecho que la Navidad es una época en la que se piensa mucho en lo ganado, o perdido, a lo largo del año y seguramente nuestro balance no será el mejor. Pero hay que afrontar el futuro con entereza, con optimismo, con las ganas de salir adelante”.

Destaca que, a pesar de la pandemia, el mundo sigue girando y “nosotros con él”.

“A medida que sintamos que tenemos el control de nuestras vidas podremos hacer cambios que favorezcan nuestra salud física, emocional y espiritual”, subraya Carrillo Trujillo.

“Muchos de nosotros estamos teniendo problemas de todo tipo. La presión económica es algo que a muchas familias inquieta. Nuestros ingresos disminuyeron o se mantuvieron, pero los precios de productos y servicios no han parado de subir”.

Añade que pensar que el próximo año todo podría ser más costoso es un motivo de angustia y preocupación, por esa razón lo más sensato es no gastar de más en las celebraciones.

¿Qué es lo más importante en Navidad? La pandemia nos enseñó

Enfatiza que lo más importante es la salud, la presencia de los seres queridos, el cariño y la amistad. De ahí que, si se acostumbra dar regalos, “por qué no hacer algo con nuestras manos: regalar galletas hechas por nosotros, alguna manualidad sobre algo importante para mi amigo, una foto enmarcada de un momento único”.

“Lo importante es el detalle de hacer algo único de lo que es verdaderamente importante para nosotros”, afirma.

Otra preocupación es sobre las personas cercanas que aún se sienten deprimidas o en duelo por sus pérdidas de los últimos meses. Si bien lo mejor es no obligar a nadie a celebrar algo que en estos momentos parece falto de sentido, es importante ayudarlas a salir adelante. “Hay que comunicarnos abiertamente con ellas, decirles que nos preocupa su estado de ánimo y que queremos ayudarlas a transitar su dolor. Que nos sentiríamos más tranquilos si supiéramos qué hacer o cómo ayudar. Recordar a las personas que ya no están suele ser doloroso, pero estar sumergidos en el sufrimiento no es saludable”.

Aconseja que, si una persona se encuentra desde hace mucho tiempo en esta situación, se recurra a la ayuda profesional.

Cierre de ciclos

Expresa que la Navidad es igualmente un pretexto para hacer un ritual que ayude a cerrar lo relacionado con la pérdida.

“Si lo que preocupa es el futuro, la incertidumbre, lo que pueda ocurrir, no olviden que eso no es posible conocerlo. Una parte importante de la vida consiste en adaptarnos. Hay que aprender a ser felices con lo que somos, lo que tenemos, lo que hacemos”.

“Las dificultades no podemos controlarlas, pero nuestras reacciones frente a ellas, sí. Hagan una lista de cosas que pudieran hacer para sentirse mejor y realícenlas”, recomienda.

“Practiquemos la gratitud, aun en los peores momentos hay mucho que agradecer y hay que dejar de lado el enojo con la vida, con los otros, con nosotros mismos. Hay que perdonar. Para sentir que tenemos el control de nuestra vida hay que saber hacia dónde vamos”.

Carrillo Trujillo destaca la importancia de establecer pequeños logros que se puedan alcanzar en pocos meses para sentir que se puede avanzar sin miedo, porque al final, como la pandemia, todo pasará.

Los regalos no son todo

El estado de Yucatán es uno de los que reporta mayor inflación en la República Mexicana y eso se refleja en los bolsillos de sus habitantes, a los que ya no les alcanza para comprar las mismas cosas de antes. No se trata de arruinar las fiestas decembrinas, sino invitar a tomar medidas para no afectar la economía familiar en el futuro cercano.

Luis Antonio Foncerrada Pascal, doctor en Economía y director de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad Anáhuac Mayab, plantea la situación en este ámbito y orienta sobre cómo celebrar las fiestas con responsabilidad.

Señala que la inflación es un tema muy serio, ya que la general ronda el 8.4%, aunque en la primera quincena de noviembre llegó a 8.14%.

No obstante, explica que la inflación tiene dos componentes, uno de ellos es la inflación no subyacente, que bajó mucho recientemente debido a los subsidios al gas y la gasolina. Ese mismo componente incluye los precios de verduras, frutas y carne, que se mantuvieron estables en octubre y noviembre pero en cualquier momento podrían subir de nuevo de manera importante, ya que cualquier escasez que se presente, por ejemplo por una helada que eche a perder una cosecha, ocasionaría que los precios subieran.

Foncerrada Pascal detalla que el más importante componente es la inflación subyacente, la que agrupa los productos manufacturados, entre los cuales los alimentos procesados ocupan un papel fundamental. Éstos presentan un índice muy elevado de inflación, arriba del 13 por ciento, es decir que han superado por mucho el promedio general.

La inflación subyacente en la primera quincena de noviembre alcanzó el 8.66%.

Foncerrada Pascal recuerda que Yucatán es una de las entidades con mayor inflación en la República y los promedios pueden ser engañosos porque son el resultado de combinar el más bajo y el más alto, pero todas las cifras citadas son más altas en Yucatán.

En términos generales, la inflación en el Estado está entre uno y tres puntos más arriba que la del resto del país, dependiendo del mes.

Comparte que esto se debe a los gastos adicionales de transportación de los artículos y a la escasez en la localidad de algunos productos, que tienen que ser traídos de otras regiones, o porque el Estado no es autosuficiente en ese rubro.

Aunque se podría pensar que los costos de transportación no representan un gasto mucho mayor debido al importante subsidio a la gasolina, sí lo hacen.

Foncerrada Pascal destaca que otra situación que se presenta es que lo que se paga por electricidad en la entidad es muchísimo más alto que en el resto de la República, de ahí la importancia de tener una generación propia de energía eólica o solar, lo que bajaría mucho los precios de consumo de la energía eléctrica y, en consecuencia, de los demás productos.

Como los sueldos no se han incrementado todavía, la capacidad de compra es menor cada día. “El dinero no alcanza para comprar lo que comprábamos antes”, admite el experto.

Ante este panorama, considera que lo fundamental para las familias es cuidar el empleo, es decir, la fuente de ingresos, tener claro que la inflación va a continuar durante todo 2023 y, por lo tanto, ser muy cuidadosos, planear bien los gastos, ser ahorradores en el sentido de dejar de consumir algunas cosas prescindibles para poder seguir satisfaciendo una buena alimentación.

Enfatiza que hay dos cosas indispensables en la calidad de vida de una persona: la alimentación y la salud, y hay que asegurarse de tener los recursos necesarios para cubrir ambas; la adquisición de cosas superfluas o de lujo se puede posponer.

Por esa razón, señala que se debe saber con cuántos recursos se cuenta y tener cuidado de no gastar de más, no solo en el cierre de año y las festividades, sino todo el año próximo.

Señala que los festejos de Navidad y Año Nuevo no deben basarse en el consumo excesivo de regalos o alcohol, sino en la familia, el amor, el cariño y la compañía; no tienen por qué ser complementados de manera artificial con gastos que afecten la economía del hogar.