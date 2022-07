Canícula 2022 en Yucatán: ¿qué es, cuándo empieza y cómo influye en la temperatura?

Sofocados, abochornados, sin aliento. Así es el estado en que deja la canícula a la mayoría de los habitantes de Yucatán, lo que los estudiosos de la atmósfera consideran la temporada más calurosa de cada año.

Y en este 2022 no será la excepción, ya que los expertos prevén que esta variación climática comience a la mitad de este mes de julio, sin que se precise alguna fecha, después del solsticio de verano y se prolongue en la primera quincena de agosto próximo.

Con datos y estadísticas de la Comisión Nacional de Agua (Conagua) y del Archivo de Diario de Yucatán, y el análisis y consideraciones de los meteorólogos Juan Antonio Palma Solís y José Martín Cortés, coordinador e integrante de Meteored México, respectivamente, se define lo que es la canícula, su origen, y la duración del fenómeno.

También se enlistan los principales efectos que caracteriza la disminución de las lluvias y el incremento en las temperaturas en la entidad, si algún día de esta etapa sería el más caluroso este año, y como lo percibían los mayas, según testimonios en el Chilam Balam.

Además, el doctor William Moguel Rodríguez, coordinador del Sistema de Educación Contínua para el Médico General, explica cómo la canícula podría impactar en la salud, las recomendaciones para protegerse del calor excesivo, y por último, se mencionan algunos de los mitos y creencias populares sobre esta fase del verano.

La canícula, define la Conagua, a través del el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), es un fenómeno climatológico que se caracteriza por la disminución de las lluvias y el incremento en las temperaturas.

También conocida como sequía intraestival, sequía de medio verano o veranillo, según el organismo federal se registra anualmente en algunas regiones de México, como la península de Yucatán, el sur, el sureste y algunas zonas del centro-norte del país.

Para el meteorólogo operativo Juan Antonio Palma Solís, coordinador de Meteored México, la canícula es un período del año en que el calor es más fuerte, y en el caso de Yucatán, se hace más evidente porque se presenta durante la temporada anual de lluvias que, este 2022 comenzó en mayo pasado.

La raíz del término latino canícula se remonta a la época de los antiguos romanos, en la que la estrella de Sirio o Sirius, perteneciente la constelación del Can Mayor alcanzaba su máxima posición central en el firmamento y era la que brillaba más, lo que coincidía con las jornadas de mayor calor del año en el hemisferio norte.

Así lo confirma el investigador yucateco Eddie Salazar Gamboa, quien en una entrevista con el Diario, el 15 de julio de 2021, declaró que durante la canícula, los romanos pensaban que había más calor porque Sirius estaba más cerca del Sol, lo que aunado al solsticio o Sol detenido, aumentaba los efectos del astro rey sobre la Tierra.

Y además, el experto recordó que el fenómeno del Sol en el cenit ocurre dos veces al año: en mayo, 28 días antes del solsticio de verano, y 28 días después, es decir, en julio, ya que el solsticio sucedió el 21 de junio pasado.

De manera general, la canícula, detalla la Conagua, tiene lugar entre julio y agosto, y sus efectos son más visibles en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla, Estado de México, Morelos, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, Campeche, Yucatán, Quintana Roo y una porción de San Luis Potosí.

En la península de Yucatán, explica Juan Antonio, la canícula se inicia cuando hay un dominio temporal de los anticiclones en el Atlántico subtropical, lo que hace que el aire se torne más seco pero se mantiene la humedad en el ambiente a pesar de que no llueve.

El creador del sitio especializado Meteorología Yucatán aclara que no hay una etapa específica de la duración de la canícula en las tres entidades de la zona peninsular, pero en base a la estadística, se observa en plena temporada de lluvia, entre el 15 de julio y el 15 de agosto.

"La duración meteorológicamente varía de 15 días a un mes, dependiendo de su intensidad, y cuando está presente el fenómeno de 'La Niña', como ahora, no hay una canícula tan severa o que se prolongue porque están activos los trópicos y hay bastante vaporización en el Atlántico y el Caribe", considera.

Los meses con menor cantidad de lluvias de temporada, recuerda el meteorólogo yucateco, son julio y agosto, sobre todo a finales de julio y principios de agosto porque en ese lapso se presenta la canícula, en la que las precipitaciones bajan de intensidad y sus días de ocurrencia.

"Aunque el período de más calor en Yucatán es la primavera, entre abril y mayo, según los pronósticos en esta ocasión es probable que la canícula se presente en tiempo y forma a mediados de este julio, no tiene que dejar de llover completamente, sólo disminuye la distribución y proporción de las lluvias", reitera.

La literatura climática dicta que la duración de la canícula oscila de cuatro a siete semanas, dependiendo del lugar. En algunas regiones se inicia con el solsticio de verano (21 de junio en el hemisferio norte) y a partir de esta fecha, cuando el sol a mediodía está a la máxima altura sobre el horizonte, empiezan los días más calurosos.

Además de la disminución de las lluvias, una de las consecuencias fundamentales de la canícula en la península de Yucatán, señala Palma Solís es la sequía, que se percibe después de una primavera e invierno con estrés hídrico.

El calor es otro de los componentes característicos del período canicular, menciona, y dice que aunque quizá las temperaturas no alcancen los 40 grados, como por ejemplo en abril y mayo, un alto contenido de humedad que persiste en el ambiente se combinaría con los vientos calurosos provenientes del Mar Caribe.

Los valores más altos de temperaturas climatológicamente históricos para la península de Yucatán se dan por lo general entre abril y mayo, insiste el coordinador de Meteored México, y son contadas las ocasiones en que los días de más calor establezcan algún récord en un período canicular.

Palma Solís refiere que no hay un día que se podría determinar como el más caluroso durante la etapa de la canícula, pero sí hay una semana en la que la sí se siente más intenso el calor, justamente cuando llueve menos o no hay precipitaciones, lo que permite que se eleven los valores y sensaciones térmicas.

Con datos de la Conagua y del Archivo histórico de Diario de Yucatán, la marca del día más caluroso en Yucatán, con 51 grados, se reporta el 14 de abril de 2014 en Santa Elena, cabecera del municipio cercano a la frontera con Campeche.

Y en una etapa considerada canicular, la máxima temperatura, que marca récord en Yucatán, es de 48 grados, el 16 de julio de 1992 en Maxcanú, y ese mismo año en Mérida hubo 40.4 grados. Cuatro años más tarde, el 18 de julio de 1998 en Oxkutzcab se registraron 47 grados.

Con el comienzo de la canícula, período en el que predominan elevadas temperaturas en México, en Yucatán, el excesivo calor conlleva algunos peligros para la salud que deben ser considerados por la población, aconseja el doctor William Moguel Rodríguez, coordinador del Sistema de Educación Contínua para el Médico General.

"Durante la etapa canicular, si no se toman las medidas de prevención, se corre el riesgo de tener problemas para la salud como la deshidratación, los golpes de calor, cansancio, dolor de cabeza, debilidad, mareos, vómitos, e incluso el aumento en la frecuencia cardíaca que sería delicado en algunas personas", menciona.

El médico general también recalca que la exposición dilatada a los rayos solares sin la debida protección puede ocasionar daños a la piel, que en grado extremo y sobre todo en climas como el de Yucatán, hacen que mueran las células de la dermis y causar cáncer.

"Aunque los golpes de calor o el trastorno por el exceso de calor en el cuerpo, como consecuencia de la exposición prolongada a altas temperaturas o del esfuerzo físico en ambientes muy calurosos son más frecuentes durante la canícula, hay otros eventos que no deben ser inadvertidos por la población, en particular la menor de cinco años y la de los adultos mayores con comorbilidades, los más vulnerables", abunda.

El doctor Moguel Rodríguez expone que también durante el ciclo canicular, según las estadísticas sanitarias, el número de casos de varicela, sarampión y enfermedades gastrointestinales, como la diarrea, aumentan a consecuencia de las altas temperaturas que contaminan y descomponen los alimentos.

Ante el panorama de elevadas temperaturas que se avecina debido a la canícula, el coordinador del Sistema de Educación Contínua para el Médico General ofrece algunas recomendaciones o medidas para protegerse del calor que se genera como efecto de la disminución de las lluvias entre mediados de julio y agosto de cada año.

Otras sugerencias que hace el galeno es mantener refrigerados o en lugares frescos los alimentos, y en la medida de lo posible no comer en sitios públicos para evitar infecciones gastrointestinales, no consumir en exceso alcohol y bebidas como café, té o muy azucaradas y excesivamente frías para impedir afecciones en la garganta.

"Se aconseja, el lavado frecuente de las manos, más aún en pandemia, no ingerir comidas calientes, abundantes y de digestión lenta, y aumentar el consumo de frutas y verduras que estén bien lavadas y desinfectadas de bacterias para recargar de sales minerales y sustancias que el cuerpo pierde con la gran sudoración", apunta el doctor Moguel Rodríguez.

Entre los mayas peninsulares, la canícula representa una época de mal tiempo y es muy peligrosa, debido a que influye en las cosechas del kili'ich ixi'im (sagrado maíz) y la escasez que ocasiona la sequía, según se relata en "El Libro de los libros del Chilam Balam" de Alfredo Barrera Vázquez y Silvia Rendón.

En la narración del Chilam Balam, el período de la canícula ocurre aproximadamente en el winal (mes) Kum-k’u que comienza el 21 de julio y culmina 20 días después. Posterior a ese mes continuaba el de Uayeb de cinco días, conocido como Xma' K'aaba' K'iin o los días sin nombre.

Estas fechas, de acuerdo al libro de los mayas se catalogaban como de maldad, ponzoña, de cuidarse de no morir de alguna enfermedad o lesión, creencias que en tiempos contemporáneos es posible oír de los Nukuch Máako'ob (abuelos) sobre la canícula o Kum-k’u, como le llaman todavía algunos mayas de la península de Yucatán.

Sobre la llamada canícula rondan muchos mitos y creencias populares, por lo general de personas de comunidades del interior del estado, que revelan la importancia de la temporada del año en la que el calor es más fuerte debido a las escasas o nulas lluvias y el incremento de las temperaturas.

José Martín Cortés, integrante de Meteored México, con la perspectiva atmosférica identifica como un mito que la canícula anual comience el 12 de julio y concluya el 20 de agosto. El meteorólogo operativo dice que es falsa esa afirmación, ya que el período varía en duración e intensidad en cada región de México.

"La canícula no es una fecha estadística que se le pueda imponer a la naturaleza, al igual que afirmar que el ciclo es de los 40 días más calurosos del año, pese a que en el norte del país sí se registran los valores más altos. Ahí no existe el veranillo ya que no se observa disminución de lluvias de julio a agosto", avala José.